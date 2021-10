Cali Kobel, Sandra Bezler, Hendrik Richter als Roboter in einem Western-Freizeitpark. Foto: Susanne Reichardt

Von Volker Oesterreich

Heidelberg. Muss man mit diesen Robotern Mitleid haben, weil sie so ganz auf sich selbst gestellt sind? Diese Frage darf mit mehr als einem Fragezeichen versehen werden. Denn Gefühle verbieten sich in dem Western-Freizeitpark, den wir im frisch renovierten, aber nur mit mäßigem Sitzkomfort ausgestatteten Zwinger1 des Heidelberger Theaters bei der Uraufführung von Dietmar Daths und F. Wiesels "Restworld" erleben – ein durch und durch dystopisches Bühnenspektakel. Der sprachliche Anspruch ist hoch, der kulinarische gleicht allerdings dem von Knäckebrot ohne Aufstrich.

Archaische Rachegedanken, Schießereien und die Nachdenklichkeit über die Vergangenheit oder die Zukunft sind in dem Freizeitpark nichts anderes als Wiederholungsschleifen einer sich selbst überlassenen künstlichen Intelligenz, von der die fünf in einer postapokalyptischen Welt verbliebenen Bespaßungsmaschinen "beseelt" sind. Menschen gibt’s nicht mehr oder die wenigen Verbliebenen vegetieren irgendwo ganz weit weg im Verborgenen vor sich hin. Und deshalb sorgt sich das Bühnenquintett auf dem Spielpodest einer angedeuteten Bürolandschaft mit Steuerungsanlagen und Westernstadt-Modellen über die Optionen der Zukunft. Wie mag sie sich in dieser Freizeit-Ödnis ohne menschliches Publikum entwickeln? Kann sich die eigene Software noch selbst optimieren, oder geht den Roboterwesen irgendwann der Saft aus? Und mehr noch: Kann man Rückschlüsse aus den Möglichkeiten der Vergangenheit über zukünftige Tage ziehen? Darum geht’s letztlich während der 90-minütigen Vorstellung.

Es ist ein durch und durch philosophisch angehauchtes Science-Fiction-Konstrukt, mit dem uns Dietmar Dath zusammen mit dem Produktionsduo F. Wiesel (dahinter verbergen sich Hanke Wilsmann und der auch auf der Bühne aktive Jost von Harleßem) konfrontieren. Man kennt Dath als diskurserprobten Zeitgeist-Feuilletonisten und versierten Buchautor. Er ist ein Profi auf dem Feld der eleganten Klugscheißerei. Absolut suhrkamptauglich.

Aber bühnentauglich ist das auf den amerikanischen Science-Fiction-Film (1973) und die gleichnamige Serie (seit 2016) anspielende Stück nicht. Das liegt zum einen am Text, der eher zur Essayistik als zur Dramatik tendiert, zum anderen daran, dass Robotern aus allem Menschlichen nur ein emotionsloses Verhaltensmuster ist. Deshalb scheitern Sandra Bezler, Hendrik Richter, Leon Maria-Spiegelberg, die Puppenspielerin Cali Kobel und Jost von Harleßem auch daran, den Robotern so etwas wie Individualität und Charakter einzuhauchen. Aus diesem Grund lässt einen "Restworld" auch ziemlich kalt.

Nur wenn die Uralt-Computerspiele von Nintendo auf einem nostalgischen PC und auf der Projektionswand erscheinen, steigt die Betriebstemperatur in den Zuschauerreihen. Denn auf einmal erkennt man, dass beim "Wild Gunman", einem Computerspiel des vergangenen Jahrtausends, der reinste Rassismus regiert. Da werden finstere Cowboys und gedrungene Hispanics von den Gamern abgeknallt. Käme heute solch ein Spiel auf den Markt, wäre der Aufschrei groß. Da sind die "Tetris"-Einblendungen ungeachtet der abermaligen Schleichwerbung wesentlich harmloser. Doch lassen wir mal die Kirche im Western-Dorf.

Alles in allem gleicht "Restworld" einer kleinen Etüde, besonders lange im Kopf behalten wird man sie nicht. Nach einer Fortsetzung dürstet man auch nicht.

