Von Nike Luber

Mannheim. Es ist die perfekte Spießeridylle aus langweiligen grauen Häusern, in denen grau gekleidete Menschen ihr graues kleines Leben leben. Bis die flippige Norina auftaucht. Das Setting ist ein entscheidender Bestandteil der Inszenierung von Gaetano Donizettis Oper "Don Pasquale" im Mannheimer Nationaltheater, denn man ahnt es sofort: Diese Norina wird das Leben in der Spießeridylle komplett auf den Kopf stellen.

Es ist ja gar nicht so einfach, "Don Pasquale" aus dem Jahr 1843 heute auf die Bühne zu bringen. Denn wirklich lustig ist die Geschichte nicht, wie Norina und ihr Lover Ernesto den schon älteren Don Pasquale quälen und austricksen. Regisseurin Cordula Däuper hat sich zusammen mit Bühnenbildnerin Sylvia Rieger und Kostümbildnerin Sophie du Vinage einige Gedanken gemacht.

So sieht man zur Ouvertüre, wie Don Pasquale, sein Neffe Ernesto und der befreundete Hausarzt, Dottore Malatesta, gemütlich in einer Art Männer-WG zusammen hausen. Durch die Kostüme wird gleich der Charakter deutlich. Pasquale legt Wert auf Bequemlichkeit, Ernesto ist ein großes Kind und Malatesta schwer verklemmt. Wahrscheinlich würden sie bis zu ihrem seligen Ende weiter vor dem Fernseher abhängen, wenn sich Ernesto nicht auf den ersten Blick unsterblich in Norina verliebt hätte.

Donizetti hat das, ganz romantisch, gefühlvoll in reinstem Belcanto komponiert. Cordula Däuper setzt ironische Kontrapunkte dagegen. Der Neffe hat noch nicht mal das Städtchen verlassen, sieht sich aber schon in der großen Welt umherziehen. Da wirft eine gerührte ältere Dame dem singenden Ernesto ein Geldstück zu. Sehr vergnüglich, auch wenn Juraj Holly als Ernesto unüberhörbar stimmliche Probleme hat.

Malatesta, von Nikola Diskic souverän gesungen und herrlich verdruckst gespielt, hat derweil eine Idee. Norina, die auf einer Hippie-Blumeninsel mitten im Spießergrau wohnt, macht auch gleich mit, und das mit so viel Verve, dass selbst Malatesta Angst und Bange wird. Amelia Scicolone gibt die Norina koloraturensicher und mitreißend. Schwungvoll verwüstet sie Don Pasquales trautes Heim und seine Seele gleich mit. Bartosz Urbanowicz poltert mit kraftvoller Stimme hilflos gegen die Umtriebe seiner vermeintlich Angetrauten an. Und endlich haben die Nachbarn etwas zu tratschen. Keiner von ihnen hilft Don Pasquale, als der, verstört irgendwelche Psychopharmaka futternd, die Straße entlangtaumelt. Ein treffend beobachteter realistischer Moment in der ansonsten gezielt überdreht inszenierten Farce. Nur Malatesta nimmt sich seines verwirrten Freundes an und wirft auch gleich ein paar von dessen Pillen ein.

Ein rosafarbenes Kaninchen hüpft über die Bühne und Malatesta findet endlich den Mut, Pasquale seine Liebe zu gestehen, der wiederum enthemmt genug ist, sie zu erwidern. Nein, das steht nicht im Libretto, fügt sich aber wunderbar ein in die Handlung. Wie sollte Don Pasquale denn sonst seinem Neffen und Norina deren Gemeinheiten verzeihen und ihrer Heirat zustimmen können, wenn er nicht selbst zu seiner Liebe gefunden hätte? So bleibt bei einem doppelten Happy End keine Bitterkeit zurück.

Jahis Liepins behielt am Pult die musikalischen Fäden im Griff und sorgte mit dem Orchester des Nationaltheaters für abwechslungsreiche Tempi. So kann man "Don Pasquale" ohne Reue genießen.

Info: Nationaltheater Mannheim, nächste Aufführung heute, 19.30 Uhr. Kartentelefon: 0621-1680-150.