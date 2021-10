Schwetzingen. (MR) Die Schwetzinger Festspiele konnten wie viele Veranstaltungen auch in diesem Frühjahr nicht stattfinden, doch jetzt hat das SWR-Festival zumindest eine vierzehntägige Veranstaltungsreihe auf die Beine gestellt, die an diesem Wochenende startet. Karten gibt es noch zu jedem der Konzerte im Schloss.

> Die Festspiele beginnen mit einer Musiktheaterproduktion für Kinder "Orpheus und die Zauberharfe", die in Zusammenarbeit mit dem Staatstheater Oldenburg entstanden ist und den Orpheus-Mythos in der Tradition eines Pasticcios als Märchen erzählt. Am Samstag, 16. Oktober, sind zwei Vorstellungen vorgesehen.

> Die erste Festspielwoche beginnt mit einer Sonntagsmatinee am 17. 10., 11 Uhr, in der das Münchner Goldmund Quartett sein Debüt bei den Schwetzinger SWR-Festspielen gibt. Am Abend folgt um 19.30 Uhr ein Konzert mit dem Schauspieler Udo Samel und dem Geiger Oliver Wille sowie dem in Klassik und Jazz beheimateten Pianisten Markus Becker: Alle drei begeben sich auf eine musikalische Reise auf den Spuren von Orpheus.

> Das Klangforum Heidelberg und sein Leiter Walter Nußbaum sind am Montag, 18.10., 19.30 Uhr, zu Gast in Schwetzingen. "Dialoge des Erinnerns" ist das Programm überschrieben. Eigens für das Konzert schrieb José M. Sánchez-Verdu, ein Werk, das auf Fragmenten von Dantes "Göttlicher Komödie" basiert. Der Komponist ist anwesend. Im zweiten Teil des Programms spielt die Geigerin Elisabeth Kufferath mit dem ensemble aisthesis Alban Bergs Violinkonzert.

> Ein Geheimtipp aus Frankreich ist das Ensemble Correspondances, das am Dienstag, 19.10., 19.30 Uhr, im Rokokotheater zu hören ist. Unter der Leitung von Sébastien Daucé widmet sich dieses Ensemble ausschließlich der Alten Musik. Das Schwetzinger Programm ist Marc-Antoine Charpentier und seiner Romreise 1655 gewidmet.

> Am Mittwoch und Donnerstag, 20. und 21. Oktober, jeweils 19.30 Uhr, ist als Residenzkünstler mit zwei Programmen der Bratschist Nils Mönkemeyer mit hochkarätigen Kammermusikpartnern zu Gast. Ihm folgen das spanische Cuarteto Quiroga ( 22.10., 19.30 Uhr) und die Akademie für Alte Musik Berlin, die zusammen mit Sopranistin Christina Landshamer Werke von Haydn, Mozart und Beethoven aufführt (23.10., 19.30 Uhr).

> Die zweite Festspielwoche leitet das Bennewitz Quartett ist am Sonntag, 24.10., 11 Uhr ein, und der Tenor Christoph Prégardien kommt am gleichen Tag um 19.30 Uhr mit einem Liederabend, der eigens zum Festspielthema "Erinnern" konzipiert wurde. Sein Sohn Julian Prégardien stellt seine neuste CD vor und gibt in Schwetzingen zusammen mit Martin Helmchen und Marie-Elisabeth Hecker eine Kostprobe dieser Einspielung. Zu Gast sind außerdem die Geigerin Antje Weithaas und Cembalist Mahan Esfahani, die Capella de la Torre, die Schauspieler Hanns Zischler und Ulrich Noethen, das Brentano String Quartet, das Cuarteto Casals und das Trio Boulanger.

Info: www.schwetzinger-swr-festspiele.de, Kartentelefon: 07221.300.100. (Montag bis Freitag, 10 bis 12 Uhr).