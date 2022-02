Von Jesper Klein

"Hinter der Welt, in der wir leben, fern im Hintergrund, liegt eine zweite. Eine Welt, die aus leichterem Stoff gebaut ist und von anderer Bonität ist als die wirkliche." Dieses Zitat des dänischen Philosophen Søren Kierkegaard hat sich Lisa Streich geliehen, um ihr Stück "Himmel" für großes Ensemble zu beschreiben. Gespielt wurde es beim 4. Philharmonischen Konzert in der Neuen Aula der Universität, bei dem die schwedische Komponistin von der Stadt mit dem Heidelberger Künstlerinnenpreis – 1987 von Roswitha Sperber begründet – ausgezeichnet wurde. Lisa Streich reiht sich damit in die Liste prominenter Preisträgerinnen aus der Szene der Neuen Musik ein: von Sofia Gubaidulina über Olga Neuwirth und Kaija Saariaho bis zuletzt zu Karola Obermüller.

Für Lisa Streich ist die zweite Welt also ein farbenreicher Himmel. "Ihr Terrain ist vielmehr das Fragile und Filigrane, das Schemenhafte. Akkorde schlingern, Harmonien schwanken", heißt es in der Jurybegründung. Und doch beginnt "Himmel" mit schweren, süffigen Akkorden. Man könnte meinen, dass sich in diesen vielschichtigen Tongemischen ein Kern versteckt. Eine bekannte Choralmelodie etwa, die nur eben so sehr von zusätzlichen Schwingungen umschwirrt wird, dass ihr Wesen hinter diesem klingenden Schleier im Verborgenen bleibt. Auch das Klavier trägt im weiteren Verlauf des Stücks eine Melodie vor, in der man ein verfremdetes, auf bizarre Weise verzerrtes Zitat zu erkennen glaubt.

Doch es handelt sich um Trugbilder. Es gibt keinen solchen Kern, letztlich ist alles nur Schein. Lisa Streich spielt genau mit dieser Erwartung und damit auch mit den Hörgewohnheiten des Publikums. Es geht fast ausschließlich um das Drumherum, um die teils ganz feinen Zwischentöne, die sich dem Schweren, Choralhaften entgegenstellen, um bewusste Ungenauigkeiten im Zusammenspiel und um Gegensätze. Harfenglissandi sausen unablässig hinauf und hinab, an anderer Stelle knallt die Peitsche mitten hinein in dieses fragile Gebilde. Würde ein unwissender Hörer hiermit einen Himmel und dessen Farben assoziieren? Möglich. Bezeichnend auch das gänzlich unprätentiöse Ende, bei dem die Musik beiläufig verklingt. Gut fünfzehn Minuten dauert dieser Ausflug in die zweite Welt.

Das weitere Programm bewegte sich in der bekannten Konzertrealität: Die Geigerin Alexandra Conunova stellte Sergej Prokofjews erstes Violinkonzert mit Virtuosität und recht schroffem Ton durchaus passend an die Seite. Der junge Dirigent Felix Mildenberger führte das Philharmonische Orchester nach der Pause mit Haltung, Überzeugung und Ideen durch Schuberts "Tragische" Sinfonie – stürmisch im ersten, federnd im zweiten, schalkhaft im dritten Satz und im Finale den Dialog zwischen den Instrumentengruppen des Orchesters mit Übersicht moderierend.

Info: Das Konzert wird am 27. Februar, 11.00 Uhr wiederholt und am 24. April, 21.05 Uhr im Deutschlandfunk gesendet.