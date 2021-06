Von Heribert Vogt

Heidelberg. Er ist der virtuose Erzähl-Entertainer – in dieser Qualität liegen der Markenkern, die Faszination und der Erfolg des syrisch-deutschen Schriftstellers Rafik Schami. So hatte Schami, der an diesem Mittwoch 75 wird, schon Anfang 1994 die erste Reihe der deutschsprachigen Autoren erreicht. Bereits damals zeigte er sich in der Mannheimer Kunsthalle mit dem Roman "Der ehrliche Lügner" (1992) in der lebendigen mündlichen Erzähltradition seiner syrischen Heimat und entführte die zahlreich herbeigeströmten Zuhörer mit freiem, pointengespicktem Redefluss in eine magische Welt aus Fantasie und Wirklichkeit.

Damals die RNZ: "Schami turnte – scheinbar heillos herumirrend – in einem solchen Labyrinth von Geschichte zu Geschichte und innerhalb dieser Geschichten wieder zu anderen Geschichten, dass man schon glaubte, der Erzähler habe seinen Ausgangspunkt aus den Augen verloren – aber dann kriegte er immer doch noch die Kurve und konnte zur Verblüffung des Publikums die verworrenen Kreise der Erzählstränge wieder zusammenführen." Der Autor selbst dazu: "Der Erzähler muss seine Fäden spannend und logisch zu Ende weben."

Der Name Rafik Schami ist ein Pseudonym und bedeutet "Freund aus Damaskus". Der aus einer christlich-aramäischen Familie stammende Schriftsteller wurde 1946 als Suheil Fadel in der syrischen Hauptstadt geboren. Und tatsächlich ist die Freundlichkeit ein zentraler Wesenszug Schamis. Humanität, Anteilnahme sowie Engagement sind wichtige Triebfedern seines Lebens und Schreibens. Die Aktivitäten reichen vom Eintreten für Migranten in Deutschland über seine Vermittlerrolle zwischen Orient und Okzident sowie im Israel-Palästina-Konflikt bis hin zu Hilfsaktionen für Not leidende Kinder im Kriegsland Syrien.

Mit Heidelberg verbindet Schami eine lange Geschichte. Nachdem er 1970 Syrien verlassen hatte, reiste er 1971 – also jetzt vor 50 Jahren – in die Bundesrepublik ein. Hier setzte er ab 1972 an der Universität Heidelberg sein Chemiestudium fort und schloss es 1979 mit der Promotion ab. Der Autor lebte damals 14 Jahre "sehr aktiv" in Heidelberg. Seit 1977 schreibt er in deutscher Sprache. Sein Roman "Sophia oder Der Anfang aller Geschichten" (2015) spielt auch in Heidelberg, 2019 war er Gast des RNZ-Forums. Im Jahr 2016 sagte Schami über seinen Studienort: "Das ist meine alte Stadt Heidelberg, meine zweite Stadt, die ich nach Damaskus sehr geliebt habe." Und außerdem: "Heidelberg ist kosmopolitisch. Hier vollzog sich meine Sozialisation in eine Demokratie."

Inzwischen fühlt sich der im pfälzischen Marnheim lebende Rafik Schami längst angekommen: "Deutschland ist meine Heimat, hier habe ich meine Familie, Freunde und mein Publikum. Hier fand ich Anerkennung. Die deutsche Sprache ist meine literarische Heimat geworden." Und über die Deutschen sagte er: "Es gibt kaum ein Volk auf der Welt, das seine Geschichte so offen und selbstkritisch diskutiert." Und der Schriftsteller hat großen Erfolg: Seit Langem haben seine so warmherzigen wie lebensprallen Bücher eine Millionenauflage, sie sind in 34 Sprachen erschienen.

Die Veröffentlichungen reichen von Bilder- über Kinder- und Jugendbüchern bis hin zu politischen Titeln, von Märchen bis zu umfangreichen Bänden wie etwa dem viel beachteten Roman "Die dunkle Seite der Liebe" (2004). Mehrere Titel erschienen im Weinheimer Verlag Beltz & Gelberg. Lang ist die Liste seiner Werke, und zahlreich sind auch die Preise, die Schami international erhalten hat. Dazu zählen der Hermann-Hesse-Preis, die Brüder-Grimm-Professur oder der Storytelling World Award (USA).

Seinen Heimatort Damaskus hat Schami seit 1970 nicht wiedergesehen, aber er wirkt in ihm fort: "Ich schreibe, um meine Sehnsucht zu stillen, um durch die Hintertür wieder in die Stadt zurückzukommen. Doch das ist so eine Sache mit der Sehnsucht. Am Ende des Romans habe ich eine größere Sehnsucht nach Damaskus als vor dem Schreiben." Und dieses Gefühl ist während des Syrienkriegs keineswegs schwächer geworden: "Wenn alle Welt kein Licht mehr sieht, ist die Stunde der Literatur gekommen, um Hoffnung zu säen."

Rafik Schami hat heute die syrische wie die deutsche Staatsbürgerschaft. Im Jahr 1991 heiratete er die Zeichnerin und Autorin Root Leeb, die viele seiner Bücher gestaltete. Der Sohn Emil Fadel (Jahrgang 1992) ist ebenfalls Autor.