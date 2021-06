Von Volker Oesterreich

Mannheim. Am eindrucksvollsten sind die Kostüme: Die Darsteller sehen aus wie Monster aus einem futuristischen Splatterfilm. Moran Sanderovich hat sie für die Mannheimer Uraufführung von Sivan Ben Yishais Auftragswerk "Wounds are forever (Selbstportrait als Nationaldichterin)" so eingekleidet, als wären sie gerade noch einem Schlachthaus entkommen. Gehäutete Körperpartien, aufgerissene Leiber, rote Gliedmaßen.

Nein, appetitlich ist das nicht anzuschauen. Aber das Outfit passt zu diesem Horrortrip durch die jüngere Weltgeschichte, den die 1978 in Tel Aviv geborene und seit 2012 in Berlin lebende Autorin da als Auftragsarbeit für das Nationaltheater Mannheim geschrieben hat. Während der Spielzeit 2019/20 war sie hier Hausautorin – in der Nachnachnach...folge Friedrich Schillers.

Auf diese künstlerische Genealogie ist Sivan Ben Yishai stolz, das spürt man, und genau darauf spielt auch die Ergänzung "(Selbstportrait als Nationaldichterin)" im Titel ihres nun als Live-Vorstellung und als Stream gezeigten Stücks an. Sie präsentiert sich als Dramatikerin, durch deren Kopf ganz viele Assoziationen und familiäre Traumata aus den Zeiten des Holocausts brausen. Zugleich tischt sie den Zuschauern andeutungsweise den Konflikt im Gaza-Streifen, die Corona-Krise oder die Worte Barack Obamas nach der Liquidation Osama bin Ladens auf.

All diese Aspekte verquirlt sie mit ihrer eigenen Befindlichkeit als überforderte Autorin. Kurzum: Wir haben es wieder einmal mit einem jener postdramatischen Textteppiche zu tun, die seit gut zwei Dekaden inflationär oft geknüpft werden – nicht gerade zur Freude des Publikums, aber zum Zweck des gönnerhaften Kopfnickens all jener grau melierten Dozenten von Schreib-Studiengängen, die das immer Gleiche perpetuiert sehen wollen. Klar, auch bei dieser Uraufführung anlässlich der Schillertage im Nationaltheater-Studio wird mit live projizierten Bilden gearbeitet, und die reichlich vorhandenen Prosa-Passagen werden chorisch heruntergerattert. Alles wie gehabt. Marie Bues folgt als Regisseurin diesen ausgetretenen Pfaden, die seit vielen Jahren auf der Landkarte, pardon: auf Google-Maps der zeitgenössischen Bühnenkunst vorgezeichnet sind. Warum eigentlich suchen so wenige nach wirklich neuen Wegen im Abenteuerland namens Theater?

Den stärksten Part in dieser Produktion hat Samuel Koch, der als versehrter Überlebender (auch seines eigenen Unfalls bei "Wetten, dass..?") den Gedankenstrom der Autorin vermittelt, während Sivan Ben Yishai selbst per Video-Projektion mitteilt, was ihr alter Vater in Israel über ihre Deutschlandreise und die entsetzlichen Gräueltaten des Holocausts denkt. Eindrucksvoll wirkt auch das Spiel der hellwach agierenden Tala Al-Deen, ihre Bühnenpräsenz ist fulminant. Dennoch bleibt das Stück nur Stückwerk. Nach 15 Minuten ist alles gesagt, aber der Abend längt sich noch weitere 105 Minuten. Oje!