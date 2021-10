Von Simon Scherer

Mannheim. Besondere Ereignisse zelebriert man am besten mit einer besonderen Solistin. Die ProArte-Reihe eröffnete nämlich nicht nur ihre neue Saison, sondern gab ihr erstes Konzert nach 20 Monaten Corona-Pause. Pietro de Maria musste damals kurz vor dem Lockdown bereits ohne Orchester auftreten, Anne-Sophie Mutter hingegen hatte nun wieder ihre "Virtuosi" zur Seite. Genau wie bei ihrem letzten Gastspiel im Rosengarten standen Vivaldis "Jahreszeiten" auf dem Programm. Mit gutem Grund, da sie mit deren packenden Interpretationen zuverlässig allerhöchste Weltklasse beweist.

Zu Beginn reihte sie sich in Vivaldis Konzert für vier Violinen h-Moll noch in die Reihen ihrer Zöglinge ein, mit denen sie in vertrauter Viersamkeit jeden Takt gemeinsam anging. Sie selbst war lediglich die Impulsgeberin, die mit ungewohnt schroffen Kanten und draufgängerischem Tempo die Richtung vorgab.

Zusammen mit Mikhail Ovrutsky bestritt sie ihre erst vor wenigen Tagen uraufgeführte Auftragskomposition der koreanischen Komponistin Unsunk Chin: "Gran Cadenza" orientiert sich an der Tradition virtuoser Solopassagen, der Improvisationskultur und zahlreichen musikalischen Formen.

Es begann mit typisch moderner Klangerzeugung, die weltabgewandt in überirdischen Gefilden schwirrte. Die oft gefragte Virtuosität wussten die beiden mit beinahe sportlicher Spielwut zu bändigen. Der angekündigte Wettstreit war allerdings weniger herauszuhören. Besonders einnehmend waren Momente in dünnfasrigen Höhen, die einen äußerst spannenden Mikrokosmos kreierten. Dieser achtminütige Teufelsparkour bot ein breites Podium für allerlei technische Raffinessen und subtilste Klänge, für die jeder einen eigenen Sound fand.

In Mozarts Streichquintett Nr. 6 Es-Dur offerierte die Truppe eine unbeschwerte Streicheridylle mit Anne-Sophie Mutter als Primaria, die galant über ihren Mitstreitern schwebte. Mit fein ziselierter Spielkunst verstand sie es, selbst kleinste Details zu filigranen Kostbarkeiten auszukleiden. Ein sanftmütiges Andante sang sie geradezu auf ihrer Geige. So manches konnte sie in diesen vier Sätzen demonstrieren: klare Konzeption, absolute Zielsicherheit und eine hundertprozentig ausbalancierte Bogenführung. Höhepunkt waren aber zweifelsohne Vivaldis "Jahreszeiten"-Konzerte, die dem einstigen Karajan-Schützling wahrlich in Fleisch und Blut übergegangen sind; und mittlerweile auch ihren "Virtuosi".

In sämtlichen Parametern hat Mutter dieses Werk durchdrungen, brillierte mit makelloser Technik, edler Klangschönheit und tiefem Einfühlungsvermögen, da sie für jeden Satz komplett neue Kapitel aufschlug. Unvergesslich ihr Ideenreichtum, der eine wahre Schatzkiste an bleibenden Eindrücken hinterließ: Glücksgefühle und Träumereien im "Frühling", aberwitzige Tempospielereien und urplötzliche Gewitter von orkanartigem Ausmaß im "Sommer" oder himmlische Ruhe im "Herbst".

Anne-Sophie Mutter ist und bleibt Ausnahmekünstlerin und Publikumsliebling, der zwischendurch sogar Witze in die Zuhörerschaft wirft.