Von Matthias Roth

Heidelberg. Über der letzten Heidelberger „Butterfly“-Inszenierung stand ein Unglücksstern, denn wenige Tage vor der Premiere musste das alte Theater wegen Baufälligkeit geschlossen werden. Man verlegte damals, im Oktober 2006, den Opernabend in die Peterskirche – und die junge Sopranistin aus Korea, Hye-Sung Na, war als (noch studierende) Einspringerin der Star der Aufführung. Heute ist sie es wieder, in der Neuinszenierung von Puccinis Oper am neuen Haus des Heidelberger Theaters: Hye-Sung Na ist der unangefochten leuchtende Stern im Ensemble. Dabei hat sie die Rolle der armen, betrogenen und schließlich sich selbst erdolchenden Cio-Cio San so in allen Fasern dieses Charakters erfasst und verinnerlicht, das es einen – besonders im dritten Akt – fast gruselt: Man ist erleichtert, als sie zum rasch einsetzenden, frenetischen Schlussbeifall wieder unbeschadet auf der Bühne steht!

Ihre tadellose Stimme gibt in schier endlosen Nuancierungen und sauberer, auch im Forte nie schriller Höhe der Rolle darüber hinaus eine höchst feine, in sich gekehrte Wendung, oft monologisierend, an kein Publikum gerichtet – weder auf der Bühne, noch im Parkett. Das hat etwas Intimes, Leises und zutiefst Berührendes.

Hye-Sung Na jedenfalls ist der Mittelpunkt auch in Adriana Altaras’ aktueller Inszenierung, die als psychologisches Kammerspiel angelegt ist und wenig multikulturelles Spektakel mit Fingerzeig auf den Culture Clash bietet, der von anderen Regisseuren so gern in diesem Stück thematisiert wird. Politik bleibt ganz außen vor. Auf der Bühne (Yashi verantwortet auch die wunderbaren Kimonos, die die Geishas und der Junge – Jaehee Jeong – tragen) sieht man davon nichts: Ein Amerikaner in Japan – und wenn schon. USA-Kritik oder überhaupt Kritik am Imperialismus früherer Epochen findet nicht statt. Ob Amerikaner in Paris oder in Nagasaki ist da einerlei: Der Stoff bietet allerdings mehr, als hier zu sehen ist.

Dabei liest Antaras das Libretto genau: Selbst der Traditionalist Bonzo (Wilfried Staber) regt sich nicht wegen der Hochzeit auf, sondern nur darüber, dass Cio-Cio San konvertieren will. Pinkerton tritt mit reichlich viel Lametta an der Uniform auf und macht sich einen Spaß, wenn er die 15-jährige Geisha heiratet. Chaz’men Williams-Ali gibt ihm mit strahlendem Tenor eine Buffo-Leichtigkeit, die er auch später, im dritten Akt, nur mit Krokodilstränen kaschieren kann: Man glaubt ihm die Zerknirschung nicht, und er sieht auch nicht aus, als käme er von einem Kriegsschiff, sondern von einem Vergnügungsdampfer – und das ist dann recht eindimensional.

Die Inszenierung lässt vieles in der Schwebe und legt sich in der Zeit nicht fest: Am Anfang werden Selfies mit dem Handy gemacht, aber die Frage, warum Pinkerton sich in unseren Zeiten nicht einfach eine Geisha mietet, sondern sie unbedingt heiraten will, bleibt unbeantwortet. Adriana Altaras konzentriert sich ganz auf die Liebe der Cio-Cio San. Alles drumherum bleibt schemenhafte Andeutung.

Die Welt da draußen scheint kaum zu existieren und tritt erst mit Pinkertons amerikanischer Frau Kate (Ekaterina Streckert) auf. Konsul Sharpless (James Homann) als Mittelsmann und der Kuppler Goro (João Terleira) als geschäftstüchtiger Zuhälter können da wenig ausrichten. Am ehesten ist noch die Dienerin Suzuki (starke Bühnenpräsenz hat Katarina Morfa in dieser Rolle) so etwas wie ein Fenster nach draußen, und sie bewegt auch die Schiebetüren der mit Ikea-Chic auf die Bühne gesetzten Wohnstatt am häufigsten.

Das Orchester spricht da eine schärfere, aufgeheiztere und deutlichere Sprache. Es ist mitunter mächtig laut, aber dann auch wieder sehr sanft und kammermusikalisch. Puccini ist bestimmt der bedeutendste Schnulzenkönig der Operngeschichte, und seine Melodien sind oft von unerträglicher Sentimentalität. Aber die Partitur ist einfach verdammt gut gemacht. Die Ouvertüre beginnt schon als – Fuge! Sie deutet die komplexe Struktur des Ganzen an, die sich in fast atonale Akkorde hineinsteigern kann.

Elias Grandy und die Philharmoniker boten bei der Premiere ein emotional höchst packendes Klangereignis, in dem sich jede Gefühlsregung, die larmoyanteste genauso wie die verzweifeltste, widerspiegelte und im Grunde auch das greifbar war, was die sehr sorgfältige, aber stark gefühlige Inszenierung aussparte: Sie schien etwas demonstrativ das Ende des Regietheaters einläuten zu wollen, und wir waren hin und her gerissen, dies langweilig oder erholsam zu finden. Die Musik letztlich hat uns nicht einschlafen lassen, und das ist doch das Wichtigste an einem solchen Abend.

