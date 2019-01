Unterwegs in so farbstarken wie poetischen Szenen: Estragon (links: Samuel Simon) und Lucky (Max Mayer) in Robert Borgmanns Beckett-Inszenierung. Foto: Birgit Hupfeld

Von Heribert Vogt

Frankfurt. Was lange währt, wird endlich doch nicht gut. Denn das "Warten auf Godot" hat natürlich erneut kein positives Ende. Vielmehr müssen die Protagonisten gegen Schluss feststellen: "Wir sind wieder allein in unserer Einsamkeit." Andererseits verläuft die Aufführung von Samuel Becketts absurdem Bühnenklassiker am Schauspiel Frankfurt wirklich gut. Weil die über 140 Minuten ohne Pause dargebotene Langeweile in der Inszenierung von Robert Borgmann zwar fordernd, jedoch überaus interessant daherkam. Am Ende des Abends kann man nicht einmal sagen: Der Vorhang ist zu, alle Fragen sind offen - denn sogar der Vorhang schien Probleme zu haben, regulär zu schließen.

Das war allerdings schon wieder folgerichtig, weil es keinen Abschluss der Handlung gibt, wie auch kein lineares Geschehen existiert, ebenso wenig wie ein sinnvoller Lebenszusammenhang. Aber angesichts dieser Leere und Ausweglosigkeit wird viel geboten: aufblitzendes Stroboskop-Licht (Video und Licht-Design: Carsten Rüger), klatschnasse Kleidung (Kostüme: Bettina Werner), wüste Farbspektakel, schmelzende Eisblöcke, wummernde elektronische Geräusche.

Im riesigen hohen Bühnenbild (Robert Borgmann) ist eine englische Neonschrift zu lesen, in der von den im Lebensweg liegenden Steinen die Rede ist. Einmal leuchtet das Wort "stones" auf, und Musiker Philipp Weber lässt auf der Bühne kurz den Kult-Song "Satisfaction" der Rolling Stones andröhnen. Zwischendrin schaut ein großer runder Neon-Smiley mal freundlich, mal grimmig auf die unübersichtliche Szenerie, die imaginär vom mythischen Bild des Steine rollenden Sisyphos überlagert wird.

Zumindest was den technischen Standard der Inszenierung betrifft, befinden wir uns in der Gegenwart. Dagegen wird inhaltlich auf vordergründige Aktualisierung verzichtet. In Becketts Drama, das 1952 erschien und in der unmittelbaren Nachkriegszeit entstanden war, wird von Millionen umgebrachten Menschen gesprochen wie auch von der "ungeheuren Verwirrung da draußen". Und vor allem was Letztere betrifft, lässt sich eine Analogie zu unserer unübersichtlichen Lebenszeit feststellen.

Jedenfalls sind die beiden clownesken Landstreicher Wladimir (Isaak Dentler) und Estragon (Samuel Simon) in einem extrem labyrinthischen Terrain unterwegs. Alles ist in Auflösung begriffen: Die Zeitebenen zerfließen, Vergangenheit und Zukunft verschwimmen zwischen gestern und morgen. In den grotesken Gesprächen Wladimirs und Estragons - einem so grandiosen wie permanenten aneinander vorbei Reden - geht es wahrlich um Gott (Godot) und die Welt, nämlich von der Kreuzigung Jesu bis zur Erektion. Auch in diesem Dauergeschwafel kann man eine Beziehung zum Kommunikations-Chaos des digitalen Zeitalters erblicken.

In diesem ganzen Durcheinander schrumpfen die Menschen zu schemenhaften Typen, die vor allem durch grundsätzliche Haltungen kenntlich werden - Wladimir als derjenige, der den Stein der existenziellen Sinnlosigkeit immer wieder weiter wälzen will, der dünne Estragon eher als tief verunsicherter Begleiter. Der hinzukommende Landbesitzer Pozzo (Heiko Raulin) und sein Diener Lucky (Max Mayer) bringen gesellschaftliche Strukturen ins Spiel: Aggressiv beutet Pozzo den Untergebenen aus, aber durch die menschliche Vergänglichkeit im Angesicht der Ewigkeit zerbröselt auch dieses Machtverhältnis.

Insgesamt hinterlässt Becketts theatrales Frage-ohne-Antwort-Spiel beim Zuschauer vor allem Ratlosigkeit. Haften bleiben jedoch starke Impressionen von der Zurückgeworfenheit des Individuums auf sich selbst, etwa bei den offensiveren Lebensstrategien Wladimirs oder Pozzos. Vor allem aber die schmalen Gestalten des stets zweifelnden Estragon oder des stoischen Lucky, der wie eine rätselhafte Sphinx über die Bühne geistert, biegen sich in wunderbar poetischen Szenen der Verlassenheit wie filigrane Schilfrohre im Wind, in welche Richtung dieser auch immer wehen mag.

Auf jeden Fall sind die Figuren in "Warten auf Godot" mit ihren resignierenden Floskeln "Nichts zu machen" oder "Ich weiß nicht, warum" Bewohner einer Zwischenzeit: Die Vergangenheit ist schon abgesunken, während die Zukunft noch nicht aufgegangen ist. In einer solchen Transitzeit leben wir grundsätzlich auch jetzt: Das alte Jahrhundert galoppiert immer schneller davon, und erst hinter dem Horizont geht es weiter. Auch der Frankfurter "Godot" kann hier nicht den richtigen Weg weisen. Er kann jedoch sensibilisieren für die anstehende Bewältigung einer heftigen Umbruchzeit, gerade auch zu Beginn des neuen spannenden Kalenderjahres. - Starker Beifall.

Info: www.schauspielfrankfurt.de; Termine: 14., 18., 24., 25., 31. Januar.