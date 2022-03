Von Daniel Schottmüller

"Das erste Mal, dass ich mich in einem kanadischen Wald sicher gefühlt habe, war erst vor wenigen Tagen", sagt Eric Moschopedis mit sanfter Stimme, "und das ausgerechnet in Deutschland". Der Künstler aus der Provinz Alberta trägt zwar eine Maske, aber man spürt, dass er angesichts dieses Widerspruchs schmunzeln muss. Im Heidewald nahe der pfälzischen Gemeinde Maxdorf habe er zwischen Douglasien – Bäumen aus seiner Heimat Kanada – gestanden und die Ruhe genossen. "Zu Hause wäre das undenkbar. Da musst du ständig Ausschau nach gefährlichen Tieren halten."

Obwohl sich Eric Moschopedis und seine Partnerin Mia Rushton als "Prairie People" (Präriemenschen) bezeichnen, sind Bärenkontakte für die beiden keine Seltenheit. Ohne ein entsprechendes Abwehrspray würden sie sich gar nicht erst in den Wald trauen, erzählen sie. Und: Ein Freund habe während eines Campingausflugs sogar mal einen Gewehrschuss abfeuern müssen – "ein Grizzly hatte nachts seinen Kopf ins Zelt gesteckt".

Hintergrund Matchbox erschließt als wanderndes Kunst- und Kulturprojekt die Landkarte der Region. Seit 2015 treffen bei Matchbox Musiker, Performer, Autoren und bildende Künstler auf Kommunen, in und mit denen sie Projekte entwickeln. Dabei lädt das Kulturbüro der Metropolregion Rhein-Neckar internationale Künstler ein, gezielt den Raum abseits der urbanen Zentren zu bespielen. Im Mittelpunkt des Programms stehen der künstlerische Prozess, die unmittelbare Teilhabe und das Erleben von Kunst direkt vor der eigenen Haustür.

Während die Kanadier diese Anekdote schildern, herrscht gespannte Stille im Naturpark-Zentrum. Mia & Eric – seit 2008 arbeiten sie als Duo zusammen – haben an diesem Nachmittag den Weg von der Burgfeste Dilsberg (Neckargemünd) nach Eberbach genommen, um sich mit dem Geschäftsführer des Naturparks Neckartal-Odenwald, Paul Siemes, auszutauschen. Der Grund: Während ihrer zweimonatigen Künstlerresidenz wohnen die beiden zwar im Kommandantenhaus der Festung, sie wollen in dieser Zeit aber möglichst viel über die Natur in ihrer Umgebung erfahren.

Siemes freut sich über das Interesse seiner Gäste. Die Führung durch das Haus und die aktuelle Wolfsausstellung, für die sich Mia & Eric besonders interessieren, gibt er auf Englisch. In den seltenen Fällen, in denen ihm nicht die passende Vokabel für "Löss", "Bernstein" oder "Steinkauz" einfällt, wird rasch Google zurate gezogen. Wie viele Wölfe denn in der Region leben würden, wollen die Kanadier wissen, nachdem ihnen der großgewachsene Mann den Ernährungsplan, die Fährten und das Trackingsystem gezeigt hat, mit dem man den Aufenthaltsort des Raubtieres nachvollzieht. "Im Moment nur ein einziger", antwortet Siemes. Staunen ist die Folge. In Kanada, wo mit mehr als 50.000 Tieren die weltweit größte Wolfspopulation durch die Wälder zieht, wäre es unvorstellbar, dass man jedem Tier die Aufmerksamkeit schenkt, die GW1832m – so der wissenschaftliche Name des Rüden – gerade zuteilwird.

Aber darum geht es Mia & Eric: neue Perspektiven kennenlernen. Dieser Wunsch prägt ihr partizipatorisches Kunstverständnis. Zwar verbinden sie in ihrer Arbeit Handwerk, Performance und Kulturgeografie, ergebnisorientiert im klassischen Sinne gehen sie aber nicht zu Werke: "Seien wir ehrlich, auch bei einer Vernissage ist die ausgestellte Kunst doch eher sekundär", zeigt sich Eric Moschopedis überzeugt. Für ebenso wichtig hält er es, miteinander ins Gespräch zu kommen und sich gegenseitig zu inspirieren. "In den Beziehungen liegt die Kunst", bringt es Mia Rushton auf den Punkt.

Die Beziehung zwischen dem Künstlerduo und der Rhein-Neckar-Region wird bereits seit Jahren gepflegt, wie Lea Gerschwitz berichtet. Die Leiterin des Kulturprojekts Matchbox (siehe Infokasten) und ihre Kollegin Maíra Wiener begleiten Mia & Eric nicht nur an diesem Frühlingstag in Eberbach. Tatsächlich haben die jungen Frauen den Boden bereitet, auf dem im Moment der internationale Austausch sprießt. "Eigentlich war geplant, dass Mia & Eric bereits 2020 in die Region kommen", führt Lea Gerschwitz aus. Corona war schuld daran, dass die beiden die Rhein-Neckar-Region zunächst ausschließlich per Zoom kennenlernen konnten. Umso schöner ist es jetzt, sich wirklich zu begegnen.

Seit ihrer Ankunft im Februar haben Mia & Eric bei Maxdorf die Entstehung des Heidewalds nachvollzogen, in Johanniskreuz das Haus der Nachhaltigkeit und in Ellerstadt den ersten Tiny Forrest in Rheinland-Pfalz besucht. Gespräche mit Jägern, Förstern, Naturschützern, Politikern und Künstlern standen ebenso auf dem Programm wie ein Abstecher zum Mückenloch und der fast 220 Jahre alten Hirschberger Winterlinde an der Bergstraße. Nicht zu vergessen: das Naturschutzgebiet Zugmantel-Bandholz, das man bei Sandhausen erkundet hat.

Die größte Überraschung bisher? "Den Wald als wilden Ort gibt es nicht mehr", meint Eric Moschopedis. Egal, ob in Alberta oder dem Odenwald, sieht er hinter den Bäumen und Pflanzen die Planungen von Förstern, die heute bereits entscheiden, was in 14 Jahren wachsen wird. Mia Rushton ergänzt, dass gerade im Zuge der Klimakrise zunehmend Spezies in Ökosysteme eingeführt würden, deren Heimat eigentlich woanders liegt. "Die Douglasie und die Robinie stammen beide zum Beispiel aus Nordamerika."

Diese globalen Verbindungen werden die Künstler weiter begleiten. Das Projekt "3 Woods", das sie in den vergangenen Jahren mitinitiiert haben, beschäftigt sich nämlich nicht nur mit der Rhein-Neckar-Region. "Wir werden noch jeweils ein Waldgebiet in Norwegen und England besuchen", verrät Mia Rushton. Bis es soweit ist, genießen Mia & Eric aber ihre Zeit in Deutschland. Zu was sie die zwei Monate auf und um den malerisch gelegenen Dilsberg inspiriert haben, möchten die Künstler teilen: Am 26. März laden sie zwischen 11 und 18 Uhr zum Offenen Atelier ins Kommandantenhaus ein. Und am 27. März beginnt um 11 Uhr eine abschließende Matinee mit den beiden.