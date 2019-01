Von Ingrid Thoms-Hoffmann

Heidelberg. Wenn eine Ehefrau am Ende des Gesprächs bekennt, dass sie Neues aus dem Leben ihres Mannes erfahren hat, dann lässt das nur zwei Schlüsse zu: Das Ehepaar schweigt sich seit Jahrzehnten hartnäckig an oder der Ehemann traf auf einen Gesprächspartner, der sich in die feinsten Verästelungen des Berufslebens seines Gegenübers eingearbeitet hat und Vergessenes oder nie Gesagtes zutage fördert.

Und wenn die Heidelberger Schriftstellerin Marion Tauschwitz meint, dass sie bei der Ankündigung von Juergen Boos, dem Chef der Frankfurter Buchmesse, gezögert habe, weil sie unsicher war, ob der Alemanne viel zu erzählen habe, was der Autor nicht schon weiß und das mit einem klaren "hat er" beantwortet, dann lief der Abend rund.

RNZ-Chefredakteur Klaus Welzel hatte wieder einmal gezeigt, dass es keine Aufgeregtheiten, keine bösartigen Spitzen, keine Hahnenkämpfe, keine vordergründigen Sensationen bedarf, um einen informativen, kurzweiligen, angenehmen und nachhaltigen Abend zu gestalten, den das große Publikum im Alten Saal des Theaters mit lang anhaltendem Beifall quittierte. Das "RNZ-Forum" hat sich als Marke in Heidelberg etabliert.

Europa hätte man nicht mit dem Euro, sondern mit der Kultur beginnen sollen, sagt Juergen Boos. Foto: Joe

Um keine Gerüchte zu befördern: Das Ehepaar Boos pflegt eine intensive Kommunikation. Was Ehefrau Stefanie begeisterte, das war die Art des Gespräches, das Stationen und Statements ihres Mannes teilweise in einen anderen Kontext setzte und damit neue Perspektiven eröffnete. Dabei half es natürlich, dass auf der Bühne zwei Männer (übrigens fast auf den Tag gleich alt, nämlich 57 Jahre) saßen, die eines teilen: Die Leidenschaft zum Buch, zum gedruckten Wort und zu den Inhalten ihrer Arbeit.

So war dieser Abend nicht so sehr von der Person Juergen Boos geprägt (übrigens äußerst sympathisch und bescheiden), sondern von klugen Aussagen. Symptomatisch: Dass der Herr der Bücher im letzten Jahr mit dem hohen französischen Kulturorden "Chevalier des Arts et des Lettres" ausgezeichnet wurde, fand nicht einmal Erwähnung. Es ging ja um Inhalte, nicht um Äußerlichkeiten.

Irgendwann während des gut 90-minütigen Gesprächs erwähnte Boos den Franzosen Jean Monnet, den heute kaum noch einer kennt, der 1979 starb und als einer der Gründerväter der Europäischen Gemeinschaft gilt. "Wenn ich es noch einmal zu tun hätte, würde ich nicht mit dem Euro, sondern mit der Kultur beginnen", zitierte der im Heidelberger Stadtteil Handschuhsheim lebende Boos den "Vater Europas".

Zitate von Juergen Boos "Die Frankfurter Buchmesse ist das größte Kulturfestival der Welt und ein großes Geschenk an Deutschland". "Ja doch, ich habe den besten Job der Welt". "Wir sind mit 28 Millionen Euro Umsatz ein eher kleines Unternehmen, Aldi Süd ist doppelt so groß". "Wir bewegen uns in einer langen Tradition - in einer Tradition ständiger Veränderung. Die Frankfurter Buchmesse ist eine Veranstaltung zwischen Event, ein Wort, das ich eigentlich nicht mag, Wirtschaftsereignis und Eintritt für die Menschenrechte - weltweit". "Die Welt ist enger geworden, nationaler und der Ruf nach Ausgrenzung stärker". "Ich könnte mir nicht mehr vorstellen, die Türkei als Gastland noch einmal zu empfangen". "Südostasien und China sind in der Verlagsbranche aufstrebende Märkte, weil sich dort allmählich eine Mittelklasse herausbildet. Und die setzt auf Bildung. Kinderbücher sind besonders stark gefragt. d.h.,. gesellschaftliche Entwicklungen haben immer ökonomische Folgen für die Buchmärkte." "Am beliebtesten sind deutsche Autoren in Frankreich, ansonsten tun sich die Deutschen schwer. Großes Interesse gibt es allerdings auch in China". "Der Autor rückt immer mehr in den Vordergrund, nicht das Werk". "Mein Onkel sagte mir: als Buchhändler kannst Du nicht reich werden, geh in den Verlag". Und werde nicht Kunstbuch-Lektor, das ist was für höhere Töchter". "Buchhändler sind für mich die Helden und sie sind Märtyrer!" "Es geht immer um das Erzählen von Geschichten". "Dem Buch ist es egal, ob es gelesen, gehört oder gesungen wird". "Leipzig ist im Gegensatz zur Frankfurter Buchmesse ein riesiges Lesefestival. Bei uns geht es um Wirtschaft, Kultur und Politik". "Mein Lieblingsbuch ist nicht unbedingt von meinem Lieblingsautor geschrieben".

