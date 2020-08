Schön war das all die Jahre, gemeinsam an lauen Sommerabenden Filme anzuschauen. Filme gibt es dieses Jahr auf der Parkinsel Ludwigshafen auch, laue Sommernächte hoffentlich ebenfalls, aber so viele Besucher wie auf diesem Foto von 2019 sicher nicht. Foto: Bauer

Von Ingeborg Salomon

Ludwigshafen. 121.000 Gäste haben letztes Jahr das Filmfestival auf der Parkinsel Ludwigshafen besucht. Die Veranstalter hat’s gefreut, das Publikum hat sich wohlgefühlt. In Corona-Zeiten löst dieser gewaltige Besucherandrang Beklommenheit aus – und es darf ihn natürlich so auch nicht geben. Doch Festivaldirektor Michael Kötz wäre nicht er selbst, wenn er die Corona-Pandemie samt ausgefeilten Hygienevorschriften und massiven Einnahmeverlusten nicht als Herausforderung begreifen würde.

"Dahääm/At home" heißt das Motto, unter dem Filmfans vom 26. August bis 13. September ein reichhaltiges Programm im Internet genießen können, während es auf der Parkinsel Open-Air-Kino gibt. Auf den Festival-Charme samt Schaulaufen der Promis, Häppchen und Schlückchen muss dieses Jahr verzichtet werden.

Wie kommt man hin? Das Festivalgelände auf der Parkinsel ist zu erreichen über die Fußgängerbrücke zwischen Max-Pechstein-Straße und Parkstraße. Am bequemsten fährt man mit der S-Bahn bis Bahnhof "Ludwigshafen Mitte" oder mit der Straßenbahn bis Ersatzhaltestelle "Berliner Platz". Von dort spaziert man etwa 15 Minuten am Rhein entlang. Parken kann man im Parkhaus BASF Ecke Rheinallee/ Pfalzgrafenstraße beliebig lange ab 15 Uhr bis 0 Uhr für vier Euro. Achtung: Es gibt keinen Festivalbus!

Was gibt es zu sehen? Das Festivalteam hat 18 neue Filme aus Deutschland, und der Welt ausgewählt. Mit der neuen LED-Leinwand haben Besucher schon nachmittags noch bei Helligkeit ein beeindruckendes Bild. Zur Eröffnung am 26. August werden um 16 Uhr "Die Känguru-Chroniken" gezeigt. Um 18.30 Uhr folgt "Eine größere Welt"; hier geht es um eine junge Frau, die aus ihrem Leben ausbricht und in die mongolische Steppe reist. Um 21 Uhr folgt das Liebes-Road-Movie "303".

Was ist zu beachten? Das Freiluftkino ist nicht überdacht, also im Zweifelsfall bitte Regenkleidung (keine Schirme!) mitnehmen. Die Filme werden auch bei Regen gezeigt, Tickets werden deshalb nicht erstattet.

Wo gibt es Tickets? Am einfachsten ist der Online-Verkauf. Ab 12. August sind Eintrittskarten unter tickets.fflu.de zu haben. Wegen der Hygienevorschriften werden nur Doppel-Sitzplätze für 24 Euro verkauft. Einzelplätze und Ermäßigungen gibt es nicht. Zu dem Ticket gibt es einen Bogen für Kontaktdaten, den Besucher ausgefüllt mitbringen müssen.

Gibt es Speisen und Getränke? Es gibt auf dem Festivalgelände Stände zur Selbstbedienung. Getränke werden nur in Flaschen verkauft, Gläser und Becher können mitgebracht werden. Zu essen gibt es kleine Snacks, die ebenso wie die Getränke nur am Sitzplatz verzehrt werden dürfen. Eigene Lebensmittel dürfen aus Hygienegründen nicht mitgebracht werden.

Welche Vorsichtsmaßnahmen sind einzuhalten? Auf dem Gelände und in den Toiletten ist Maskenpflicht. Wer sitzt, darf sie abnehmen. Ebenso muss auf dem gesamten Gelände ein Abstand von 1,50 Meter eingehalten werden, vor allem beim Anstehen in und vor dem Kino sowie an den Essensständen ist das wichtig. Überall stehen Desinfektionsstationen für die Hände.

Was sehe ich im Spielort "Dahääm"? Im Online-Programm gibt es unter www.fflu.de zwölf Publikumslieblinge und Höhepunkte der letzten Jahre sowie vertiefende Beiträge – alles kostenlos. Am 27. August geht’s los mit "Eden", am 30. August ist der wohl ungewöhnlichste Tatort "Im Schmerz geboren" zu sehen. Am 10. September brillieren Martina Gedeck und Ulrich Tukur in "Gleißendes Glück". Unmittelbar nach dem Streaming der Filme wird abgestimmt, welcher Film den diesjährigen Sonderpreis "Rheingold Extra" gewinnt. Achtung: Jeder Film läuft nur einmal und an einem Abend.

Info: Alle Infos unter www.ffflu.de und vom 12. bis 25. August unter Telefon 0621/121-82470 (Montag-Freitag von 10 bis 18 Uhr).