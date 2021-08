Mannheim. (dasch) Mine, Musikerin und ehemalige Popakademie-Elevin, kann sich über vier Nominierungen beim diesjährigen Preis für Popkultur freuen. Wie der Verein zur Förderung der Popkultur bekannt gab, ist sie in den Kategorien "Lieblings-Solokünstlerin", "Lieblingsproduzent/in", "Lieblingsalbum" ("HINÜBER") und "Lieblingsvideo" ("HINÜBER") nominiert.

Mit Novaa steht eine weitere Künstlerin, die auf ein Studium an der Popakademie in Mannheim zurückblicken kann, auf der Shortlist ("Lieblingsproduzent/in"). Drangsal, Musiker aus dem südpfälzischen Herxheim, wiederum ist in der Kategorie "Lieblingslied" ("Mädchen sind die schönsten Jungs") und als "Lieblings-Solokünstler" nominiert. Der Preis für Popkultur wird seit 2016 im Rahmen einer Gala verliehen und zeichnet moderne populäre, im deutschsprachigen Raum produzierte Musik und Popkultur aus.

Die Jury besteht aus rund 800 Popkulturschaffenden. Die diesjährige Preisverleihung findet am 6. Oktober im Berliner Tempodrom statt.