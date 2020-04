Noch sei nichts angekommen von der staatlichen Unterstützung, heißt es auf diesem Hilferuf in einem Schaufenster an der Plöck. Foto: voe

Von Volker Oesterreich

Heidelberg. Egal ob aus dem Mund des Virologen, der Bundeskanzlerin oder des Bundespräsidenten: Die Zeit der Corona-Pandemie verlangt nach klaren Worten. Jeder soll verstehen, dass wir uns um unserer Gesundheit willen den Einschränkungen des öffentlichen Lebens beugen müssen. Notgedrungen. Um das mitzuteilen, bedarf es keiner Hexameter und keiner Sonetten-Kränze. Auf der Ebene des medialen Miteinanders ist eine ganz neue Neue Sachlichkeit gefragt. Alles Verschnörkelte würde nur irritieren.

Auch die Plakat-Ästhetik passt sich in den Zeiten der Pandemie diesem Trend an. Das kann man beim Bummel durch die Heidelberger Straßen beobachten: Worte, nichts als Worte. Auf grafische Spielereien, doppelbödige Ironie, werbliche Wohlfühlmomente mit lächelnden Gesichtern oder collagierte Anspielungen mit Zitaten aus der Kulturgeschichte wird verzichtet. Größtenteils zumindest. Das überrascht in einer gefühlig-schnuckeligen Stadt, in der Großmeister der Plakatkunst wie Klaus Staeck oder Götz Gramlich als Trendsetter wirken. Während Staeck seine satirischen Botschaften und politischen Warnungen seit Jahrzehnten mit Bildelementen Albrecht Dürers oder Andy Warhols verfeinert, versteht sich der Zeitgeist-Designer Gramlich auf die unkonventionelle Linienführung und auf farblich überraschende Noten mit Nachhalleffekten.

Vorsicht ist geboten: Der Appell „Gemeinsam gegen Corona“ richtet sich auch an die türkischsprachigen Heidelberger. Fotos: voe

Jetzt rückt die Sprache ganz in den Vordergrund. Die direkten Appelle dominieren, unterschwellige ästhetische Botschaften oder verspielte Codes sind weniger gefragt. Da teilen zum Beispiel die rund 300 Mitarbeiter des Heidelberger Theaters mit, dass sie uns, das Publikum, auch vermissen. Verbunden wird dieser plakatierte Liebesbrief auf knalligem Gelb mit der Hoffnung, man möge sich bald wiedersehen – im Theater selbst, wo Menschen auf Menschen treffen, wo Visionen entwickelt, Gefühle gedeutet und Gedanken geschärft werden. Alles mit den unerschöpflichen Mitteln der Kunst.

Die vom Theater gewählten Schrifttypen wirken besonders nüchtern, weil auf Serifen, also die winzigen Verzierungen an den Buchstabenenden, verzichtet wurde. Das mutet sehr modern an, knüpft aber auf der wirkungsästhetischen Ebene an die Kunstrichtung der Neuen Sachlichkeit an. Geprägt wurde der Epochenbegriff 1925 durch eine Sonderausstellung mit gegenständlicher Malerei in der Mannheimer Kunsthalle.

Plakatierter Liebesbrief in leuchtendem Gelb: Die Heidelberger Theaterleute warten sehnsüchtig auf ihr Publikum. Foto: voe

Ein klein wenig mehr schmückendes Beiwerk zeigen die Buchstaben, mit denen der Bundesregierung für die Unterstützung mittelständischer Betriebe gedankt wird. Ein vergiftetes Lob, denn angekommen sei noch nichts von dem schnöden Mammon. Das hat sich inzwischen wohl geändert, denn gestern hing das Plakat nicht mehr in der Plöck.

Dass Heidelberg als "Weltdorf des Geistes" internationales Flair hat, weiß jeder. Der türkischsprachige Aufruf, man möge sich gemeinsam gegen Corona richten, unterstreicht das ein weiteres Mal. Die schrille Farbe zieht alle Aufmerksamkeit auf sich – schlicht, aber wirksam. Als Passant wünscht man sich dennoch wieder mehr Plakate mit geschmackvollen Künstler-Porträts oder schicken Designerklamotten. Mehr Esprit bitte, weniger Nüchternheit!