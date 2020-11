Von Matthias Roth

Sein Vater Friedrich war einer von acht Gründern der BASF in Ludwigshafen, aber der Sohn Robert (1856-1944) wollte nicht in die Fußstapfen seines Erzeugers treten und lieber Künstler werden. Eine Ausnahme in der kinderreichen Familie Engelhorn, die seit Mitte des 19. Jahrhunderts in Mannheim lebte und zur gehobenen Bürgerschaft der Stadt gehörte. Denn nicht nur der Vater war als Industrieller erfolgreich, auch die Geschwister Roberts vermehrten Vermögen und Ruhm der Familie. Dass Robert mit 20 Jahren nach Karlsruhe durfte, um an der Akademie der Bildenden Künste zu studieren, war wohl nur unter der Bedingung möglich, dass der kunstbegeisterte Sohn als Gasthörer auch das Polytechnikum in der badischen Landeshauptstadt besuchte.

Ein Lungenleiden und das offensichtliche Talent als Zeichner und Maler bewahrten den jungen Mann vor Militärdienst und weiteren Diskussionen mit der Familie. Er studierte bei Ludwig des Coudres und Ernst Hildebrand, zwei Historienmalern an der Karlsruher Akademie, und vor allem Hildebrand wurde zu seinem prägenden Lehrer. Wahrscheinlich folgte er diesem auch nach Berlin, wo er ab 1882 nachweisbar ist und mit dem Landschaftsmaler Karl Eduard Biermann im gleichen Haus wohnte. An der Akademie ist er nicht belegbar, und auch sonst weiß man nicht viel über diese Phase seines Lebens.

Überhaupt sind authentische Zeugnisse dieses Malers rar, wie die jetzt erschienene Monografie von Tobias Möllmer über den Fabrikantensohn nahelegt, denn auch intensive Recherchen haben kaum Briefe oder andere Dokumente zutage gefördert. Einige Nachkommen konnten immerhin Fotos und kaum bekannte Arbeiten des Künstlers beisteuern, dessen Leben und Werk hier neu aufgearbeitet werden. Kriegswirren, häufige Umzüge sowie drei Ehen machen die Quellenlage unübersichtlich, und vieles ist in diesem Leben, das auch von mehreren harten Schicksalsschlägen getroffen wurde, verloren gegangen.

Nach dem Studium, das Robert Engelhorn auch nach Paris führte, lässt er sich als Genremaler 1886 in München nieder, wo er ein Jahrzehnt verbringt, zwei Mal heiratet, Vater wird – und am Ende seine Karriere als Berufsmaler für beendet erklärt. Obwohl seine Genreszenen und Porträts ein hohes malerisches Niveau erreichen, erwägt er, die Malerei aufzugeben.

Die Grabenkämpfe in der Akademie, die 1892 zur Abspaltung der "Secession" von der Künstlergenossenschaft führen, mögen die Selbstzweifel neben sich verstärkenden rheumatischen Schüben befördert haben. Lovis Corinth, Max Liebermann oder der in Heidelberg geborenen Wilhelm Trübner, die dem französischen Impressionismus gegenüber aufgeschlossen sind, finden sich in der "Secession" wieder, während sich Engelhorn der traditionelleren Richtung verpflichtet fühlt. Er träumt von einer "deutschen Künstlern vorbehaltenen Ausstellung."

Er übersiedelt mit Familie an den Bodensee, betätigt sich als Erfinder und gründet ein Geschäft für Malerbedarf. Um 1900 wendet er sich wieder der Malerei zu, genauer: der Landschaftsmalerei. Stilistisch orientiert er sich nun am deutschen Impressionismus. Als sein Vater stirbt, sichert ihn das Erbe endlich wirtschaftlich ab. Er zieht von Stuttgart in den Schwarzwald und schließlich nach Baden-Baden, wo er als Maler und Mäzen wirkt: Die Stadt soll mit dem Bau einer Kunsthalle zum Zentrum deutscher Kunst werden. Architekt ist Hermann Billing, der bereits die Mannheimer Kunsthalle entwarf. Zusammen mit Trübner und Hans Thoma gründet er Freie Künstler-Vereinigung Baden, die Kunsthalle Baden-Baden wird 1909 eröffnet.

Ein Werkkatalog, eine Genealogie der Familie Engelhorn und ein Literaturverzeichnis schließen den Band sinnvoll ab.

Info: Tobias Möllmer, Robert Engelhorn – Leben und Lebenswerk des Malers und Mäzens. Hrsg. Friedrich-Engelhorn-Archiv Mannheim in der Wernerschen Verlagsgesellschaft, Worms 2020, 162 S., 24,90 Euro.