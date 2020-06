Ein Maskottchen-Kostüm? Wenn es lebensecht sein soll, muss der neue Zoo-Direktor Tae-soo (Ahn Jae-hong) schon tiefer in die Trickkiste greifen. Foto: capelight pictures

Von Wolfgang Nierlin

Der junge, ehrgeizige Anwalt Kang Tae-soo (Ahn Jae-hong) ist ein Gefangener seiner ambitionierten Aufstiegs- und Karriereträume. Seinem machtbewussten Chef, dessen renommierte Kanzlei in illegale Geschäftspraktiken verstrickt ist, wirft er sich förmlich zu Füßen, als dieser von Demonstranten bedrängt wird. Diese Szene wird sich später in einem anderen Kontext wiederholen und verweist auf die hierarchischen Strukturen innerhalb der südkoreanischen Gesellschaft.

Entsprechend kennzeichnen Unterordnung, Ehrerbietung und Dienstbeflissenheit das Handeln des Protagonisten, der zu Beginn des Films einen inhaftierten Börsenspekulanten betreut. Unter der Knute seines Erfolgsdrucks weist Kang Tae-soo selbst die Einladung eines Kollegen scharf zurück: "Ich brauche keine Freunde." Als er die Chance auf einen Karrieresprung erhält, greift er unerschrocken zu: Innerhalb von drei Monaten soll er als Manager einen bankrotten Zoo "zum Leben erwecken".

"In Harmonie mit den Tieren" prangt als Motto über dem Eingang des Dongsan Park Zoo. Doch seine Gehege sind weitgehend leer, die Besucher bleiben aus und die letzten Mitarbeiter stehen kurz vor der Entlassung. Nur ein paar Kleintiere und ein verhaltensgestörter Eisbär namens "Black Nose" – Symbol der Gefangenschaft – fristen hier noch ihr tristes Dasein.

In dieser aussichtslosen Situation entwickelt der neue Direktor eine absurde Idee: Die verbliebenen Mitarbeiter sollen in lebensechte Tierkostüme schlüpfen, um nach intensiven Trainingsstunden möglichst realistisch Zootiere zu spielen. Weil für die Herstellung der Verkleidung ein Kostümbildner aus der Filmindustrie engagiert wird, verbinden sich auf der Motiv-Ebene ganz selbstverständlich die Kräfte der Illusionserzeugung. Schließlich definiere der Ort Zoo seinen Inhalt und lenke dadurch die Erwartungen der Besucher, heißt es einmal sinngemäß. Der Weg zu Erfolg und Versöhnung hält aber trotzdem noch einige Überraschungen bereit.

Der südkoreanische Regisseur Son Jae-gon variiert in seinem teils amüsanten, teils gesellschaftskritischen Unterhaltungsfilm "Rettet den Zoo" ("Secret Zoo"), der auf einem Webcomic basiert, auf verschiedenen Ebenen das Motiv der Gefangenschaft. Vor allem die Hauptfigur Kang Tae-soo findet sich bald in einem schier ausweglosen Spannungsfeld zwischen persönlichen Zielen, beruflicher Abhängigkeit und der Loyalität gegenüber seinen neuen Mitarbeitern. "Wie kann man in dieser Welt ohne Freunde leben? Der Mensch ist kein Einzelgänger", lautet irgendwann seine Einsicht.

Sorgsam verknüpft Son Jae-gon die diversen Handlungsteile seines umfangreichen Plots, erzeugt dabei aber nur mäßige Spannung. Denn schließlich braucht es Zeit, bis sich alle Knoten lösen und sowohl Mensch als auch Tier einvernehmlich Wege aus der Gefangenschaft finden. Die dabei entstehende Harmonie zwischen Mensch, Tier und Natur ist am glücklichen Ende ganz offen utopisch – und auch ein bisschen kitschig.

Info: Mannheim Cineplex, ab heute täglich.