Von Volker Oesterreich

Worms. Mit dem kurfürstlichen Machtgeschacher im Hause der brandenburgischen Hohenzollern geht’s in Lukas Bärfuss‘ neuem Theaterstück "Luther" steil bergab: schwuppdiwupp auf einer goldenen Rutschbahn, die anlässlich der diesjährigen Nibelungenfestspiele am rechten Bühnenrand vor der imposanten Kulisse des stolzen Doms zu Worms aufgestellt wurde.

Die Rutschpartie beginnt jeweils oben in einer Höhe von etwa zehn Metern in den kurfürstlichen Gemächern, die durch ein Baugerüst angedeutet werden. Nichts da mit Pracht und Herrlichkeit des fast bankrotten Potentaten Joachim (Jan Thümer), der sich gerade anschickt, die widerspenstige Dänenprinzessin Elisabeth (Julischka Eichel) zu ehelichen. Kein leichtes Vorhaben für den Katholiken, zumal sich auch in anderen politischen und religiösen Angelegenheiten Ungemach andeutet.

Am linken Bühnenrand befindet sich ein gläserner Kiosk, in dem der protestantisch gesinnte Sachsen-Kurfürst Friedrich der Weise residiert und sich per Handy mit seinem Spindoktor Spalatin (Iringó Réti) beratschlagt. In diesem Kiosk bietet Friedrich allerlei Devotionalien und Grablichter an, aber abkaufen will sie ihm keiner. Der Cola-Automat daneben zieht mehr. Gespielt wird der fortschrittliche Friedrich in Ildikó Gáspárs Uraufführungsinszenierung von einer geschickt agierenden Frau: Barbara Colceriu. Hei, wie modern und genderbewusst, mag sich mancher denken, dabei gab schon die Stummfilmdiva Asta Nielsen einen androgynen Hamlet – vor genau 100 Jahren.

So ist das eben mit der Modernität. Alles schon mal da gewesen. Auch die Liveprojektion der per Handkamera gefilmten Szenen hat einen ellenlangen Regietheater-Bart. Für sie wurde vor der Domfassade eine Videowand aufgestellt. Sie ist zwar groß, wirkt aber angesichts des gesamten Bühnenbild-Breitwandformats der Designerin Lili Izsák doch recht bescheiden. Und so kommt es, dass sich die coronabedingt auf 700 Besucher reduzierte Zuschauerschar zwischen 20.30 Uhr und kurz vor Mitternacht vorkommt wie beim Livestream. "Luther" wird, obwohl echtes Theater, zum Public Viewing degradiert. Dass sich deswegen ein gewisses Second-Hand-Gefühl einschleicht, gehört zu den Kollateralschäden der Produktion.

Für sein Stück hat sich der Schweizer Dramatiker eines gängigen literarischen Tricks bedient: Die Hauptfigur fehlt, "Luther" kommt ohne Luther aus. Stattdessen erleben wir, wie dessen reformatorischer Geist in den Jahren unmittelbar vor seiner Widerufsverweigerung vor dem Reichstag zu Worms im April 1521 die althergebrachte Ordnung aus den Angeln hebt.

Joachim und sein Bischofsbruder Albrecht (mit einer schönen Fieslingsattitüde gespielt von Jürgen Tarrach) bilden ein Kartell der moralischen Niedertracht: Betrug, Vergewaltigung, Ablasshandel und Überschuldung bei den Fuggern sind ihre Mittel, um bei der Kaiserwahl möglichst den eigenen Kandidaten durchdrücken zu können. Was für eine verkommene Mischpoke! Um diesen Morast zu verdeutlichen, brauchen Bärfuss und die ungarische Regisseurin Gáspár viel zu lange. Deshalb setzt in den zähen zwei Stunden vor der Pause in den Zuschauerreihen die Däumchendreherei ein. Erst hier und da, dann mehr und mehr.

Für Abwechslung sorgt immerhin Papst Leo X. höchstselbst, ein grenzdebiler Charakter, der von der deliziösen Großdarstellerin Sunnyi Melles gespielt wird. Heilige Gevatterin! Wer diese Künstlerin einst als Gretchen bei Dieter Dorn in München erlebt hat, wird sie immer schätzen und ihr auch diesen zehnten Leo verzeihen. Nun sitzt sie in einem dreirädrigen Papamobil, das per E-Antrieb absolut emissionsfrei vorfährt. Eigentlich himmlisch, bekäme es der irdische Leo alias Leontine nicht mit der mangelnden Ladekapazität des Akkus zu tun. Folge für den päpstlichen Legaten Cajetan (Matthias Neukirch): Wer sein E-Mobil liebt, der schiebt. Aber dieser Papst hat noch einen anderen Sparren in Gestalt des historisch verbürgten Elefanten Hanno, den er im Goldcontainer mit sich führt. Auf der Bühne erscheint das Rüsseltier nur andeutungsweise, wenn es aus einer kleinen Containerluke rüsseln darf. Seine geknödelte Hinterlassenschaft wird im Eimer aus dem Container bugsiert, auf dass sich der Papst an dieser, pardon: heiligen Elefantenscheiße schnüffelnd berauschen kann.

Egal ob Papst, Kurfürst von Brandenburg oder dessen zum Bischof von Mainz beförderter Bruder – alle kapieren zu spät, welche Sprengkraft Luthers reformatorischer Geist hat. Dieser Konflikt bildet den Kern des Stücks, und dafür braucht Bärfuss die Figur Luther nicht. Schon bei seinem Helmut-Kohl-Stück "Der Elefantengeist", uraufgeführt 2018 im Nationaltheater Mannheim, verzichtete er auf den Kanzler der Einheit als Bühnenfigur.

Im Grunde ist sein neues Stück wie ein Kammerspiel konzipiert, das auf der riesigen Bühne recht verloren wirkt. Daran können auch die Choreografien Barnabás Horkays und die oratorisch-poppigen Kompositionen Tamás Matkós wenig ändern. "Luther" bräuchte eine deutliche dramaturgische Straffung. Inszenatorisch hätte das Ensemble zu einer viel stärkeren Bühnenpräsenz animiert werden müssen, damit man nicht ständig auf die Videowand glotzt. Groß dimensioniertes Freilufttheater ist auf Action, Bumm und Rampensauerei angewiesen wie in Bad Segeberg und nicht auf Rollenspiel am Rand. 500 Jahre nach Luthers Widerruf vor dem Reichstag zu Worms hätte man sich an Ort und Stelle ein stärkeres Spektakel gewünscht.

Info: "Luther" wird bei den Nibelungenfestspielen noch bis zum 1. August vor dem Wormser Dom gezeigt und von einem umfangreichen Rahmenprogramm flankiert. www.nibelungenfestspiele.de