Von Matthias Roth

Heidelberg/Berlin. Eine Reform des "Echo"-Preises war längst überfällig gewesen: Das Hin und Her zwischen Verkaufszahlen (Pop) und Jury-Wahl (Klassik), zwischen der Selbstbespiegelung der Musikproduzenten und dem Kulturauftrag der Branche war letztlich eine Schaukel, in die ernsthafte Künstler gar nicht mehr steigen wollten. Nach dem Eklat der Fehlentscheidung für die Rapper Kollegah und Farid Bang im letzten Jahr war das Aus besiegelt. Plötzlicher als gedacht.

Die Klassikbranche schuf mit dem neuen Musikpreis "Opus Klassik" relativ schnell eine Auszeichnung, die den gleichen Rang wie der alte "Echo" einnehmen soll. Eine kompetente Jury entscheidet, und am 14. Oktober ist die erste feierliche Übergabe der Preise in Berlin. Der Verein zur Förderung der Klassischen Musik veröffentlichte die Preisträger am Montag im Internet.

Unter den Preisträgern finden sich zwei Heidelberger: Als "Dirigent des Jahres" wird der ehemalige hiesige GMD Cornelius Meister für die Gesamteinspielung der Sinfonien Bohuslav Martinus ausgezeichnet: Bis 2012 war er musikalischer Chef in Heidelberg, ein Amt, das er sieben Jahre innehatte.

Eine legendäre Epoche für das Heidelberger Philharmonische Orchester und die Oper. Mehrfach besuchte er seine alte Wirkungsstätte als Gastdirigent. Seit 2010 dirigiert er das ORF Radio-Symphonieorchester Wien, 2012 bis 2017 war er dessen Chefdirigent. Am 29. September stellt er sich als neuer Generalmusikdirektor der Staatsoper Stuttgart vor, mit Wagners "Lohengrin". Meister, 1980 in Hannover geboren, legte in Heidelberg das Fundament seiner steilen Karriere.

Die zweite Auszeichnung ging mit der Flötistin Kathrin Christians nach Heidelberg: Die 1984 geborene Flötistin studierte an der Hochschule in Mannheim und spielte bei den Heidelberger Sinfonikern, bevor sie eine Solistenkarriere anstrebte. Sie wurde nun als "Nachwuchskünstlerin des Jahres" gekürt. Kurz nach den Aufnahmen ihrer nun ausgezeichneten CD mit Flötenkonzerten von Mieszyslav Weinberg, Jindrich Feld und Mikis Theodorakis (das Württembergische Kammerorchester begleitet sie) erlitt die Künstlerin einen Schlaganfall, der sie auch nach Monaten der Rehabilitation zwang, mit Augenklappe zu spielen, da sie alles doppelt sah. Inzwischen hat sie ihre zweite CD aufgenommen.

Aus der Region wurde des weiteren die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen ausgezeichnet, die nach Auffassung der Jury (in der auch der ehemalige Intendant der Staatsphilharmonie, Michal Kaufmann, sitzt) mit Werken von George Antheil die "Konzerteinspielung des Jahres" lieferte.

Rund 50 weitere CD-Produktionen des letzten Jahres erhielten einen der begehrten Preise. Die Sopranistin Diana Damrau (sie war auch Ensemblemitglied des Mannheimer Nationaltheaters) wurde als "Sängerin des Jahres" und der Tenor Juan Diego Flórez als "Sänger des Jahres" geehrt. Preisträger in der Kategorie "Instrumentalist des Jahres (Klavier)" ist der russische Pianist Daniil Trifonov. Den Preis für die "Solistische Einspielung des Jahres" erhält der Cembalist Jean Rondeau. Das ZDF überträgt die Preisgala aus dem Berliner Konzerthaus.

Info: www.opusklassik.de