Von Heribert Vogt

Mannheim. Nahezu Himmel und Hölle werden in Bewegung gesetzt, damit Käthchen ihren Geliebten am Ende kriegt. Jedenfalls treten Engel und eine Art Satan auf, auch der Kaiser höchstselbst greift ein, um die Ehe zwischen der vermeintlich bürgerlichen Fünfzehnjährigen und dem blaublütigen Grafen vom Strahl zu ermöglichen. Dies zeigt schon, wie hoch – nämlich fast unüberwindlich – die Hürden für das persönliche Glück in Heinrich von Kleists großem historischen Ritterschauspiel "Das Käthchen von Heilbronn oder die Feuerprobe" sind. Und so zeichnet Christian Weises Inszenierung dieser so wirren und schier aussichtslosen Lovestory aus dem Jahr 1810 im zu einem Sechstel besetzten Schauspielhaus des Nationaltheaters Mannheim ein gesellschaftliches Absurdistan, vor dem wir heute keineswegs sicher sein können.

Zunächst fragt man sich, ob nicht die gegenwärtig zeitgemäße Lösung aller Probleme darin liegt, dass die Guten in dem Stück – also auch Käthchens Geliebter und ihr Vater – von Frauen gespielt werden, während ausgerechnet die Darstellung der teuflischen Kunigunde durch einen Schauspieler mit toxischer Männlichkeit erfolgt. Jedoch ganz so einfach scheint es doch nicht zu sein, denn davon unbeeindruckt läuft die Gesellschaftsmaschinerie auf Hochtouren. Und die Welt ist aus den Fugen geraten. Das reicht von ungerechten sozialen Grenzen über knallharte Interessenkonflikte bis hin zur Bombardierung einer Burg, die schließlich lichterloh in Flammen steht.

Aber auch heute gilt für viele Menschen: Mein Zuhause ist meine Burg. Und so gleicht das trutzige Domizil des Grafen vom Strahl in der Ausstattung von Jana Findeklee und Joki Tewes (Bühne, Kostüme) eher einer bürgerlichen Wohnung, über der nur dann und wann Türme wie Zinnen andeutungsweise aufleuchten. So gesehen, sind wir alle ein bisschen Adel. Vor allem aber wird das Historienspektakel durch die Musik (Jens Dohle) mit dem heutigen Lebensgefühl verbunden, denn es wird viel intoniert wie auch gesungen. Darunter sind etwa der auch von Frank Sinatra interpretierte Bossa Nova-Song "The Girl from Ipanema" oder die Beatles-Nummer "Lucy in the Sky with Diamonds", aber es wird auch gerappt.

Insbesondere durch die anglo-amerikanisch geprägte Popkultur wird die angestaubte Ritterwelt gehörig aufgemischt. Und das zieht sich fort bis in die Figuren. Denn auch Friedrich Wetter, Graf vom Strahl, wechselt sprachlich immer wieder ins Englische. Jessica Higgins spielt Käthchens Geliebten in einem spektakulären, eng anliegenden Ritter-Glamour-Show-Look, der an die Rocklegende Elvis Presley erinnert, nur dass die Schauspielerin sehr viel schlanker agiert. Da wirkt der Standesunterschied schon wie Tag und Nacht, wenn Almut Henkel den Vater Käthchens, den Schmied Theobald Friedeborn, als energisches Hutzelmännchen gibt. Und Vassilissa Reznikoff in der Titelrolle zeichnet eine recht verhuschte Liebende, die trotz ihrer Träume zu wissen scheint, was sie wirklich will.

Die Bösewichtin des Stücks, die Giftmischerin Kunigunde von Thurneck, stellt Christoph Bornmüller hingegen sehr schräg als macht- und besitzgeiles Monster dar. László Branko Breiding verkörpert Strahls urigen Knecht Gottschalk, und Robin Krakowski galoppiert per pedes als besonders breitschultriger Rheingraf vom Stein in einer Art Motorradmontur durch die Szenerie. Das Ganze wird mit viel Situationskomik – bisweilen mit Klamauk –, aber stets auch mit dem angemessenen Corona-Abstand auf die Bühne gebracht.

Angesichts der großen Turbulenzen im Stück wie auf der Bühne reibt man sich nach Käthchens Happy End die Augen: Es kann doch nicht wahr sein, dass die unaufhörlich arbeitende Gesellschaftsmechanik plötzlich zum Stillstand kommt und nach dem Motto "Friede, Freude, Eierkuchen" die große Harmonie ausbricht. Vielmehr gilt für das Leben: Alles fließt. Für Käthchen wie für ihren Grafen kehrt final zwar eine Ruhe nach dem Sturm ein, aber sie ist trügerisch. Denn die nächsten Schicksalsböen warten schon.

Das Muster, dass nach dem Sturm oft vor dem Sturm ist, erinnert auch an die Corona-Pandemie, in der nach der Welle vor der Welle zu sein scheint. Wahrscheinlich sind Erfolge oder Glück dieser Erde immer vorläufig und vorübergehend. Dessen ungeachtet wurde der Abend genutzt, um das volle Theatererlebnis zu bieten und zu genießen. Dafür gab es freundlichen Applaus.

Info: Nächste Termine: 19. und 27. Juli, jeweils 18.30 Uhr.