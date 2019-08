Ein facettenreicher Erzähler ist der Schauspieler Walter Sittler (r.). In dem Monolog "Als ich ein kleiner Junge war" schlüpft er in die Rolle von Erich Kästner, der sich an seine Kindheit erinnert. Musiker begleiten die Inszenierung stimmungsvoll. Foto: Gerold

Von Ingeborg Salomon

Mannheim. Als Erich Kästner 1957 seine Erinnerungen "Als ich ein kleiner Junge war" herausbrachte, war er mit seinen 58 Jahren ein gesetzter Herr und ein preisgekrönter Dichter. Er hatte zwei Weltkriege überlebt, seine Eltern beerdigt und war gerade Vater eines Sohnes geworden; doch seine Kindheit blieb in ihm lebendig. So lebendig, dass der Schauspieler Walter Sittler Kästners Erinnerungen jetzt im Nationaltheater Mannheim auf die Bühne des Schauspielhauses brachte.

Mit dabei sind sechs Musiker, die den Schauspieler begleiten, mal forte, mal piano - ganz wie im Leben. Die Idee stammt von dem Verleger und Produzenten Martin Mühleis, bereits 2005 bis 2013 war Sittler mit "Als ich ein kleiner Junge war" und der Fortsetzung "Eine deutsche Geschichte - oder: Prost, Onkel Erich!" auf Tournee, doch die Freude an dieser ungewöhnlichen Inszenierung ist ihm offenbar noch lebendig.

Gekleidet wie Kästner in einen grau-braunen Anzug mit Weste, getupfte Krawatte und Regenmantel - Hut und Regenschirm hängen an der Garderobe - führt Sittler seine Zuhörer in die Kaiserzeit zurück. Geboren wurde Erich Kästner am 23. Februar 1899 in der Äußeren Neustadt von Dresden. Geprägt von kleinbürgerlichen Verhältnissen - der Vater Sattlermeister, die Mutter Heimarbeiterin und Friseurin - blieb er das einzige Kind. "Ich hatte eine vollkommene Mutter, und ich war der vollkommene Sohn", erinnert er sich als Erwachsener. Diese Rolle war anstrengend, besonders an Weihnachten, wenn im Hause Kästner der Kampf um die Liebe des Einzelkindes tobte und sich die Eltern mit Geschenken gegenseitig zu überbieten versuchten.

Während die Musiker "Stille Nacht" intonieren, schlüpft der 66-jährige Schauspieler in Erichs Kinderseele, die zerrissen ist und genau weiß, dass es jetzt allein auf ihn als den "Zeremonienmeister des Heiligen Abends" ankommt, wenn Weihnachten nicht völlig zum emotionalen Desaster werden soll. Der Zuhörer spürt die Verzweiflung dieses Jungen, die Sittler sehr sinnlich, sehr melancholisch und mit einem Hauch von Sentimentalität zeigt, begleitet von sparsamen Gesten und ausdrucksstarker Mimik.

Doch Sittler kann auch komisch: Der Besuch bei Onkel Franz gerät zum kabarettistischen Kabinettstück, der Geist der Wilhelminischen Ära ist auf der Bühne präsent, wenn Onkel Franz Ehefrau und Tochter zu Befehlsempfängerinnen degradiert und seine innerfamiliäre Macht gnadenlos ausspielt. Kästners klare Sicht auf Menschen und politische Verhältnisse, seine schnörkellose Sprache und sein feiner Humor kommen in Walter Sittlers Riesenmonolog aufs Beste zur Geltung. "Gedächtnis und Erinnerung sind geheimnisvolle Kräfte. Und die Erinnerung ist die geheimnisvollere von beiden. Denn das Gedächtnis hat nur mit unsrem Kopf zu schaffen", heißt es bei Kästner. Walter Sittler macht Kästners Kindheit für das Publikum emotional erlebbar. Auf einmal ist das verschneite Dresden vor seiner Zerstörung wieder lebendig und die Menschen, die darin gelebt haben, vor allem Kästners Mutter Ida, die eine "herrliche Mutter war, aber kein Engel". Das Verhältnis der beiden blieb liebevoll, aber schwierig.

Den Beginn des Ersten Weltkriegs kommentiert Kästner mit den Worten: "Der Weltkrieg hatte begonnen und meine Kindheit war zu Ende". Damit ist nach knapp zwei Stunden auch ein eindrucksvoller Theaterabend zu Ende, das Publikum feierte Walter Sittler und die Musiker mit begeistertem Applaus und stehenden Ovationen.