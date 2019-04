Von Monika Frank

Mannheim. Mehr als drei Jahrzehnte nach seinem Tod 1985 droht er bei uns schon in Vergessenheit zu geraten: Heinrich Böll, der große Literat und Moralist der Nachkriegszeit im deutschen Wirtschaftswunderland, der sich für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit einsetzte, auf seine ganz eigene unbeirrbare Art, die eine Vereinnahmung durch links orientierte Bewegungen oder gar eine Verpflichtung zur Linientreue völlig ausschloss.

Nicht so in Russland, wo Böll nach wie vor geschätzt wird wie kaum ein anderer deutscher Schriftsteller. Besonders sein 1963 erschienener Roman "Ansichten eines Clowns", der den repressiven gesellschaftlichen Einfluss des Katholizismus jener Jahre unter Adenauers Regierung anprangert, gilt im Blick auf die zunehmend unheilige Allianz von russischem Staat und orthodoxer Kirche keineswegs als verstaubt.

Den vitalen Beweis dafür erlebte jetzt das Premieren-Publikum im Schauspielhaus des Mannheimer Nationaltheaters bei der Bühnen-Adaption der tragikomischen Clownsgeschichte durch ein russisches Inszenierungs-Team unter Leitung von Maxim Didenko mit neun Schauspielern aus dem hauseigenen Ensemble. Auf der Grundlage einer in viele kurze Szenen gegliederten Textfassung von Valery Pecheykin, die den Inhalt stark verkürzt, aber stets in Bölls Sprache wiedergibt, baut die Regie technisch aufwendig einen höchst einfallsreichen, expressiven, alle Sinne beanspruchenden Abend auf, der in atemberaubenden Tempo vorangetrieben wird.

Die performative Art der Darstellung ist eine Mischung aus Sprache mit Pantomime und choreografierten Bewegungsabläufen (Dina Khuseyn) im Wohnküchen-Ambiente der Ausstatterin Maria Tregubova, das wie alle übrigen Aufbauten zur riesigen Projektionsfläche für eine optisch geradezu überwältigende Fülle von Video-Einspielungen (Oleg Mykhaylov) wird. Da wandelt sich die ganze Bühne zum Rasen für Ball spielende Jungs oder zum Sternenhimmel für ein totes Kind. Rote Farbe verläuft wie Ströme von Blut, und Dokumentarfilm-Sequenzen zeigen Wehrübungen der Hitler-Jugend. Die Musik (Vladimir Rannev) ist dabei ein weiteres wichtiges Ausdrucksmittel im Gesamtkunstwerk dieser Inszenierung.

Rollenspiel der herkömmlichen Art oder psychologisch fundierte Charakterzeichnung darf man nicht erwarten. Als Lebewesen aus Fleisch und Blut wirkt hier am ehesten noch Bölls Clown-Figur Hans Schnier in Christoph Bornmüllers anrührender Verkörperung. Ein trotz großer Verliebtheit nur halbherzig zur Anpassung an "Recht und Ordnung" bereiter, durchaus sympathischer Spötter und Melancholiker ist bei ihm dieser aufmüpfige Sohn einer reichen Bonner Industriellen-Familie mit brauner Vergangenheit, der die erzkatholische Tochter eines Kommunisten verführt und ein paar Jahre lang in "wilder Ehe" mit ihr lebt, bis seine Marie auf Druck der alten Freunde aus dem "Kreis fortschrittlicher Katholiken" in den Schoß der Kirche zurückkehrt und mit deren Segen Heribert Züpfner heiratet.

Neben Sophie Arbeiters stocksteifer Marie nimmt nur noch Lorena Handschins zerbrechlich zarte Henriette - die als Flakhelferin ums Leben gekommene Schwester von Hans - eine Sonderstellung im Ensemble ein. Popanze in einem Panoptikum menschlicher Zerrbilder bleiben Johanna Eiworth und Boris Koneczny als Elternpaar Schnier, wie auch Rocco Brück als dessen zweiter Sohn Leo, zusammen mit Robin Krakowski, Viktoria Miknevich und Patrick Schnicke, alle in wechselnden Rollen und mit ans Artistische grenzendem Körpereinsatz. Das Publikum dankte mit lang anhaltendem Beifall für eine mitreißende Aufführung, die aus Bölls "Ansichten eines Clowns" die Satire extrahiert, um die der Autor den Roman geschrieben hat.

Info: Die nächsten Aufführungen am 5., 6., 24. und 28. April.