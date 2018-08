"We are the world" bildete das farbenfrohe Finale des ausverkauften Galakonzerts im sommerlich plauschig temperierten Schlosshof von Zwingenberg. 780 Zuhörer feierten mit drei Solisten, dem Festspiel-Chor und Kinderchor sowie dem Festspiel-Orchester und einer Band gemeinsam Hits aus Oper und Rockmusik. Foto: Peter Lahr

Von Peter Lahr

Zwingenberg. Die Bären sind los. Keine Angst, auf dem bis zum allerletzten Platz gefüllten Schlosshof von Zwingenberg drohte am Freitagabend keine Massenpanik. Denn die Bären turnten nur musikalisch durch den Äther.

Startete das diesjährige Galakonzert doch knackig frisch mit "Los Toreadores", der Ouvertüre aus Bizets Opern-Blockbuster "Carmen", und weckte damit Erinnerungen an die beliebte Fernsehserie um eine mehr oder weniger erfolgreiche amerikanische Nachwuchs-Baseballmannschaft.

Von Erfolg gekrönt war dagegen das "Crossover"-Konzept von Intendant Rainer Roos, der vom Dirigentenpult aus den Abend in lockerem Plauderton moderierte. Zunächst erteilte er Musik-Puristen eine klare Absage: "In Deutschland gibt es immer noch den Unterschied zwischen E- und U-Musik, was völlig sinnfrei ist. U-Musik kann auch ernst sein. Es gibt nur gute oder schlechte Musik. Musik, die die Herzen berührt - oder eben nicht."

Mit dem "Opera meets Rock"-Konzert wolle man diese Grenzen einreißen, erklärte Roos, der zudem mit einer guten und schlechten Nachricht aufwarten konnte: So sei der dritte Solist des Abends, Patrick Stanke, am Morgen mit einer akuten Stimmbandentzündung aufgewacht und habe absagen müssen. Die gute Nachricht: "Als es Clock 12 schlug, war Holger Ries so weit, dass er zusagte."

"Ma mere, je la vois!" lautete der Titel des ersten Duetts. Jana Marie Gropp (die Janet in der "Rocky Horror Show") und der irische Gastsolist Aaron Cawley erhielten einen Extra-Applaus, nachdem sie die Freitreppe erklommen hatten. Mit samtig weicher Stimme bezirzte die Sängerin bei diesem "Carmen"-Duett. Auf große Gesten und Heldentenor-Stärke setzte der Sänger.

Gemeinsam katapultierten die beiden die Belcanto-Rakete in den Sommerhimmel. Mit Bravour und treuherzigem Lächeln absolvierte Cawley die "Blumen-Arie" des Don Jose. Flehend, bittend und doch voll innerer Stärke gelang Gropp die Arie der Micaela: "Je dis que rien m’epouvante". Fein aufeinander abgestimmte Hörnerklänge zogen alle dramatischen Register. Zum Niederknien schön gelang diese Hommage an Carmen.

Vom raffiniert geschnittenen Abendkleid zu bunten Hemden. Schon der "Einmarsch" des Festspielchors markierte den stilistischen Wechsel. Etwas overdressed erschien Holger Ries, der den Hermelinpelz von Freddy Mercury übergezogen hatte, um die "Bohemian Rhapsody" zu zelebrieren.

Orchester, Chor und Band sorgten für großes "Spettacolo". Ein wenig mehr von Mercurys Glamrock-Quecksilbrigkeit hätte dem - ehrenvoll eingesprungenen - Solisten allerdings nicht geschadet. Das noch nicht verfinsterte Mondlicht ließ Jana Marie Gropp in ihrer Stimme funkeln, als sie "Memory" aus dem Musical "Cats" präsentierte. Das Orchester bettete die Diva auf Rosen.

Mit "Rauch über dem Wasser" kündete Rainer Roos die sinfonische Version des Deep-Purple-Klassikers an. Da tönten Pauken und Trompeten, treibende Schlagzeugrhythmen folgten - und Gitarre satt. Einen actiongeladenen Vorgeschmack auf die Rocky Horror Show, die von Donnerstag an den Schlosshof rockt, gab es mit dem "Time Warp".

"Wo bleibt denn nur der Mundharmonikaspieler?", fragten sich viele, als Enrico Morricones "Spiel mir das Lied vom Tod" für Gänsehautgefühl sorgte - trotz immer noch milder Temperaturen. Schwarz behütet und mit langem Cowboy-Regenmantel schlich sich Rainer Roos durchs Unterholz, um auf der Bühnenmitte noch einmal den Mond anzuheulen. Leichtfüßig galoppierte das Orchester, das überwiegend aus Stuttgarter und Mannheimer Profis bestand.

Blitzende Sterne besang Aaron Cawley mit Blick in die Ferne. Die Arie des Cavaradossi aus Puccinis "Tosca" bildete den letzten E-Song des Abends. Ihre beachtliche stilistische Vielseitigkeit bewies Jana Marie Gropp, indem sie auf "I dreamed a dream", das Lied der verzweifelten Fantine aus "Les miserables", das oberwitzige Crossover-Stück "Girl in 14g" von Jeanine Tesori folgen ließ.

Das große Finale versammelte nicht nur alle drei Solisten und den Chor, sondern auch die mit bunten Luftballons ausstaffierten Mitglieder des Kinderchors auf der Bühne. "We are the world" erhielt einen Riesenapplaus. Ebenso die beiden Zugaben - Aladdin, der seiner Holden "A whole new World" zu zeigen versprach, und der Tipp für einen beschwingten Heimweg durch die Mondfinsternis-Nacht: "Always look on the bright side of life".