Von Simon Scherer

Heidelberg. Ihr Klang birgt schon etwas Besonderes. So rein und klar durchleuchtend, haargenau auf den Punkt kalkuliert und stets von einer Prise Melancholie begleitet. Ein Instrument, das in weit zurückliegende Zeiten versetzt. Mit Avi Avital hatten die Philharmoniker auch wirklich einen der überzeugendsten Botschafter der Mandoline gewonnen, der im 1. Schlosskonzert ein leidenschaftlich wie tiefsinniges Plädoyer für sein Instrument hielt.

Etwa in Vivaldis C-Dur-Konzert für Mandoline, Streicher und Basso Continuo. Zum einen fügte er sich wunderbar ins Streicher-Pizzicato ein, bewegte sich ganz auf einer Wellenlänge mit deren Klangkultur. Und dann sprang er flink und federleicht empor, völlig schwerelos, aber doch mit signifikanten Tönen, die richtig leuchteten an diesem frischen Sommerabend. Dessen kühler Wind passte besonders zum Largo, das unglaubliche Sehnsucht verbreitete. Avitals Spiel wurde da extrem persönlich, wo er ganz eigenen Gedanken nachhing. Das gelang auch deswegen so eindrucksvoll, weil er seine Mandoline bis ins kleinste Detail beherrscht. Und er ist enorm vielseitig, was nicht nur Johann Nepomuk Hummels G-Dur-Konzert demonstrierte.

In dessen klassischem Terrain handhabte er seine Mandoline oft wie ein Melodieinstrument, dessen Phrasierungen gar an Holzbläser erinnerten. Bereits im Allegro sah er seine Rolle deutlich mehr als Solist denn als weiteres Orchestermitglied. Ähnlich bestach er im tänzerischen Andante mit stark insistierenden Melodien, die mit üppiger Leidenschaft unverdauten Herzschmerz auslebten.

Mit Sulkhan Tsintsadzes "Sechs Miniaturen" ging es nach Georgien, wo sich Avital auch von seiner verwegenen Seite präsentierte. Die Mandoline könnte sich hier nicht besser zu Hause fühlen: Ob Hirtenidylle mit Lagerfeuerromantik, filmreife Tänzchen oder weltverlassene Abgeschiedenheit, wo orientalische Melodien in weite Leere geschickt wurden. Ging es wieder zünftig zu, spielte er sich richtig in Rage, was nicht nur die Orchestermusiker mitriss.

Und Avi Avital durchstreifte noch weitere Länder: zum Beispiel mit Bartóks "Rumänischen Volkstänzen" oder der bulgarischen Zugabe "Bucimis". Hier offerierte er nicht nur das komplette Spektrum seines Instruments, sondern wurde auch ungemein nachdenklich. Unterbrochen wurde diese bezaubernde Stille lediglich von der Jubel-Rakete aus der Altstadt, als die deutsche Nationalelf in letzter Sekunde doch noch einen Treffer geschafft hatte.

Umrahmt wurde der Abend von romantischem Orchesterrepertoire wie Webers "Euryanthe"-Ouvertüre. Richtig aufgescheucht hatte Grandy seine Truppe für den typischen Weberschen Tonfall, der ländliche Volkstümlichkeit durchblicken lässt. Nach freudigem Übermut bewiesen die Philharmoniker genauso viel Einfühlungsvermögen für süßliche Träume, wo mit großem Fingerspitzengefühl gearbeitet wurde. Zum Abschluss dann "Ungarische Tänze" von Brahms und Johann Strauß’ Polka "Éljen a Magyar".