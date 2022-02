Nicht nur Heinrich Schliemann hat in der Nähe dieser Mauern geforscht: Auch Wissenschaftler der Universität Heidelberg spüren in der auf der Peloponnes gelegenen antiken Stadt Tiryns der Vergangenheit nach. Foto: Maria Kostoula

Von Heribert Vogt

Heidelberg. Zwar hat Heinrich Schliemann nicht wissen können, dass einmal Heidelberger Forscher im griechischen Tiryns tätig sein würden. Aber alle dortigen Wissenschaftler haben eine sehr direkte Beziehung zu dem berühmten Pionier der Archäologie, "weil wir mit den Folgen seiner Forschungen im Guten wie im Schlechten ständig konfrontiert sind". Das sagte der Heidelberger Prähistoriker Joseph Maran zu Beginn seines Vortrags "Schliemanns (schweres) Erbe: Neue Ausgrabungen in Tiryns", den er im Rahmen der Schliemann-Ausstellung im Universitätsmuseum hielt. Maran ist seit 1996 Direktor des Instituts für Ur- und Frühgeschichte und Vorderasiatische Archäologie. Seit 1994 leitet er die Ausgrabungen am mykenischen Palastzentrum und Unesco-Weltkulturerbe Tiryns. Damit tritt er in die Fußstapfen Schliemanns, der dort insbesondere 1884/85 Grabungen durchführte.

Joseph Maran. Foto: dpa

Schliemann kam zuerst 1876 nach Tiryns, wandte sich aber zunächst Mykene zu. Im Jahr 1884 kehrte er in Begleitung von Wilhelm Dörpfeld zurück, der ihm bei der Ausgrabung des Palastes half. Ihre letzten Grabungen fanden dort 1885 statt. Anders als das von Schliemann entdeckte Troja waren Mykene und Tiryns seit der Bronzezeit nie vergessen, denn sie waren umgeben von riesigen Befestigungen, den zyklopischen Mauern.

Und im Unterschied zu Schliemanns Zeiten spielt die homerische Überlieferung für die Kenntnis des mykenischen Griechenlands heute nur eine untergeordnete Rolle. Denn nun kann man die entsprechende Überlieferung viel stärker aus sich selbst verstehen. Im damaligen Griechenland zwischen 1400 und 1200 v. Chr. bildeten sich Palaststaaten heraus und die Argolis (Nordost-Peloponnes) mit Mykene und Tiryns war die Region mit der höchsten Dichte solcher Zentren. Letzteres lag nahe am Meer und fungierte als Tor des Seehandels. Mykene war in jener Zeit das überragende Zentrum und Tiryns der Zweitpalast.

Auf der Akropolis von Tiryns betrafen Schliemanns Ausgrabungen am stärksten die Oberburg und die Mittelburg. Weit weniger einbezogen war die Unterburg, völlig verschont blieb die Unterstadt. Auf der Oberburg legte Schliemann 1884 den brandzerstörten mykenischen Palast frei. Mit dem Zentralgebäude des Megaron ist er eines der besten Beispiele für mykenische Palastarchitektur. Aber die damaligen Ausgrabungen richteten auch große Schäden an. Vor allem haben sie einen nahezu leeren Palast hinterlassen: Fast alle beweglichen Funde wurden nicht in ihren Positionen festgehalten. Zudem gab es viele chronologische Fehleinschätzungen.

Insbesondere ahnten die Ausgräber nicht, dass auf die Zerstörung des mykenischen Palastes 300 Jahre folgten, die in der Forschung auch als "dunkle Jahrhunderte" bezeichnet wurden. Das war ein folgenreicher Irrtum, da gerade die Zeit von 1200 bis 900 v. Chr. von eminenter Bedeutung für die Herausbildung neuer Formen des Erinnerns war. Maran zufolge wurde die mykenische Palastzeit zwar um 1200 v. Chr. durch einen "Zerstörungshorizont" beendet, aber die mykenische Kultur selbst dauerte noch etwa bis 1050 v. Chr. an. Der Theorie von den "dunklen Jahrhunderten" schloss sich Maran nicht an.

Der Palast von Tiryns war Teil eines riesigen Bauprogramms in der ausgehenden Palastzeit. Und diese Phase zwischen 1250 und 1200 v. Chr. stellte alles Vorherige in den Schatten. Damals erhielt die Unterburg erstmals eine zyklopische Befestigung, in die Brunnengänge eingebaut wurden. Diese führten zu Grundwasservorkommen außerhalb der Burg und waren für Feinde nicht zu erkennen. Im Hof und im Megaron des Palastes wiederum fanden Kulthandlungen statt. Während der Nachnutzung der Ruine errichtete man dort einen weiteren Bau, der Schliemann und Dörpfeld jedoch störte und den sie fast vollständig abtrugen. Neuere Grabungen belegten aber, dass das Gebäude in die mykenische Zeit gehört. Es war noch ein Repräsentativgebäude des 12. Jahrhunderts v. Chr., eine Halle, in der Mitglieder nobler Familien zusammenkamen.

Freskenfragmente gehören heute zu den wenigen Objekten, deren Fundort bekannt ist. Darunter findet sich das früheste Beispiel eines Stierspringer-Bildes. Mitte der 2010er-Jahre sollte ein Forschungsprojekt klären, ob die mykenischen Paläste durch ein großes Erdbeben zerstört wurden. Aber dafür fanden sich keine Spuren. Maran plädiert daher für ein Umdenken, weg von einem einzelnen Auslöser für die Ereignisse. Die Zerstörung in Tiryns war wohl eine Folge kriegerischer Aktivitäten. Wahrscheinlich führte eine Kombination mehrerer Prozesse zum Zusammenbruch des Systems.

Die von Schliemann verschonte Unterburg konnte später zum großen Teil ausgegraben werden. Dort befand sich etwa eine Werkstatt für Kunsthandwerker. Und man stieß auf eine beispiellose Konzentration von Objekten, die mit Zypern und der Levante in Verbindung stehen – ein Hinweis auf den kosmopolitischen Charakter des Hafenortes Tiryns. Auch entdeckte man dort Gräber mit Skeletten, deren Zahnstein Rückstände von Rauch enthielt, überraschenderweise von Braunkohle. Der Zahnstein erweist sich als "wahre Fundgrube" für Erkenntnisse zu Gesundheit und Umwelt der Menschen. Auch genetische Untersuchungen sind hier noch im Gange.

Die jüngsten Ausgrabungen in Tiryns von 2013 bis 2018 betreffen die große Unterstadt, von der Heinrich Schliemann noch nichts wusste. Dort tat sich nahezu "Atemberaubendes": Kurz vor dem Ende der Palastzeit leitete man sogar einen Fluss durch einen Damm um, der bis heute hält.