Von Nike Luber

Mannheim. In "Il Trovatore" sängen alle um ihr Leben, sagte die weltberühmte Mezzosopranistin Agnes Baltsa über diese Oper von Giuseppe Verdi. Glücklicherweise verfügt das Nationaltheater Mannheim über ein Ensemble, das die Wucht, die Leidenschaft und die Dramatik dieses Stückes mit klangvollen, differenziert geführten Stimmen glänzend umsetzt.

Irakli Kakhidze verleiht Manrico, dem als Troubadour eingeführten Titelhelden der Oper, einen kraftvollen Tenor, der kämpferische Schwüre ebenso überzeugend vermittelt wie Sehnsucht nach Liebe. Die gehört Leonora, von Miriam Clark hinreißend gesungen. Die andere Frau in Manricos Leben ist Azucena. Julia Feylenbogen verleiht der verzweifelten, rachebesessenen Azucena ein gesanglich ausdrucksvolles Profil. Evez Abdulla gibt den Schurken des Stückes, Graf Luna, mit vollem Einsatz. Dirigent Roberto Rizzi Brignoli lässt mit dem Orchester des Nationaltheaters Verdis Musik aufglühen.

So farbenreich und mitreißend "Il Trovatore" musikalisch wirkt, so düster ist die Inszenierung. Meist liegt die Bühne im Halbdunkel, Schatten im Hintergrund zeigen die Gewalt, von der vorn gesungen wird. Regisseur Roger Vontobel setzt den historischen Hintergrund, den Kampf um die Krone von Aragon 1412, um in allgemein erkennbare Kriegselemente. Ob Pickelhaube oder Flecktarnanzug, es geht ihm nicht um historische Genauigkeit, sondern darum, wie kaputt die Menschen durch den Krieg geworden sind.

Chorsänger und Statisten in abgerissenen Uniformteilen hinken kriegsversehrt über die Bühne (Kostüme: Nina von Mechow). Die Zigeuner dagegen (die Übertitelung weist darauf hin, dass es sich hier um einen historischen Begriff handelt) sind gesund und munter und tragen abgetrennte Beine und Arme zusammen. Lediglich Azucena braucht eine Gehhilfe, offenbar gehen seelische und körperliche Deformation zusammen.

Den gewünschten albtraumartigen Eindruck unterstreicht das von oben herabhängende zerklüftete Gebilde aus Brettern und Kreuzen (Bühne: Claudia Rohner). Rot angeleuchtet, erkennt man darin den Scheiterhaufen, auf dem Azucenas Mutter verbrannt wurde. Azucena ist nie darüber hinweg gekommen, und das ist der Schlüssel zur Handlung. Vontobel lässt das Trauma in Gestalt der Tänzerin Delphina Parenti die ganze Zeit über präsent sein. Parenti bewegt sich sehr expressiv, hängt sich nacheinander an Azucena, Manrico und Graf Luna. Beide lieben Leonora, rasende Eifersucht frisst sie schier auf, am Ende lässt Luna seinen Nebenbuhler hinrichten - und erfährt dann, dass es sein vor vielen Jahren von Azucena entführter Bruder war.

Nun springt das Trauma ihn an. Das alles wäre dem Publikum auch ohne Personifikation klar. Aber die Einführung eines personifizierten Traumas ist das Originelle an Vontobels Inszenierung, die sonst in der Personenführung konventionell bleibt. Was, dank der glühenden musikalischen Interpretation, überhaupt nicht stört.