Von Gaby Booth

Mannheim. Über den Dächern von Mannheim beginnt die 70-minütige Reise in die Fantasiewelt. Nasrin, der Jugendliche mit Migrationshintergrund, sitzt nachts alleine hier oben, langweilt sich, schaut auf die andere Flussseite, wo die "besseren" Stadtteile liegen und weiß nichts mit sich anzufangen. Seine alleinerziehende Mutter arbeitet Nachtschichten, hat nicht viel Zeit für ihn. Er träumt von einer besseren Zukunft, bis das Mädchen Namira kommt und den Looser mit auf eine überraschende Erzählreise nimmt.

Die beiden (Johannes Bauer und Sarah Zastrau) sind die Protagonisten in dem musikalischen Familienstück "1001 Nacht - oder die Macht des Erzählens", das am Nationaltheater Mannheim Premiere hatte. Der lang anhaltende Applaus im Schauspielhaus belohnte die vielen kreativen Mitmacher, die diese Koproduktion von Schauspiel und Jungem Nationaltheater auf die Bühne gestellt haben. Das Stück (für Kinder ab acht Jahre) passt zu Mannheim, zumal die Musik immer wieder effektiv eingesetzt wird. Ein Muss in der Unesco City of Music.

In der westlichen Welt wird die Sammlung verschiedener Erzählungen aus dem persischen und arabischen Kulturraum aufgrund romantisierender Übersetzungen meist missverstanden. Denn originär handelt es sich bei den Geschichten aus "1001 Nacht" um alles andere als schöne Märchen. Vielmehr geht es um die Erlebnisse der Erzählerin Scheherezade, die den gelangweilten Sultan mit fesselnden Geschichten bei Laune hält und damit andere junge Frauen vor dem sicheren Tod bewahrt. Die teilweise grausamen orientalischen Fantasiegeschichten verloren in den Übersetzungen ihren Schrecken, aber nicht ihre Spannung. Aber ein bisschen grausam geht es schon zu in der Mannheimer Inszenierung, wenn auch der Humor überwiegt.

Die Lust am Erzählen hat das Regieteam von "Subbotnik", einem deutsch-russisch-ukrainischen Theaterkollektiv, gemeinsam mit dem Jungen Nationaltheater vorangetrieben und schier endlose Geschichte entstehen lassen.

Auch bei der Mannheimer Produktion geht es darum, durch Geschichtenerzählen den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Den des Schneiders, des Kochs, des Arztes. Finten- und fantasiereich versuchen sie, dem drohenden Tod zu entgehen, indem sie dem Kaiser von China, der sie beschuldigt, unglaubliche Geschichten servieren. Das video- und internetverwöhnte Mehrgenerationenpublikum lässt sich gerne auf die Reisen im Kopf und auf der Bühne ein.

Mal im Schloss, mal auf der Mondsichel, auf fliegenden Pferden und mit einem Geist aus der Flasche geht es immer weiter. Mehr sei nicht verraten, denn bis Weihnachten gibt es noch mehrere Vorstellungen. Zudem sind Schulvorstellungen eingeplant.

Dass das Ensemble mit großer Begeisterung dabei ist, spüren die kleinen und großen Zuschauer jede Minute. Wer genau hinschaut, bemerkt, dass Nasrin geschickt in mehrere Rollen schlüpft, ebenso wie alle anderen Protagonisten. Jacques Malan als Schneider und Fischer, Ragna Pitoll als Schneiderin und Königstochter, Rocco Brück als Koch und Wesir, Sebastian Reich als Arzt und Sultan. Die Inszenierung kommt mit wenigen Bildern und sich hebenden Bühnenpodesten aus und erlaubt viel Raum für Fantasie. Das Besondere ist die Begleitmusik auf E-Gitarre und Klavier, mit Donnerblech, ja sogar einem Essbesteck.

Das Theaterkollektiv Subottnik spricht mit seinen Bildern Kinder wie Erwachsene an. Es besteht seit 2012 und wurde mit vielen Preisen ausgezeichnet. So erhielt es 2013 für "Die Sehnsucht des Menschen, ein Tier zu werden", den Förderpreis für Darstellende Kunst der Stadt Düsseldorf. Mit "1001 Nacht oder die Macht des Erzählens" kommt die fünfte Theaterproduktion für junges Publikum auf die Bühne.

Info: Weitere Vorstellungen am 25. November sowie am 2., 16. und 26. Dezember. Kartentelefon 0621/1680-150. www.nationaltheater-manneim.de