Von Peter Wiest

Heidelberg. Sie ist ihren eigenen musikalischen Weg gegangen – und hat dabei unzählige Stationen gemacht bei und mit bekannten Musikern und Acts aus der Region. Unter anderem hat sie mit Gruppen wie "Guru Guru" und "Sanfte Liebe" zusammen gearbeitet, hat Filme für Arte gemacht, hat Autoreifen schräge Töne mit dem "No Tone Orchester" entlockt und dann wieder mit dem Jazz-Trompeter Thomas Siffling gesungen.

Am bekanntesten ist Barbara Lahr allerdings geworden als Sängerin von "De Phazz", das vom Heidelberger Pit Baumgartner gegründete Elektrojazz-Erfolgsprojekt. Nach jahrelangen elektronischen Ausflügen hat sie sich jetzt einem stark reduzierten, aber ausgesprochen atmosphärischen Klang-Kosmos zugewandt mit ihrer neuen EP "Kintsugi", die am morgigen Freitag erscheinen wird.

Frau Lahr, die "Kintsugi"-EP ist Ihre erste Solo-Veröffentlichung seit zehn Jahren. Wieso hat das so lange gedauert?

Na ja, das hat man ja nicht immer selbst in der Hand. Ich habe lange ein Programm gehabt mit Folk-Songs und Ähnlichem, bevor ich dann vor einer Weile wieder angefangen habe, elektronische Musik zu machen, wenn auch etwas anders als zuvor. Und da bot es sich dann einfach an, daraus eine Veröffentlichung zu machen.

Was bedeutet "Kintsugi"?

Kintsugi ist eine japanische Technik, bei der zerbrochene Objekte wie beispielsweise Keramik repariert werden. Der philosophische Gedanke dahinter ist, dass man die Risse sichtbar machen will, indem man auf die zusammen geklebten Stellen Goldstaub streut. Dadurch werden Risse nicht versteckt, sondern dargestellt. Das wollte ich übertragen auf die Musik und letztlich sogar auf mein gesamtes Leben.

Wie kann man so etwas auf Musik übertragen?

Das hat sich bereits bei der Produktion ergeben. Ich hatte ursprünglich vor, eine gesamte CD zu machen, aber jetzt konnten erst mal nur sechs Stücke auf einer EP veröffentlicht worden, da es mir aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich war, das gesamte Projekt zu beenden. Mein Label hat sich dann entschlossen, die sechs Songs trotzdem zu veröffentlichen, die bereits eingespielt waren. "Kintsugi" bezieht sich ansonsten eigentlich weniger auf die Musik, als auf meine gesamte Situation. Voneinander trennen kann man so etwas ja sowieso nicht – und ich finde die Idee einfach gut, die Risse sichtbar zu machen.

Bekannt geworden sind Sie unter anderem als Sängerin des Heidelberger Elektrojazz-Projekts De-Phazz um Pit Baumgartner. Inwieweit hat Sie diese Musik geprägt?

Bei De Phazz war ich selbst eher verantwortlich für die etwas andere Farbe der Musik und habe so auch meinen Teil zum Ganzen beigetragen. Umgekehrt hat mich die Arbeit mit De Phazz in der Tat sehr geprägt. Pit Baumgartners raffinierte Arrangements lassen uns Sängerinnen und Sänger immer gut aussehen. Das passt einfach zum Ganzen und klingt wunderschön!

Wie war die Zusammenarbeit mit anderen regionalen Künstlern wie Thomas Siffling oder Guru Guru? Lagen da nicht teilweise Welten dazwischen?

Das waren alles immer wieder neue und attraktive musikalische Phasen und Abschnitte, die ich nicht missen möchte. Thoma Siffling etwa hat ja auf meiner letzten Solo-Produktion mit gearbeitet, und Guru Guru – das war ja schon in den 80er Jahren – ist ’ne ganze Weile her. Das hat damals so viel Spaß gemacht, auch die Zusammenarbeit mit Mani Neumeier und den anderen möchte ich nicht missen. Vielleicht machen wir ja sogar mal wieder was zusammen, wer weiß?

Wo und wie genau ist "Kintsugi" entstanden?

Ich habe die gesamte Produktion praktisch vollkommen alleine gemacht. Ich arbeite seit langem mit einem speziellen "Music Production Center", einem Akai mpc 4000, einem Gerät, mit dem ich sämtliche Songs programmieren kann. So war es auch bei "Kintsugi". Ich bin froh, dass ich dann Bernhard Sperrfechter dafür gewinnen konnte, die gesamten Gitarrenparts zu spielen, was ich ja sonst auch eher selbst mache. Das hat dem Ganzen dann noch mal eine besondere Note gegeben, zumal wir die Stücke ja auch bereits vorher gemeinsam auf der Bühne gespielt hatten.

Für die sechs Stücke auf der EP haben Sie die Musik komplett selbst komponiert, die Texte der Lieder sind jedoch von Emily Dickinson, William Blake, Harry Longfellow und William Carlos Williams übernommen. Wieso das?

Ich bewerte diese älteren Texte allesamt sehr positiv, da sie Wahrheiten darstellen, die über Jahrhunderte nichts von ihrem Sinn verloren haben. Auch die Wörter und die gesamte Sprache gehen mir sehr nahe, und es war einfach mein Anliegen, das mal selbst zu interpretieren mit meiner Musik. Die aktuelle derzeitige Songwriter-Sprache, die ist eher nicht so sehr meine, um ehrlich zu sein.

Worum geht es bei den Songs thematisch?

Es sind einfach Wahrheiten, die da zum Ausdruck gebracht werden. Nehmen Sie einfach mal als Beispiel das Gedicht "The Tyger" von William Blake. Der Dichter fragt: Ist es wirklich Gottes Wille, dass es neben dem Guten auch das Böse gibt? Das Lamm, unschuldig und liebenswert – der Tiger wild und todbringend. Diese Gegensätze prägen unser Leben. Kein Licht ohne Dunkelheit, keine Freude ohne Schmerz, keine Schönheit ohne Schrecken.

Wird es das Ganze auch mal live zu hören geben?

Dieses Jahr sicher nicht mehr Aber ich hoffe sehr, dass es mir nächstes Jahr möglich sein wird, meine Songs auch mal wieder auf eine Bühne zu bringen.