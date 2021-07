Filigrane Strukturen: Kazunori Kuras i„In the name of a day“ (2021). Foto: Skulpturenpark

Von Susann Behnke-Pfuhl

Schlierbach. Spannende junge Bildhauerpositionen versammelt die Sonderausstellung im Garten der Schlierbacher Orthopädie. Von 28 beteiligten Künstlern eines Wettbewerbs wurden fünf Künstler ausgewählt, die nun ihre Werke präsentieren. Am Sonntag werden den jungen Bildhauern die Manfred Fuchs-Preise in Höhe von insgesamt 12.000 Euro verliehen. Der Skulpturenpark Heidelberg, der 1995 gegründet wurde, hat sich mit seinen jährlichen Ausstellungen zum bedeutendsten Ort für Bildhauerei in der Metropolregion Rhein-Neckar entwickelt. Vorstandsvorsitzender Dr. Manfred Fuchs betonte, dass der Wettbewerb an den Kunstinstitutionen der Region, aber auch in ganz Deutschland ausgeschrieben werde. Dr. Kristina Hoge, Mitglied des Beirats und der Jury, wies darauf hin, dass es sich um Skulpturen im öffentlichen Raum handelt. Diese seien durch hohen Materialeinsatz und andere Formate eine Herausforderung für die Künstler.

Den Titel seiner Installation "10 multi part pieces" wählte Gary Schlingheider in Anlehnung an den großen Minimalisten Carl Andre. Zehn miteinander verbundene Quadratrohre in zehn leuchtenden Farben erschaffen Gebilde im dreidimensionalen Raum, die den Betrachter dazu auffordern, sich zwischen ihnen zu bewegen. Dabei ist die eine beschwingte Stimmung hervorrufende Installation ortsflexibel und kann unter anderen Bedingungen in komplett neuer Form aufgebaut werden. Die Verbindung von Farbe und Skulptur fesselt bei Schlingheider, der vor seinem Bildhauerstudium abstrakte Malerei studierte.

Wie Treibgut des nahe gelegenen Neckars wirkt Nino Maaskolas "Flussbalken" aus Aluminium. Die Assoziation an Holz entsteht durch die seitlichen Maserungen und die unregelmäßigen Verformungen an der Oberfläche, die durch den aufwändigen Herstellungsprozess entstehen. Eine halbe Tonne Aluminium wird in ein Rohr gegossen. Maaskola: "Der Prozess ist die Skulptur." Das Material obliegt einer "Selbstorganisation", die überraschende Ergebnisse hervorbringt.

Laura Sachers wuchtiger Erdpendel "Theia" hängt an Stahlketten, die an einem Gerüst befestigt sind. Er nimmt Bezug auf die Theorie eines Protoplaneten, dessen Kollision mit der Erde den Mond entstehen ließ. Sachte kann die aus Lehm modellierte Kugel mit Seilen in Schwingung versetzt werden. Sie fordert eine direkte, demokratische Auseinandersetzung im Zusammenspiel mit dem Betrachter heraus.

Ungewöhnliches Material benutzt Vivian Abelson: Ihre 14 Meter lange Arbeit "Links" besteht aus alten LKW-Reifenschläuchen, die ineinander verschlungen sind. Es handelt von der Fragilität und Brüchigkeit menschlicher Beziehungen. Gummi ist dabei ein sehr weiches, flexibles Material, das sich gut durch Reparatur, Flicken und Formen bearbeiten lässt. Diese Skulptur ist nicht begehbar, da sie leicht beschädigt werden kann. Viele Glieder, die miteinander in Verbindung stehen, bilden eine Gemeinschaft. Fällt ein Glied aus, ist sie in Frage gestellt.

Philosophischen Fragen widmet sich auch das Werk von Kazunori Kura. Seine Boote, die in der Erde stecken, verbinden Himmel und Erde. Die handwerklich perfekten Holzarbeiten sind den Witterungseinflüssen ausgesetzt. Unterscheidung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in Bezug auf das eigene Ich ist sein Thema. Menschliche Artefakte symbolisieren die begrenzte Zeit menschlichen Tuns und damit Vergänglichkeit an sich.

Info: Skulpturenpark der Orthopädischen Klinik in Heidelberg-Schlierbach. Bis 18. Oktober 2021.