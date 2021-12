Von Daniel Schottmüller

Region. Seit wenigen Tagen ist Claudia Roth als Kulturstaatsministerin im Amt. Das Antrittsversprechen der Grünen-Politikerin: Sie werde für eine Gruppe eintreten, die die Corona-Pandemie besonders hart getroffen hat: "die Kulturleute". Aber was genau erwarten die eigentlich von ihr und der neuen Regierung? Die RNZ hat sich bei Theatermachern, Konzertveranstaltern, Künstlern, Musikern, Tänzern und Schriftstellern aus der Rhein-Neckar-Region umgehört. Ihre Statements zeigen: Die Erwartungen sind enorm.

Cora Malik. Foto: zg

> Cora Malik (Geschäftsführerin Karlstorbahnhof, Heidelberg): "Ich wünsche mir von der neuen Bundesregierung mehr Mut im Bereich Kulturpolitik: Mut zu einer offenen und öffentlichen Verhandlung von kulturellen Diskursen. Mut, bestehende Machtverhältnisse und tradierte Hierarchien zu hinterfragen. Mut, Projektförderung nicht nur an aktuellen Buzzwords zu orientieren. Mut, den Gedanken einer pluralen Gesellschaft auch kulturell zu fördern. All das tun viele Bundesländer und Institutionen wie wir schon im Rahmen ihrer Möglichkeiten, aber wir brauchen auch auf Bundesebene eine Öffnung für Menschen und Ideen, die bisher keine Plattform haben. Nur so können wir gemeinsam neue Zugänge, Beteiligung und echte Chancengleichheit vorantreiben."

Boris Ben Siegel. Foto: Cordula Treml

> Boris Ben Siegel (Leiter Theater Oliv, Mannheim): "Was ich mir wünsche? Es ist allerhöchste Zeit, die Grenzen zwischen ’staatlicher’ und freier Kulturszene aufzulösen. Es braucht ein neues Denken. Wir müssen endlich weg von den alten ’Hofbühnen’. Wir brauchen ein Begreifen der gesamten Kultur als wichtiges Bildungsgut. Und wir benötigen eine dementsprechende ideelle wie materielle gleichberechtigte Wertschätzung der Menschen, die dafür arbeiten. Aller Menschen, die dafür arbeiten! Ein Lösungsansatz wäre ein bedingungsloses Grundeinkommen für Kulturschaffende. Und es muss ein Ende haben, Kultur im Bereich der Freizeitindustrie zu verorten!"

Sofia Leser. Foto: zg

> Sofía Leser, (DJ und Geschäftsführerin Paradoxon für mehr Kunst und Kultur Heidelberg): "Was ist aus der Kulturverträglichkeitsprüfung, von der 2002 geredet wurde, geworden? Wir brauchen eine Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen von Kunst und Kultur. Transparente Prioritätensetzungen bei der Vergabe von Fördergeldern. Finanzielle und sachliche Unterstützung bei Genehmigungen. Berücksichtigung und Förderung kultureller Minderheiten (Subkulturen) beim Kulturauftrag. Vertrauen in noch unbekannte Kulturschaffende. Berücksichtigung der kulturellen Dimensionen. Wir brauchen mehr soziokulturelle Einrichtungen. Vielfältigkeit. Transparenz. Nachhaltigkeit."

Friedrich Weber. Foto: zg

> Friedrich Weber (Musiker und Frontmann der Freddy Wonder Combo, Heidelberg): "Dass die Welt in Not ist, müsste eigentlich allen längst klar sein. Ich sehe jedoch eine große Diskrepanz zwischen der Not und dem tatsächlichen Handeln. Und eine wirkliche Entschlossenheit der Politik, die Rahmenbedingungen jetzt zu ändern, sehe ich immer noch nicht. Somit bleibe ich ein skeptischer, aber wacher Bürger."

Daria Holme. Foto: zg

> Daria Holme (Leiterin und Geschäftsführerin EinTanzHaus, Mannheim): "Kunst kann uns die Welt in einem anderen Licht, in anderen Farben, anderen Formen, Klängen, Worten zeigen. Kunst kann Verbindungen schaffen, wo es zuvor keine gab, kann Wege aufzeigen, die zuvor nicht sichtbar waren. Sie verhandelt aktuelle Diskurse, reagiert auf politische Veränderungen, schafft gesellschaftliche Utopien. Ich würde mir wünschen, es gäbe regelmäßige Treffen zwischen politisch Verantwortlichen, Kunstschaffenden und Denker*innen, um miteinander darüber zu sprechen, was für eine Gesellschaft wir sein möchten und wie wir mit den notwendigen Veränderungen weiterkommen."

Helmut von Buchholz. Foto: zg

> Helmut van der Buchholz (Freischaffender Künstler, Architekt und Stadtführer, Ludwigshafen): "Von der neuen Bundesregierung erwarte ich mindestens, dass sie den drohenden Untergang abwendet und die Weichen stellt, hin zu einer friedlichen, nachhaltigen und empathischen Gesellschaft. Ohne, dass ein Prozent der Bevölkerung mehr als 30 Prozent des Vermögens besitzen. Das ist ja wohl nicht zu viel verlangt für die nächsten vier Jahre, oder? Na ja, wenn ich ehrlich bin, wäre ich schon positiv überrascht, wenn die Regierung aufhört, alles in diesem furchtbaren Politsprech auszudrücken und stattdessen eine Sprache verwendet so wie du und ich. Das wäre doch schon mal ein Anfang."

Jagoda Marinic. Foto: Dorothee Piroelle

> Jagoda Marinic (Schriftstellerin und Leiterin Interkulturelles Zentrum Heidelberg): "Für die Kultur kann man sich von der neuen Bundesregierung gar nicht genug wünschen. Das kulturelle Leben in Deutschland hat eine seiner größten Krisen erlebt, als man – mit besten Absichten, sicher – alle Einrichtungen schloss. Wie wichtig sind die Kultur und die Menschen, die sie schaffen, die sie erleben und teilen für Deutschland wirklich? Wir brauchen Antworten auf diese Fragen, die über die Digitalisierung und Nachhaltigkeit von Kultur hinausgehen. Bitte mehr Investitionen in kulturelle Bildung. Auch wir sollten, so wie in Frankreich, nach dieser Legislaturperiode ein Ministerium für Kultur haben."