Der Begriff des "Kulturkriegers" fiel an diesem Abend nicht und vielleicht klingt er auch in den Ohren von Boos zu martialisch. Aber genau das ist es, was Boos, der weltweit unterwegs ist, vermittelt. Denn nur über die Kultur werden Menschenrechte verwirklicht, Frauen gleichberechtigt, Kriege verhindert. Deshalb verwunderte es auch nicht, wenn er auf entsprechende Fragen von Klaus Welzel als Kooperations-und Ansprechpartner unter anderem das Auswärtige Amt, die Goethe-Institute, Amnesty International oder das Simon-Wiesenthal-Zentrum nennt. Schließlich ist die Buchmesse nicht nur Handelsort mit dem Messestandort Frankfurt, sie ist auch eine Organisation, die weltweit vernetzt ist - mit 40 Dependancen unter anderem auch in Peking oder Moskau.

Vor 500 Jahren, also kurz nach der Erfindung des Buchdrucks, fand die erste Frankfurter Buchmesse statt. In der jetzigen Form wurde sie 1949 vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels in der Paulskirche ins Leben gerufen, im letzten Jahr kamen knapp 290.000 Besucher, 7500 Aussteller präsentierten sich in den Messehallen.

Dazu kamen 10.000 Akkreditierungen von Journalisten aus 150 Ländern. Beeindruckende Zahlen. Aber hat sich diese Form des persönlichen Austauschs im Zeitalter der Digitalisierung nicht überlebt, wollte Welzel wissen. Schließlich könnten ja die Rechte an Titeln (eines der Hauptanliegen der Messe) auch unterm Jahr gehandelt werden? Könnte schon, wäre aber nicht sinnvoll. Schließlich, so Boos, gehe es um den persönlichen Austausch, um das Treffen von Menschen aus allen Kulturen.

Zur Person Juergen Boos, geboren 1961 in Lörrach, studierte nach seiner Ausbildung zum Verlagsbuchhändler beim Herder Verlag Betriebswirtschaftslehre in Mannheim. Er übernahm Führungs-Positionen u.a. beim Droemer Knaur Verlag, Hanser und im Berliner Springer-Verlag. 2005 wurde er Direktor der Frankfurter Buchmesse. Dort krempelte er die klassische Büchermesse um, hin zur Messe für Inhalte und Geschichten: Unter seiner Leitung entstanden branchenübergreifende Angebote wie Books at Berlinale, die Transmedia-Konferenz StoryDrive, sowie die Frankfurt Hotspots für digitale Dienstleister und Publishing Startups. Selbst mit dem Modehersteller Prada gibt es eine Kooperation. Politisch nimmt Boos kein Blatt vor den Mund: 2015 lud er Salman Rushdie für die Eröffnungspressekonferenz auf der Buchmesse ein, um auf die zunehmenden Angriffe auf die Freiheit des Wortes aufmerksam zu machen. Die iranische Regierung boykottierte daraufhin die Messe. Boos lebt mit Frau und Sohn in Heidelberg. ith

"Es heißt zwar Buchmesse, aber eigentlich sollte es Menschenmesse heißen", so Boos. Und er schiebt eine Anekdote hinterher: "Mit Michel Houellebecq hätte sich vor allem meine Frau gerne unterhalten. Er war allerdings grandios betrunken, sodass es unmöglich war, mit ihm zu reden. Da hätte Rauchen geholfen. Wie beim chinesischen Nobelpreisträger Mo Yan. Wir standen einfach da und rauchten zusammen. Das hat uns sehr verbunden". Dass der Wahl-Heidelberger alle großen Schriftsteller der Welt kennt, erfüllt den Journalisten Welzel schon ein bisschen mit Neid. "Klar, lade ich die internationalen Schriftsteller auch zu mir nach Hause ein", erzählt er und "dann schleife ich alle aufs Schloss".

Und wieder geht es um Inhaltliches. Um die Veränderungen der Buchmesse, um ihre Erweiterung. Darum, ob die Kinder in Schulen wirklich alle mit komfortabler Hardware ausgestattet werden sollten, wo doch die Bestimmung der Inhalte viel wichtiger wäre.

Juergen Boos baut auf drei gleichberechtigten Säulen: Wirtschaft, Kultur und Politik. So wie Jean Monnet. Zwar bezweifelt die Monnet-Stiftung, dass der "Europa-Vater" das mit der "Kultur zuerst" wirklich gesagt hat. Vielmehr soll der französische Kulturminister Jacques Lang gesagt haben: "Monnet hätte sagen können ...". Ist ja auch nicht so wichtig. Juergen Boos jedenfalls kämpft für die Kultur und die ist ja bekanntermaßen vielschichtig. Auch wenn er daran glaubt, dass das gedruckte Buch bleiben wird. Das sind doch gute Aussichten.