Von Jesper Klein

Mannheim. Die Idee hat Potenzial. Statt wie üblich im deutschen Wald siedelt man Carl Maria von Webers "Freischütz" am Mannheimer Nationaltheater in einer dystopischen Zukunft an. Das Regieteam "Kommando Himmelfahrt" (bestehend aus Jan Dvorák, Thomas Fiedler und Julia Warnemünde) erzählt die Geschichte um den Jägerburschen Max in einer Zeit, die auf Bürgerkriege zurückblickt. Die Menschen leben rückwärtsgewandt im Wald, was besonders die von Rembrandts Gemälden inspirierten Kostüme von Kathi Maurer verbildlichen. Einzig die Chemikerin Melisa – eine Regieerfindung, buchstäblich aus dem teuflischen Samiel gewonnen – weiß noch von den technischen Errungenschaften vergangener Zivilisationen. Da alles Wissen verloren ist, hat auch sie sich zurückgezogen und wartet auf ihre Chance, die Aufklärung zu retten, wie sie selbst den ihr vom Regietrio verliehenen Auftrag beschreibt.

Ein neuer Anstrich also, den Webers urtypisch deutsch-romantische Oper (1821 in Berlin uraufgeführt) mit ihren charakteristischen Jägerchören ja durchaus gut vertragen kann. Die Umsetzung allerdings bleibt hinter den geweckten Erwartungen zurück. Der üppig und frei hinzugedichteten Vorgeschichte, die Astrid Meyerfeldt als Melisa in Einschüben erzählt, mag man in allen Umdrehungen nur schwerlich folgen. Zu weit entfernt sie sich vom Original, und führt zu offenliegenden Widersprüchen: So paktiert Max, nachdem ihm die Treffsicherheit mit dem Gewehr abhandengekommen ist, hier nicht wie bei Weber mit dem Teufel, sondern mit der Wissenschaft. Also den Guten. Oder den Bösen? Wissen wir nicht. Wissenschaft sei jedenfalls nicht politisch, postuliert die Erzählerin gleich zu Beginn des Abends. Ohne Frage, hierin steckt ein gegenwärtiger Kommentar, eine klare Stoßrichtung lässt sich aber kaum erkennen.

Als Relikt einer vergangenen Zeit dominiert die überwucherte Ruine eines Wasserkraftwerks die eindrucksvolle Bühne, für die Heike Vollmer ein Sonderlob verdient. Im Zusammenspiel der Effekte – ob Nebel, Feuer, Wasser oder Licht (Nicole Berry) – sieht die erleuchtete Kulisse, die man auf eine Drehbühne geschraubt hat, einfach hinreißend schauerlich aus. Die berühmte Wolfsschluchtszene, in der die magischen Freikugeln hier als chemische Superpatronen gefertigt werden, wird mittels Bildschirmen und Soundeffekten technisch und wirkungsvoll aufgemotzt.

Richtig Fahrt nimmt das fast dreistündige Geschehen allerdings nicht auf. Einige Male verheddern sich die Protagonisten auch in allzu kleinteiligen Bühnenaktionen.

Im Gesangsensemble ist es besonders Seunghee Kho, die als Ännchen mit stimmlicher Ausgestaltung herausragt. Christopher Diffey bleibt als Protagonist Max etwas blass, von Viktorija Kaminskaite als Agathe wünscht man sich bisweilen mehr Textverständlichkeit. Überzeugend: Kammersänger Thomas Jesatko als Kuno, Bartosz Urbanowicz als Kaspar und Thomas Berau als Ottokar.

Am Pult des Nationaltheater-Orchesters, das am Freitag sicher nicht seinen besten Abend erwischt und in der Ouvertüre merklich wackelt, hat Gastdirigent Roberto Rizzi Brignoli alle Hände voll damit zu tun, Stein auf Stein zu setzen. Die musikalische Feinarbeit an Farben und Stimmungen rückt so eher in den Hintergrund. Allzu oft sind Graben und Bühne einfach nicht synchron. Auch den Chor von Dani Juris, der voll ins Bühnengeschehen eingebunden ist, hat man gesanglich schon geschlossener gehört.

Am Ende kann man diesen mutigen, wenn auch mit Ideen überfrachteten Versuch, in einem bekannten Repertoireklassiker etwas Neues zu finden, durchaus gutheißen. In der spielerischen Ausführung bleibt es aber ein schwacher Premierenabend. Allenfalls braver Beifall im beinahe vollbesetzen Opernhaus.

Info: Weitere Aufführungen am 17.4., 8.5., 15.5. und 6.6.