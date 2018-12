Von Wenzel Hübner

Schwetzingen/Heidelberg. Mit einem Dutzend Werke sechs unterschiedlicher barocker Meister bot Konzertmeister Thierry Stöckel mit dem Philharmonischen Barock-Orchester Heidelberg einen abwechslungsreichen Konzertabend in dem für die Barockmusik bestens geeigneten und bis auf den letzten Platz besetzten Rokoko-Theater des Schwetzinger Schlosses. Was für eine schöne Einstimmung auf das Weihnachtsfest!

Rhythmisch straff erklang das Allegro und einfühlsam das Adagio im Eröffnungsstück, dem F-Dur Konzert für Streicher von Antonio Vivaldi. Aus seinem umfangreichen Schaffen stand weiter das G-Dur Konzert für zwei Violinen, wo Thierry Stöckel zusammen mit Juliane Kliegel den Solopart übernahm, auf dem Programm. Neben dem C-Dur Konzert für Streicher sei das G-Dur Cellokonzert besonders hervorgehoben. Beeindruckend schön spielte Min-Yung Lee auf ihrem Cello den Solopart. Im Largo gefiel der Dialog zwischen Cello und Theorbe. Dieses selten zu hören und optisch interessante Instrument mit seinem überlangen Hals - gespielt von Simon Linné - würzte auch alle Stücke, bei denen es zum Einsatz kam, mit seinem schönen Lautenklang.

Neben dem Venezianer Vivaldi wirkte auch in Hamburg ein genialer "Fließbandkomponist". Bei gleich zwei Trompetenkonzerten von Georg Philipp Telemann brillierte der gerade zwanzigjährige Franzose Clément Schuppert auf seinem Instrument im zartesten Pianissimo wie auch in den kräftigen Tönen. Wächst hier ein neuer Maurice André (1933-2012) heran? Überaus fein in ihrer Struktur wirkten in der solistischen Besetzung die beiden Chaconnen von Henry Purcell. Neben diesen Werken bekannter Komponisten gefielen die der Unbekannten gleichermaßen.

Zum Vergleich England-Italien erklang eine dritte Chaconne des kaum bekannten Bologneser Giuseppe Antonio Brescianello mit allen Spielern in voller Besetzung und ein Concerto für zwei Violinen, Theorbe und Violoncello.

Von einem weiteren ebenfalls nicht gerade bekannten Italiener, Evaristo Felice dall Ábaco, erklang "Concerto à piu instrumenti". Ábaco wirkte als Cellist im Hoforchester von Kurfürst Max Emanuel in München, wo er 1742 verstarb.

Henricus Albicastro - ursprünglich lautete der Name des gebürtigen Schweizers Heinrich Weißenburg von Biswang, - war mit einem kraftvoll klingendem Concerto für Streicher vertreten. Mit seinem sympathischen französischen Akzent erläuterte Konzertmeister Thierry Stöckel dieses vielfältige Programm zwischen den einzelnen Stücken fachlich und humorvoll.

Zum Abschluss nach einem sehr herzlichen und heftigem Applaus bedankte er sich namentlich bei allen Mitwirkenden: Lisa Nielsson, Joachim Groebke, Gabriele Köller, Juliane Kliegel, Janetta Grishshuk, Sebastian Eckoldt (alle Violine), Jonathan Kliegel, Marianne Venzago, Christoff Schlesinger (alle Viola), Min-yung Lee (Violoncello), Thomas Acker (Kontrabass), Hitomi Wilkening (Fagott), Clément Schuppert (Trompete), Simon Linné (Theorbe) und nicht zuletzt dem immer zuverlässig am Cembalo spielenden Arnold Werner-Jensen.