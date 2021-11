Sandhausen. (RNZ) Philipp Weber gehört zu den letzten Universalgelehrten des deutschen Kabaretts. Denn der Mann ist nicht nur examinierter Biologe und Chemiker. Sogar Germanistik, Geschichte, Psychologie, Medizin, Pädagogik und Bioethik hat Weber mit größtem Erfolg – abgebrochen. Das bedeutet: Dieser Kabarettist kann überall mitreden und das macht er auch. Rasant, pointiert, raffiniert und vor allem sehr, sehr lustig. Für ihn ist Komik die wichtigste Form wissenschaftlichen Arbeitens und Humor das bedeutendste Teilgebiet der Philosophie.

In seinem Programm "Durst – Warten auf Merlot" bringt Philipp Weber Klarheit in die trüben Gewässer der deutschen Trinkkultur. Denn: Vernünftiges Trinken will gelernt sein. Es ist ein Skandal, was dem Menschen im Lande des Reinheitsgebotes als trinkbar vorgesetzt wird. In einem Fruchtsaftgetränk können gerade mal sechs Prozent Frucht enthalten sein. Der Rest ist Wasser, Zucker, Farbstoffe.

Und dann ist da noch der Alkohol. Selbst die Leistungsträger dieser Gesellschaft langen heute kräftig zu. Es gibt Krankenhäuser, da schwankt die Chefarztvisite als Polonaise ins Zimmer. Und im Flugzeug kann man nicht mehr sicher sein: Wer hat mehr getankt, die Maschine oder der Pilot?

Info: Sandhausen, Donnerstag, 25. November, 20 Uhr, Gemeindebibliothek. Kartentelefon 0 62 24/93 32 30; 16 Euro.