Von Franz Schneider

Heidelberg. Voll besetzt das Literaturcafé in der Heidelberger Stadtbücherei, Autoren im Publikum, Autoren auf dem Podium, dazwischen interessierte Laien. Es ging zur Sache. Dahinter stecken Henning "Belmonte" Schönenberger, Gabriele Lohmann, Frank Barsch und Marco Lalli. Die Sache selbst nennt sich Preis der Heidelberger Autorinnen und Autoren 2018, aus der Longlist, wurde eine Shortlist. Da waren es nur noch fünf.

Noch eine Fünf dazu - und sogleich erscheint Marcus Imbsweiler. Der profilierte Krimiautor aus Rohrbach, aber gebürtiger Saarländer, las locker wie bei einem Trainingslauf aus "55", auch in weitem Sinne wieder ein Krimi, der aber zunächst Leser und Zuhörer mit saarländischen Mythen und Traumata konfrontiert, der Abstimmung um die Zugehörigkeit zur Bundesrepublik, dem Fußballspiel Saarland gegen Deutschland (1:3). Kurze Sätze über Unruhen, Freundschaft, Liebe und verbotenen Nationalhymnen, eben von 1955 und kurz davor.

Ein Auftakt zu einem ausführlichen Abend, der weitere typische Themen und Formen bereits ankündigt: eine gewisse Heimatlichkeit mit Geschichte und Gefühlen, eine gewisse sprachliche Übersichtlichkeit, ja Simplizität. Und dann natürlich der unvermeidliche Humor. Auch eine Jury möchte mal lachen.

Dennoch ziemlich ernst klingt Anne Richters Roman "Fremde Zeichen", eine Schilderung einer unmöglichen Klassenliebe durch die Wirrungen der deutsch-deutschen Geschichte hinweg und ein sehr ambitioniertes Vorhaben dazu. Michail Krausnicks Annäherung an das Leben seines Ururgroßvaters, den es 1847 als Missionar zu den Indianern verschlug, fand bereits bei seinem Erscheinen in der RNZ breite Beachtung. Auch jetzt bleibt der Eindruck geradezu liebevoller Recherche und Empathie. Elias Jammal, Professor und Palästinenser aus Beirut, hat in seinen Lebenserinnerungen "Aufwachen in der Welt", einer dreijährigen Arbeit für seine zwei Kinder, konzipiert als dreifache Collage aus dem Land der Kälte. Leichtes Spiel mit dem Witz als Erstbegegnungsprodukt: die erste nackte Frau (im Bordell), die erste Cola und dann noch Vicky Leandros (angezogen). Es folgt der wagnerianische deutsche Wald. Das Literaturcafé erheiterte sich.

Bekanntlich starb Carlo Schäfer viel zu früh. Er hinterließ ein erzählerisches Werk, in dem ein versoffener wie verklemmter Lehrer namens Dr. Katz eine zentrale Rolle spielt. Matthias Paul hatte die Ehre, wie Donnerhall die Ergüsse dieses pädagogisch desorientierten Faktotums akustisch zu verdeutlichen. Alles bebte und wurde durstig.

Ende einer Lesung in fünf Akten, die ordentlich Aufmerksamkeitskondition forderte. Die Jury entscheidet am 7. Juni über die Preisvergabe.

