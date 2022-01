Die Hauptverwaltung des Baustoffkonzerns Heidelberg Cement an der Berliner Straße in Heidelberg-Neuenheim wurde nach Plänen des Architekten Albert Speer junior errichtet. Foto: Philipp Rothe

Von Gaby Booth

Heidelberg/Mannheim/Ludiwgshafen. Welche Dynamik in der Metropolregion Rhein-Neckar steckt, lässt sich in dem neu erschienenen "Architekturführer Heidelberg-Ludwigshafen-Mannheim" detailliert nachlesen. Dem Berliner Architekturfotografen und Herausgeber Markus Löffelhardt ist die 340 Seiten umfassende Übersicht über 160 von einer Fachjury ausgewählte Bauwerke zu verdanken. Gut 600 Fotos, Zeichnungen und beschreibende Texte geben Einblicke, wie sich die drei Städte innerhalb des letzten Jahrzehnts architektonisch entwickelt haben. Zwei Jahre lang haben deren Stadtplaner mit dem Autor zusammengearbeitet, um die Dokumentation zu erstellen. Erschienen ist das Werk im Mannheimer Verlag Edition Quadrat.

Das Buch ist ein Spiegel aktueller Architektur in der Metropolregion und ermuntert nach der Lektüre dazu, einen Ausflug zu den beschriebenen Gebäuden und Plätzen zu unternehmen, um sich ein eigenes Bild zu machen.

Der ehemalige Wasserturm in der Eppelheimer Straße 40 in Heidelberg zum Beispiel: Das Industriedenkmal "Tankturm" aus dem Jahr 1927, wo ehemals Dampflokomotiven betankt wurden, durfte seine markante Erscheinung und sein Mauerwerk behalten und dokumentiert ein Stück Bahngeschichte. Drinnen wurde es zu einem Kulturzentrum umgebaut. Das Architektenteam Loebner, Schäfer, Weber hat hier auf drei Etagen seine Büros eingerichtet.

Auf dem ehemaligen Gelände des Güterbahnhofs im Zollhofgarten 2 erinnern die ehemaligen Güterhallen an ein weiteres Kapitel Bahngeschichte. Die Stadt Heidelberg kaufte den Komplex und ermöglichte die Nutzung als Kulturhaus. Auch eine Kita hat hier ein Zuhause gefunden.

Nicht weit entfernt ragt das weiße Gebäude "Skylab" in den Himmel. Dank der Jarecki-Stiftung entstand auf einem Sockelgeschoß ein beeindruckender neungeschossiger Turm. Labore und wissenschaftsnahe Mieter haben in dem attraktiven Eckgebäude Platz gefunden.

Auch das ehemalige Jugendstilbad in der Poststraße 36 fehlt selbstverständlich nicht in dem neuen Architekturführer. Die Nutzung als Markthalle mit vielfältigen Gastronomieangeboten, als Hotel, Bürohaus und Museum für die "Körperwelten" markiert den Neuanfang.

Ein ganz anderes Thema ist dagegen das Wohnquartier im Höllenstein: Mit 335 Wohneinheiten schuf das Wohnungsbauunternehmen GGH im Stadtteil Kirchheim ein verkehrsfreies Quartier mit unterschiedlichen Wohnungsgrößen und guter Verkehrsanbindung.

In der Eppelheimer Straße 68 im Stadtteil Pfaffengrund entsteht der fast fertige Energiespeicher der Stadtwerke Heidelberg als Hingucker mit 55 Metern Höhe und 25 Metern Umfang. Das runde blaue Gebäude an der Ecke bekommt eine Aussichtsplattform mit Bistro und Veranstaltungsbereich und hat durchaus das Zeug, zum Wahrzeichen des Stadtteils zu werden.

Die Konzernzentrale von Heidelberg Cement wiederum zieht in der Berliner Straße 6 die Blicke der Passanten auf sich. Sensibel eingebettet in die Umgebung, hat das Dax-Unternehmen hier seinen Hauptsitz gefunden. Die schwungvolle Fassade des international agierenden Architektur-Büros Speer und Partner verleiht dem Gebäude eine überraschende Leichtigkeit. In Mannheim sind es die umgestaltete Fußgängerzone Planken und ihre Passagen, die im Band von Markus Löffelhardt beschrieben sind, aber auch der von Industriedenkmal-Liebhabern gerettete Lokschuppen auf dem ehemaligen Bahngelände, der entstehende neue Stadtteil Franklin auf dem ehemaligen Konversionsgelände, das Eastsite in Mannheim-Neuostheim sowie das Baugeschehen im Glückstein-Quartier rund um den Hauptbahnhof.

Info: Markus Löffelhardt: "Neue Architektur – Heidelberg, Ludwigshafen, Mannheim". Edition Quadrat, Mannheim, 340 Seiten, 34,80 Euro.