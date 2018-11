Von Isabelle von Neumann-Cosel

Mannheim. Die Städte Mannheim und Frankfurt teilen sich ein Problem: in die Jahre gekommene Theaterhäuser, die generalsaniert werden müssen. Freilich ist das Problem in Frankfurt zahlenmäßig größer als in der Quadratestadt. Größere Gebäude, größere Probleme - so bedrohlich, dass neben der Generalsanierung weitere Planungsvarianten ins Spiel gebracht wurden: ein völliger Abriss und Neubau von Oper und Schauspiel am selben Ort oder Restaurierung und Verbleib nur der Oper und Neubau eines Schauspielhauses.

Am Ende zeigte eine Studie das Ergebnis, dass alle drei Varianten etwa dasselbe kosten würden, nämlich über 800 Millionen Euro. Die Entscheidungsfindung kann sich also nicht an der Kostenfrage orientieren - einfacher geworden ist der Prozess dadurch nicht.

Entscheidungshilfe hat das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt mit der Ausstellung "Große Oper - viel Theater?" geliefert, die Theaterbauten vor dem Hintergrund der Frage "Sanierung oder Neubau?" dokumentiert. Ergänzt um Bilder und Informationen zum Mannheimer Theaterbau ist die Schau im Foyer des Nationaltheaters zu sehen.

Anders als in Frankfurt steht in Mannheim ein Abriss des Gebäudes nicht mehr zur Debatte. Im Gegenteil, der 1957 eröffnete Bau strahlt offensichtlich noch immer dieselbe "nüchterne Festlichkeit" aus, deren architektonischer Entwurf Gerhard Weber bei der internationalen Architekturausstellung in São Paulo den Titel "weltbester Theaterarchitekt" eingetragen hatte. 1966 wurde das Gebäude unter Denkmalschutz gestellt, 1997 als "Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung" in das Denkmalbuch des Landes Baden-Württemberg aufgenommen.

Zudem ist der Standort auf dem Goetheplatz aus stadtplanerischer Sicht ideal - so Kulturbürgermeister Michael Grötsch bei der Ausstellungseröffnung. Und er konnte die Kunde überbringen, dass von den geschätzten 200 Millionen Euro, die eine Generalsanierung des Theaters kosten soll, 120 Millionen bereits zugesagt sind: 80 Millionen vom Bund, 40 Millionen vom Land. Mit diesen Vorgaben kann die Stadt sich um einen Finanzierungsplan bemühen - denn Ende 2022 gehen im Nationaltheater die Lichter aus, weil die Betriebsgenehmigung erlischt.

Baubürgermeister Lothar Quast lieferte in seinem "Baukulturellen Schlaglicht" Details: etwa, dass der Große Kurfürst Karl Theodor den ersten Mannheimer Theaterbau im Quadrat B3 in zweieinhalb Jahren errichten ließ - gemessen an den jetzt angesetzten vier Jahren eine kurze Zeit. Nach der Zerstörung dieses Theaters im Krieg entschieden sich die Mannheimer für einen Neubau an anderer Stelle - und stifteten eine Million DM.

Andrea Jürges, stellvertretende Direktorin des Frankfurter Architekturmuseums und mit Yorck Förster Kuratorin der Ausstellung, steuerte Hintergründiges bei. In ihrer Schau wird sichtbar, wie Theaterbauten und Konzerthäuser das Potenzial internationaler Architekten oft herausgefordert haben - von München, Dresden, Köln und Berlin bis Oslo, London oder Athen, die Elbphilharmonie nicht zu vergessen.

Der Theaterneubau in Heidelberg ist auch dabei - und kann sich im Vergleich von Baufläche, Kosten und Zeitrahmen (von der Planung bis zur Eröffnung "nur" 12 Jahre) sehen lassen. Was den Kostenfaktor angeht, so "lauert der Löwe" bzw. der Löwenanteil der Kosten laut Andrea Jürges und Michael Quast immer in der Anpassung der Gebäude an technische Anforderungen: Heizung, Wärmedämmung, Be- und Entlüftung, Brandschutz sowie Bühnentechnik.

Noch ist nicht klar, wie das Nationaltheater mit seinen 700 Mitarbeitern die Sanierungsphase überstehen wird und in welcher Form der Spielbetrieb in Oper, Schauspiel und Ballett aufrechterhalten werden kann. Man darf gespannt sein auf die Podiumsdiskussion am 3. Dezember.

Dort nehmen der Mannheimer Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz, der geschäftsführende Nationaltheater-Intendant Marc Stefan Sickel, die Ausstellungs-Kuratorin Andrea Jürges und der mit der Generalsanierung beauftragte Architekt Andreas Schmucker teil.

Info: Die Ausstellung im Foyer des Nationaltheaters ist bis 26. Dezember Do bis So von 15 Uhr bis Vorstellungsbeginn geöffnet, Mo bis Mi 45 Minuten vor den Vorstellungen. Öffentliche Podiumsdiskussion am 3. Dezember, 20 Uhr, im Theatercafé, Eintritt frei.