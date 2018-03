Von Malte Heidemann

Hwang Sok-yong, geboren 1943, gehört zu den Zeitzeugen, in deren Leben sich die schwierige koreanische Geschichte des 20. Jahrhunderts intensiv widerspiegelt. Seine Mutter stammte aus der späteren nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang, seine Eltern, die vor der japanischen Okkupation in die chinesische Mandschurei geflohen waren, zogen nach Ende des Zweiten Weltkrieges ins spätere Südkorea, wo Hwang aufwuchs. Damit war die Familie wie viele andere in Korea durch die 1948 vollzogene Teilung des Landes auseinandergerissen. Hwang positionierte sich bald gegen die herrschende Militärdiktatur und musste 1964 in Haft. 1989, bereits während des Demokratisierungsprozesses seines Landes, reiste er nach Nordkorea, um sich mit dortigen Schriftstellerkollegen zu treffen, was im Süden unter Strafe stand.

Nach Aufenthalten in Berlin und New York wurde er 1993 deswegen zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt. 1998 begnadigte ihn Kim Dae-jung und machte ihn zum offiziellen Kulturbotschafter des Südens. Hwang Sok-yong gehört zu den renommiertesten Schriftstellern seines Landes und hat seine Geschichte in preisgekrönten Romanen mit autobiografischen Hintergründen verarbeitet, etwa in "Die Geschichte des Herrn Han" (1972) und in "Der ferne Garten" (2000). Leider liegt sein Werk nur teilweise in deutscher Übersetzung vor. Als Berater des Wiedervereinigungsinstitutes steht er in Kontakt mit der sozialliberalen Regierung Südkoreas. Wir haben ihn in Seoul persönlich getroffen.

Herr Hwang, wie beurteilen Sie die gegenwärtigen Gespräche zwischen Nord- und Südkorea?

Was im Moment geschieht, sind Schritte in eine völlig richtige Richtung. Denn nach wie vor existiert kein Friedensvertrag zwischen den beiden koreanischen Staaten, wir leben seit dem Ende des Koreakrieges 1953 in einem Zustand des bloßen Waffenstillstands. Die neue südkoreanische Regierung unter Präsident Moon Jae-in möchte zu einer solchen Friedensvereinbarung mit dem Norden kommen. An Gesprächen darüber wird kein Weg vorbeiführen, auch wenn uns das System des Landes nicht behagt.

Was hat denn die Politik der Konfrontation für das Land gebracht?

1991 wurden beide koreanische Staaten in die UNO aufgenommen. Man war damals übereingekommen, dass die Sowjetunion und China Südkorea diplomatisch anerkennen sowie die USA und Japan Nordkorea. Sowjets und Chinesen haben Wort gehalten, aber die USA und Japan nicht! 1994 eskalierte die Lage, als der US-Präsident Clinton kurz vor einem Angriff auf Nordkorea stand. Zu jener Zeit begann das Regime im Norden mit dem Aufbau seines Atomprogramms auf Kosten der Zivilbevölkerung: Drei Millionen Menschen verhungerten in den folgenden Jahren in Nordkorea. 2005, in einer Phase der Ausgleichsbemühungen, sind die Sechsergespräche mit den genannten Mächten gescheitert, weil die USA neue Wirtschaftssanktionen gegen Nordkorea verhängt haben. Die konservativen Süd-Regierungen zwischen 2008 und 2017 haben vorhandene Kommunikationskanäle mit Pjöngjang unterbrochen und gemeinsame Programme gestoppt.

Was bedeuten vor diesem Hintergrund die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang?

Die Einigung auf einen gemeinsamen Einzug der nord- und südkoreanischen Mannschaft bei der Eröffnungsfeier und das gemeinsame Eishockey-Damenteam sind ein erster wichtiger Erfolg. Wir sehen dies auch daran, dass nun viele Staaten Vertrauen gefasst und ihre Athleten angemeldet haben. Auch im Hinblick auf die nächsten Olympischen Spiele im Sommer 2020 in Tokio und im Winter 2022 in Peking sollten wir den begonnenen Prozess weiterführen. Es jähren sich dieses und nächstes Jahr auch bedeutsame geschichtliche Ereignisse: Im August und September 1948 wurde die Teilung Koreas durch die Gründung der beiden Staaten besiegelt, und im März 2019 gedenken wir der Unabhängigkeitserklärung der koreanischen Opposition gegen die japanische Besatzung vor 100 Jahren. Diese in Korea sehr präsenten historischen Daten sollten wir zusammen mit den Sportereignissen dafür nutzen, gemeinsam mit unseren Nachbarn eine dauerhafte Friedensordnung in der Region Nordostasien ohne Nuklearwaffen zu etablieren. Wenn es wirklich gelingen würde, einen Friedensvertrag mit Nordkorea auszuhandeln, könnten wir versuchen, nach einer Phase intensiven gegenseitigen Austauschs vielleicht über den Zeitraum einer Generation hinweg als letzter Station zu einer Wiedervereinigung zu kommen.

Glauben Sie wirklich, dass Nordkorea Interesse an einem Frieden hat?

Nordkorea hat ein großes Interesse am Frieden. Es will überleben. Und dabei handelt die Regierung in Pjöngjang völlig rational und keineswegs so unberechenbar, wie es im Westen immer wieder heißt. Es geht ihr um internationale Anerkennung ihres staatlichen Existenzrechtes. Deshalb ist die Kriegsgefahr in Korea auch ganz und gar nicht so groß, wie sie im Ausland oft gemacht wird. Ich hoffe nur, dass es den Europäern gelingt, die Hardliner in den USA zu bremsen.

Haben Ihre Einblicke in die westliche Kultur Ihr Denken, Empfinden und Schreiben verändert?

Mit der tief greifenden Veränderung der Welt seit 1989 bin auch ich zu einem anderen Menschen geworden und schreibe anders als zuvor. In Berlin habe ich den Mauerfall miterlebt, in den USA einen Aufstand, in London die Bombenanschläge von 2005 und im selben Jahr in Paris den Aufstand Jugendlicher in den Vorstädten. All dies sehe ich als eine in sich verbundene Entwicklung.

Wie schätzen Sie die Stärke der gegenwärtigen Demokratie Ihres Landes ein?

Südkorea hat noch nicht das demokratische Niveau von Ländern wie Deutschland oder Frankreich erreicht. Vor allem unsere Wirtschaft muss demokratischer werden. Mit höheren Steuereinnahmen könnten wir für unsere junge Generation mehr tun. Ein anderer Punkt, der die weitere Demokratisierung unseres Landes behindert, ist das "Nationale Sicherheitsgesetz": Es regelt den Umgang mit Nordkorea und führt zu Intransparenz und Einschränkungen der Meinungsfreiheit. Es wird höchste Zeit, dieses Gesetz abzuschaffen.