Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Bei dem Namen James Blunt rollen die meisten Männer mit den Augen. Hausfrauenliebling, Kuschelrocker, Schmusebackentroubadour – nichts für harte Jungs. Flugs wird der männliche Fan zum Schattenparker, Fußföhner oder Turnbeutelvergesser degradiert. Knapp daneben ist auch vorbei! Der sympathische Typ, der jetzt rund 5000 Leute in die SAP-Arena gelockt hat, kann weit mehr als nur Schmachtfetzen trällern. Viermal ist die Tour "Once Upon a Mind" wegen der Pandemie verschoben worden. Doch das lange Warten auf den Dynamo mit dem blauen T-Shirt und den Jeans hat sich gelohnt: Zwei Stunden feinstes Entertainment, aufgehübscht mit allerlei visuellen Effekten, lassen irgendwann selbst die nervigen FFP-2-Masken vergessen.

Ob sein Opener "Breathe" – "Atmen" – symbolisch gemeint war? Und bevor er den Publikumsliebling "You’re Beautiful" spielt, setzt er sogar eine militärische Gasmaske auf und hüpft von der Bühne. Dann rennt der Ex-Soldat wie ein Irrer durch die jubelnde Menge, umarmt und schüttelt wie wild Hände. Das ist eine nette Geste, obwohl sein Schutzschild ziemlich beängstigend ausschaut. Aber hallo, nach langer Zeit der Bühnenabstinenz hat der 48-Jährige jetzt eine einjährige Welttournee vor der Brust und "sicher ist sicher" in Zeiten des Virus. "In England haben wir die Pandemie schon seit Monaten beendet. Was ist hier in Mannheim los?", witzelt der Brite und dankt allen, die trotz Maskenpflicht gekommen sind.

James Hiller Blount – so sein Taufname – versteht es, sein 20-Stücke-Set so abwechslungsreich zu arrangieren, dass es nie einschläfernd wirkt, obwohl seine berühmten Herz-Schmerz-Balladen "High" oder "Same Mistake" grenzwertig sind. Die gekonnte Mischung der akustischen Pralinen macht den Unterschied. Seit dem Debütalbum "Back to Bedlam" sind immerhin fast 20 Jahre vergangen. Während der Megahits "Carry you Home" und "Goodbye my Lover" werden inzwischen fleißig Handylichtlein auf und ab geschwenkt. Der Sternenhimmel dank Smartphone passt dann auch ganz gut zu seinem neuen Opus "The Stars Beneath my Feet".

Vom spritzigen "Wisemen" bis hin zu den Zugaben "Bonfire Heart" und "1984" greift er tief in die übervolle Hitkiste. "Postcards", auf der Ukulele gespielt, ist eine Pflichtnummer und natürlich "Stay the Night". Bei seiner jüngsten Komposition "Adrenaline" tobt er mit Akustikgitarre wie ein Berserker über die Bretter. Es dauert gerade einmal fünf, sechs Songs bis sich die ersten im Publikum vom Sitzplatz erheben und Tanzen. Bald stehen fast alle und huldigen einem Klassiker aus den Siebzigern, der vier Jahre vor der Geburt des Sängers in den Charts stand und schon lange nicht mehr im Radio zu hören ist: "Coz I luv you" von der Band Slade. Man spürt, wie Blunt aufblüht, wenn der Rhythmus ein wenig in die Gänge kommt. Am Ende des Titels strahlt er wie ein kleines Kind. Der Saal bebt, denn auch seine Begleitgruppe leistet Schwerstarbeit. Übrigens eine Wahnsinnsbrigade um den Gitarristen Ben Castle, Karl Brazil an der Batterie, Bassmann Malcolm Moore und Chris Pemberton an den Tasten.

James Blunt bezeichnet sich oft scherzhaft als One-Hit-Wonder. Diesmal ist der Captain jedoch mit mehr als genug hübschen Songs bewaffnet, um für alle Geschlechter eine nette Show zu bieten. Und wenn er irgendwann zum vierten Mal nach Mannheim kommt, wird die Maske hoffentlich Geschichte sein – Mitsingen geht einfach besser ohne.