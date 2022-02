Mannheim. (RNZ) Geht’s denn noch schöner? Nachdem die Show bereits zweimal verlegt wurde, laden die Schönen Mannheims nun endlich zu Musik, Kabarett, Schauspiel und Comedy ins Capitol. Zu ihrer Revue "Schöne Mannheims laden ein…" haben die vier quirligen Ausnahmetalente zwei ihrer Bühnenkollegen eingeladen mit denen sie sich seit Jahren verbunden fühlen: Alice Hoffmann und Arnulf Rating.

Die Schönen Mannheims präsentieren ihre edelsten Tropfen und erlesensten Essenzen aus drei Erfolgsprogrammen: Übers Hormonyoga geht es ungebremst in die Entfaltung. Wo die Schönen auch auftraten – zwischen München und Kiel, zwischen Köln und Bayreuth – hinterließen sie ausverkaufte Häuser und ein begeistertes Publikum. Aus Deutschlands Kulturlandschaft sind sie längst nicht mehr wegzudenken.

Auf der Bühne spielen und singen Anna Krämer, Susanne Back und Operndiva Smaida Platais. Am Klavier: die Meisterin der hochgezogenen Augenbraue, Stefanie Titus. Das Publikum erwartet eine Mischung aus exzellentem Gesang, temperamentvoller Bühnen-Show, bissiger Comedy, frischer Musik und Ideen, bei der alle Geschlechter auf ihre Kosten kommen. Nie glattgebügelt, aber ausgebeult und frisch lackiert. Glutenfrei, aber voller Glut und Leidenschaft.

Arnulf Ratings aktuelles Programm führt in die Welt digitaler Manipulation. Blutfettwerte und aktuelle Ergebnisse der Fußball-Bundesliga sind jederzeit an jedem Ort der Welt herunterladbar – aber in welcher Lobby unser Abgeordneter in Brüssel sitzt, was demnächst auf den Tisch kommt – keine Ahnung. Aus dem Informationszeitalter mit ein paar Klicks ins Postfaktische: Die Verwirrung ist groß.

Alice Hoffmann wurde als "Hilde Becker" in der ARD-Kultserie "Familie Heinz Becker" bundesweit bekannt in ihrer Paraderolle der naiven, lieben aber einfältigen Hausfrau. Doch hinter altbacken-antiquierter Kassengestellbrille und gewagtem Kittelschürzen-Blusenkleid steckt eine patent-gewiefte, begriffsstutzig-schlaue, naiv-kluge, provinzielle Dame von Format, subtil gezeichnet von einer brillanten Schauspielerin.

