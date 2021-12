Kräftemessen: Robin Krakowski (links) und Boris Koneczny in der Uraufführung „King Kong – Die Last der Träume“. Foto: M. Borchardt

Von Monika Frank

Mannheim. Wer von diesem Abend eine ernsthafte Auseinandersetzung mit heute angesagten Diskursfragen erwartet hatte, sah sich leider getäuscht. Geboten wurde stattdessen eine Art theatralisches Infotainment mit viel Geschwätz, zu viel Klamauk und zu wenig Tiefgang. "King Kong – Die Last der Träume" haben Nick Hartnagel (Autor und Regisseur), Annabelle Leschke (Dramaturgie) und Yassu Yabara (Bühne und Kostüme) ihre gerade im NTM-Studio uraufgeführte gemeinsame Stückentwicklung übertitelt, die das Verhältnis von Mensch und Natur in einem neuen versöhnlicheren Licht sehen möchte, frei vom Ballast angstbesetzter alter Mythen und ohne den zerstörerischen Anspruch, die Krone der Schöpfung zu sein.

Die Aufführung beginnt am Tag X nach einer globalen Umweltkatastrophe. Gelbe Ballonseide bedeckt die Bühne wie Wüstensand die unbewohnbar gewordene Erde. Unter dem Stoff regt sich stellenweise noch etwas Leben, doch die zwei Frauen und drei Männer, die nach und nach aus der seidenen Umhüllung kriechen, sind gar nicht mehr über Tage, sondern haben offenbar rechtzeitig Zuflucht in einem Schutzbunker gefunden. Sie gehören der Prepperszene an, wie ihrer Fachsimpelei über das richtige Anlegen ewig haltbarer Vorräten zu entnehmen ist. Wunderbarerweise scheint die Versorgung mit Strom kein Problem zu sein, denn es gibt einen Fernseher, auf dem Videokassetten abgespielt werden können. Und schon sind wir beim 1933 gedrehten Film "King Kong und die weiße Frau" gelandet, den einer heimlich unter der Decke anschaut und der dann alle dazu animiert, Szenen aus diesem Klassiker des Horrorgenres höchst dramatisch nachzuspielen.

Ganz nach dem Motto "Die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst" darf das fünfköpfige Ensemble aus Maria Munkert, Malaya Stern Takeda, Boris Koneczny, Robin Nikolai Krakowski und Arash Nayebbandi nun pantomimisch in die Vollen gehen und eine Schar von Knallchargen mimen, angeführt vom größenwahnsinnigen Regisseur Denham, der sein Drehteam auf der Jagd nach King Kong in waghalsige Abenteuer auf See und an fremden Inselgestaden verwickelt. Dazu wird tüchtig Luft unter die Seide am Boden geblasen, die ganz nach Bedarf Wogen formt, bergartig anschwillt oder eine Höhle vortäuscht, die innerhalb und außerhalb allerlei Statisten-Videospielerei möglich macht. Begleitet vom stimmungsgemäß arrangierten Soundtrack (Musik: Lukas Lonski) wird dieser betont spektakuläre – und oft albern ausufernde – Teil der Inszenierung nur häppchenweise dargeboten.

Dazwischen gibt es immer wieder Wechsel zurück in die Prepperszene und rhetorische Einschübe, in denen steile Thesen in den Raum gestellt werden, etwa über den Sündenfall des Menschen vom Jäger und Sammler zum Bauern, was angeblich zu unserer Domestizierung durch den Weizen führte. Auch das Auswechseln alter Erzählungen, abgeleitet vom biblischen "Macht euch die Erde untertan", gegen die neuen postmodernen Narrative einer Denkerin wie Donna Haraway wird angemahnt. Ein schönes Bild bleibt immerhin in Erinnerung: wenn sich unter der blasig wabernden Seidenhülle, die hier wohl als Symbol für die Erde als lebender Organismus steht, die Umrisse des auf die Menschen zu drängenden King Kong abzeichnen, weichen diese nicht angstvoll zurück, sondern tasten ihn behutsam ab und streicheln ihn zärtlich.