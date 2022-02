In den Farben der Ukraine: Das Brandenburger Tor wurde bereits am Mittwochabend blau-gelb angestrahlt. Bald darauf versammelten sich dort zahlreiche Demonstranten, um ihre Verbundenheit mit der Ukraine auszudrücken. Foto: Christophe Gateau

Deutschland. (voe/dpa) Zwischen Entsetzen, Wut und Unverständnis changieren die Reaktionen von Künstlern und Intellektuellen auf Putins Aggressionspolitik und den Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine. Hier ein Überblick.

> Wolfgang Niedecken: Der BAP-Sänger Wolfgang Niedecken (70) erinnert sich angesichts des Krieges in der Ukraine an die Kubakrise 1962. Damals standen die Supermächte USA und Sowjetunion kurz vor einer offenen Konfrontation mit einem möglichen Atomkrieg. "Ich war damals elf und auf einem Internat", erzählte der Rockmusiker am Donnerstag. "Und da redeten die Großen plötzlich vom Dritten Weltkrieg. Da hab’ ich Angst bekommen und an meine Eltern geschrieben." Er bat seine Eltern, ihn unverzüglich aus dem Internat abzuholen, weil er nicht alleine dortbleiben wollte. "Naiv natürlich, aber das war eben ein kleiner Junge in Kriegsangst, der seinen Eltern sagt: Holt mich hier weg und beschützt mich!" Sie hätten sich sofort ins Auto gesetzt, seien zu ihm gefahren und hätten ihn beruhigt. Erschüttert ist Niedecken über die Skrupellosigkeit, mit der Kremlchef Wladimir Putin seine Lügen verbreite. "Da läuft es einem kalt den Rücken herunter." Die Situation zeige einmal mehr, wie wichtig seriöse, unabhängige Medien seien, aus denen man sich informieren könne.

> Deutscher Bühnenverein: "Der russische Angriff auf die Ukraine ist ein schockierender Verstoß gegen die europäische Friedensordnung der letzten Jahrzehnte. Der Bundeskanzler hat Recht, wenn er von einem ,eklatanten Bruch des Völkerrechts’ spricht. Bis zuletzt haben auch die Mitglieder des Deutschen Bühnenvereins gehofft, dass Vernunft einzieht und eine Lösung des mutwillig herbeigeführten Konflikts auf diplomatischem Wege möglich bleibt." Diese Hoffnungen auf die Kraft des Friedens seien durch die Entscheidung des russischen Präsidenten bitter enttäuscht worden.

> Alexej Potupin alias Aljoscha: Der in Düsseldorf lebende russisch-ukrainische Objektkünstler Aljoscha verurteilte "grundsätzlich jegliche Militärgewalt". "Das ist ein Desaster", sagte der 47 Jahre alte, international erfolgreiche Künstler. "Das Leiden und der Krieg müssen gestoppt werden." Sein Vater sei Russe und seine Mutter Ukrainerin, sagte Aljoscha. Die Familie seines Bruders versuche derzeit aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew Richtung Westen zu flüchten. Er selbst sei vor drei Tagen noch in Kiew gewesen. "So viele Menschen sind betroffen, es wird nur Leid geben."

> Jugendorchester der Ukraine: "Unsere Entwicklung als europäischer Staat, an der wir seit der Unabhängigkeit vor 30 Jahren arbeiten und für die wir mit dem Maidan (Revolution of Dignity) einen teueren Preis bezahlt haben, ist jetzt in Lebensgefahr. Die Welt sieht endlich das wahre Gesicht Russlands, ein zynisches Land von Betrug und Gewalt und leider weit entfernt von einem Idealbild als Land der Kunst und des Humanismus. Die alle Weltrechte verachtende Annexion der Krim und direkte, gezielte Unterstützung des Krieges in der Donbas-Region war schon grausam, das jetziges Ziel ist aber die ganze Ukraine." In den letzten Jahren seiner Regierung habe der Diktator in Russland einen Polizeistaat aufgebaut, heißt es weiter in der Stellungnahme des Orchesters und seiner Dirigentin Oksana Lyniv. "Sie wollen das ukrainische Militär und die Großstädte vernichten, um später dort russische Marionetten einzusetzen. (...) Wir, das Jugendorchester mit Musikerinnen und Musikern im Alter von 12 bis 22 Jahren aus 32 Städten der Ukraine, rufen im Namen unserer Familien alle Regierungen Europas auf, der Ukraine mit entschlossenem Handeln, mit Militär und strengtesten Sanktionen zur Seite zu stehen und unsere Mörder zu stoppen. Wir selber werden nie aufgeben, mit allen Kräften, mit Kunst, mit Musik und den richtigen Werten unsere Heimat und den Weltfrieden zu verteidigen."

> Stiftungsrat des Friedenspreises: Nach dem russischen Angriff hat der Stiftungsrat des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels gemeinsam mit der Börsenvereinsgruppe seine Solidarität ausgedrückt. Man sei empört über den brutalen Angriff Russlands: "Wir appellieren an die russische Bevölkerung und ihren Präsidenten, die vorsätzliche Zerstörung von Frieden und Freiheit in Europa zu beenden."

> Hochschulrektorenkonferenz: Der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz (HRK), Professor Peter-André Alt, verurteilte den russischen Überfall auf die Ukraine ebenfalls scharf. "Dies ist ein zutiefst bedrückender Tag. Unsere Solidarität gilt der gesamten ukrainischen Bevölkerung und vor allem unseren hochschulischen Partnern. Wir sind in großer Sorge um das Leben und Wohlergehen der ukrainischen Wissenschaftler:innen und Studierenden." Im Sommersemester 2021 studierten mehr als 8200 Ukrainer in Deutschland. Die Hochschulen beider Länder sind auch institutionell vielfältig verbunden: Derzeit gibt es 257 Kooperationen mit der Ukraine, an denen 113 deutsche und 89 ukrainische Hochschulen beteiligt sind.

> Semjon Bytschkow: Auch der aus Russland stammende Chefdirigent der Tschechischen Philharmonie, Semjon Bytschkow, hat sich bestürzt über den Kriegsbeginn gezeigt. "Die Träger des Todes und der Vernichtung müssen zur Verantwortung gezogen und geächtet werden", teilte der 69-Jährige mit. Man dürfe nicht schweigen, wenn sich die Geschichte wiederhole, mahnte der Künstler. Bytschkow wurde 1952 in Leningrad, dem heutigen Sankt Petersburg, geboren. Er gewann 1973 den Rachmaninow-Dirigentenwettbewerb. 1975 emigrierte er in die Vereinigten Staaten.