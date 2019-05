Von Gaby Booth

Heidelberg/Mannheim. Berlin Tempelhof, 7. Februar 2005. Die 23-jährige Aynur Sürücü bringt ihren jüngsten Bruder Nuri zur Haltestelle "Cottbuser Tor". Bevor der Bus kommt, liegt die junge Frau tödlich verletzt am Boden. Mit drei Kopfschüssen hat ihr Bruder sie hingerichtet. Ihr fünfjähriger Sohn Can schläft in ihrer Wohnung, wird später von der Polizei herausgeholt. Das Kind wird die Familie seiner getöteten Mutter nie wieder sehen. Er kommt in eine Pflegefamilie, ist heute volljährig. Der damals 19-jährige Täter wird 2006 zu einer Jugendstrafe von neun Jahren und drei Monaten verurteilt, nach der Haftentlassung in die Türkei abgeschoben.

Für Sandra Maischberger, Moderatorin der ARD Talk-Show, war das der Stoff für einen Film, der unter dem wenig aufregenden Titel "Nur eine Frau" heute wieder Emotionen bewegt und immer noch aktuell ist. In den Szenekinos "Gloria" (Heidelberg) und "Atlantis" (Mannheim) erklärte die 52-jährige Produzentin, warum sie 14 Jahre nach der Tat das Thema filmisch aufgegriffen hat. Zusammen mit der Regisseurin Sherry Horman ("Wüstenblume" und "Natascha Kampusch").

"Es gibt immer noch Gesellschaften, die legitimieren Gewalt gegen Frauen, überall auf der Welt", sagt Sandra Maischberger. "Das ist leider immer noch aktuell, das hat was mit Patriarchat zu tun. Und Macht", sagt sie in der Diskussion. Frauenverachtung in verschieden starker Ausprägung bis zur Ermordung sei Teil eines uralten patriarchalischen Herrschaftssystems. Angst davor, Beifall von der falschen Seite, etwa der AfD, zu bekommen, habe sie nicht: "Wir leben in einem Land, in dem Frauenrechte Menschenrechte sind, und in dem diese durch unsere Verfassung geschützt sind. Da gibt es keine Kompromisse."

Der Film ist ein dokumentarischer Spielfilm, in dem Hatun Aynur Sürücü ihre Geschichte selbst erzählt, aus der Ich-Perspektive. Sie sollte nicht noch einmal zum Opfer werden, so die Filmemacher. Wer in der Familie wann ihren Tod beschlossen hat, wird nie ganz geklärt. Alle wussten es, wie sich vor Gericht herausstellt, aber die Beweislage ist schwierig. Der jüngste Sohn konnte verurteilt werden, schuldig ist aber eigentlich die ganze Familie. Die Zeugin, die die entscheidenden Aussagen gemacht hat, lebt bis heute im Zeugenschutzprogramm.

Das Thema ist bedauerlicherweise immer noch aktuell, auch wenn die Zahlen der sogenannten "Ehrenmorde" nach Berichten des Bundeskriminalamtes nicht angestiegen sind. Zwangsverheiratung ist durch den Zuzug von Familien mit patriarchalischen Strukturen bedauerlicherweise ein aktuelles Thema, stellt die Moderatorin in der anschließenden Diskussion mit dem Gloria-Publikum fest. Auch in zugezogenen rumänischen Familien seien Frühehen und Zwangsverheiratungen zu beobachten. "Wer Aynurs Schicksal alleine der türkisch-kurdischen oder islamischen Kultur aufladen möchte, verkennt die Dimensionen", warnt Maischberger. Auf die Diskussion zu einem Kopftuchverbot in Grundschulen und Kindergärten angesprochen, meinte die Journalistin: "Da bin ich zwiegespalten." Es könne sein, dass man mit einem Verbot das Gegenteil erreiche, und man müsse zudem wissen, dass dieses Verbot von der österreichischen FPÖ gefordert werde.

Maischberger will es nicht bei dem Film belassen. Mit dem Verein "Vincentino" geht sie an Berliner Schulen, ermöglicht Musik- und Medienprojekte für Schüler, um ihnen den Zugang zu Kultur zu öffnen. Nach ihrer Beobachtung suchen junge Menschen nach klaren Regeln, vor allem im Internet: "Aber das Internet ist voll von radikaler Verführung in allen Richtungen."

