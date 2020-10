Von Volker Oesterreich

Heidelberg. Es ist eine stille Epidemie. Da die Leber keine Schmerzsignale sendet, wird eine Entzündung aufgrund des Hepatitis-C-Virus oft zu spät erkannt. Das kann katastrophale Folgen haben: eine Leberzirrhose oder Leberkrebs. Dem Heidelberger Mediziner Ralf Bartenschlager gilt als Koryphäe auf diesem Forschungsgebiet. Eigentlich hätte auch ihm der am Montag zuerkannte Medizin-Nobelpreises gebührt.

Vor rund 20 Jahren gelang es dem Heidelberger Virologen gemeinsam mit seinem Team erstmals, das Hepatitis C-Virus im Labor in leicht veränderter Form in Leber-Zellen zu vermehren. Damit war die Voraussetzung für die Entwicklung hochwirksamer Medikamente geschaffen. Heute ist bei mehr als 95 Prozent der Patienten mit chronischer Hepatitis C eine Heilung möglich. Für diese Pionier-Leistung wurde Bartenschlager – er ist seit 2002 Direktor der Abteilung für Molekulare Virologie am Zentrum für Infektiologie des Universitätsklinikums Heidelberg – vor vier Jahren mit dem Lasker-DeBakey Award für klinisch-medizinische Forschung ausgezeichnet. Dieser Preis gilt als inoffizieller "amerikanischer Medizin-Nobelpreis". Bartenschlager erhielt ihn gemeinsam mit den beiden US-amerikanischen Forschern Michael Sofia und Charles Rice. Letzterer wird nun auch mit dem Medizin-Nobelpreis geehrt.

Ralf Bartenschlager startete seine wissenschaftliche Laufbahn, kurz nachdem 1989 das Hepatitis C-Virus erstmals genetisch beschrieben worden war. Nach seiner Promotion in Heidelberg wechselte er 1991 in die Pharmabranche und forschte am Uniklinikum Mainz. 2002 kehrte er nach Heidelberg zurück. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter auch den Lautenschläger-Forschungspreis und den Robert-Koch-Preis.

Bartenschlager ist Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg leitet er die Abteilung "Virus-assoziierte Karzinogenese", und von 2004 bis 2007 forschte er im chinesischen Wuhan. Vor Beginn seiner Medizinerlaufbahn wurde er in der Polizeiakademie Karlsruhe zum Polizeibeamten ausgebildet.