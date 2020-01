Von Volker Oesterreich

Mannheim. Raus aus den mehr oder weniger beengten Verhältnissen, rein ins pralle Leben! Davon träumen letztlich alle Jugendlichen, und davon handeln auch jede Menge Bücher, Filme und Stücke des "Coming of Age"-Genres. Jede und jeder muss sich irgendwann abnabeln, muss die eigene Persönlichkeit erforschen, die richtige Rolle in der Gesellschaft finden, auf die Suche nach Liebe und Geborgenheit mit einer Partnerin oder einem Partner gehen und dabei ein gewisses Quantum Lebensglück im Auge behalten. Erwachsen und selbstständig werden ist verdammt schwer.

Genau davon erzählt die 1986 in Karlsruhe geborene und in Berlin als Journalistin arbeitende Fatma Aydemir in ihrem 2017 erschienen Debütroman, der kurz darauf mit großem Erfolg im Düsseldorfer Schauspielhaus auf die Bühne gebracht wurde und nun unter der Regie von Selen Kara im Nationaltheater Mannheim nachgespielt wird. Die Autorin richtet ihren Blick auf die gerade 18 Jahre alt gewordene Hazal aus einem deutschtürkischen Haushalt in Berlin-Wedding. Ihr Denken und Handeln drehen sich um schicke Klamotten und die erste Liebe, ums Kiffen und die Girls aus ihrer Clique, um Club-Besuche und coole Musik, aber auch um die Bedrängnisse in dem von ihr als stumpfsinnig empfundenen Elternhaus. Angst und Scham sind die zwei zentralen Kräfte ihres Gefühlslebens, das wird mehrfach während des gut zweistündigen Abends betont.

Selen Kara hat ihre Inszenierung auf jung-dynamische Frauenpower, auf ein breites Spektrum an Gefühlsschwankungen und hohe Dezibelwerte getrimmt, um Hazals Hoffnungen auf eine bessere Zukunft zu akzentuieren. Aber diese bessere Zukunft wird es nicht geben, heißt es in einer fatalistischen Szene. Ursache dafür ist zum einen ein Totschlag im Affekt und zum anderen die Erkenntnis, dass ein Leben in Istanbul alles andere ist als ein Zuckerschlecken.

Hazal, gespielt von der quirligen Almila Bagriacik, muss einen Rückschlag nach dem anderen einstecken. Der geklaute Mascara-Stift und das heimlich gerauchte Gras gehören zu den kleineren. Viel schlimmer ist, dass sie einen Betrunkenen nach einer üblen Anmache auf dem U-Bahnhof zusammen mit ihren Freundinnen so übel vertrimmt, dass ihr Opfer auf die Gleise stürzt und dort verblutet. Diese Schuld versucht Hazal zu verdrängen, aber die Angst und die Scham sind stärker. Auch Istanbul, wo ihr Facebook-Freund Mehmet lebt, desillusioniert die junge Frau. Die Stadt am Bosporus wird in "Ellbogen" zum Sehnsuchts- und Fluchtort stilisiert – ganz ähnlich wie Moskau, wohin es Tschechows drei Schwestern zieht, weil sie nicht in der russischen Provinz versauern wollen.

Vor dem Eisernen Vorhang symbolisiert eine nüchterne Reihe niedriger, mit Jalousien verschließbarer Kabuffs all die unterschiedlichen Handlungsorte vom Klamottenladen über einen Berliner U-Bahnhof bis zur türkischen 16-Millionen-Metropole (Bühnenbild: Lydia Merkel). Für die letzten Szenen hebt sich der Eiserne und gibt den Blick frei in die düstere Weite einer ungewissen Zukunft.

Almila Bagriacik spielt nicht nur die Protagonistin Hazal, sondern auch deren leutselige Oma. Auch ihre beiden Bühnenpartnerinnen Vassilissa Reznikoff und Tala Al-Deen sowie Nicolas Fethi Türksever als einziger männlicher Darsteller teilen sich mehrere Rollen – allesamt mit starker Bühnenpräsenz und einem rotzigen Jargon, der an Grips-Theater-Inszenierungen wie "Eins auf die Fresse" erinnert. Damit lassen sich beim Premierenpublikum viele Pluspunkte sammeln.

Info: www.nationaltheater-mannheim.de