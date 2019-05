Von Heribert Vogt

Auch wenn das Raumschiff mit Klebeband zusammengehalten wird, der Staat, der es erbaut, ist alles andere als fragil. Er ist vielmehr eine erschreckend perfekt durchorganisierte Diktatur, die letztlich jede Abweichung eliminiert. In dem Stück "Wir" nach dem dystopischen Roman des russischen Autors Jewgenij Samjatin aus dem Jahr 1920, das nun in der Inszenierung von Roscha A. Säidow im Werkhaus des Nationaltheaters Mannheim Premiere hatte, wird eine düstere Zukunftsvision geboten. Und zwar lange vor Aldous Huxleys "Schöner neuer Welt" oder George Orwells "1984". Samjatins vergessener Klas-siker der Science-Fiction-Literatur entführt in die ferne Zukunft: Dort leben die letzten Menschen auf der Erde nach einem 200-jährigen Krieg in dem "Einzigen Staat". Gelenkt wird er von dem gottgleichen "Wohltäter".

Man sieht die völlig transparente Stadtlandschaft, in der die Menschen in gläsernen Wohnblöcken leben und statt Namen Nummern tragen - aber lediglich in der Phantasie. Denn die wahrlich komplexe Zukunftsvision wird von nur zwei Schauspielern mit karger Ausstattung über die Rampe gebracht (Bühne und Kostüme: Julia Plickat). Zudem werden viele Gesellschaftsfacetten zugespielt, berichtet oder durch Klangmalerei erzeugt (Musik: Fabian Kalker). Regisseurin Säidow bringt den maskierten Terrorstaat in einer spannungsgeladenen Mischung aus Schauspiel, Performance und Hörspiel auf die Bühne.

Im Stück hängt fast alles an dem Protagonisten mit der Nummer D-503. Er ist der Erbauer des Raumschiffs Integral, mit dem Bewohner fremder Welten im Sinne des großen Wohltäters zivilisiert werden sollen. Und er ist voll auf Linie und Norm, Gleichungen bestimmen sein Leben. D-503 hält sich in allen mathematisch erfassten Lebensbereichen an die Vorgaben: marschiert mit den anderen spazieren, wenn dies angesagt ist, geht zu Bett und steht auf zeitgleich mit allen anderen, kann Sex mit vielen Frauen haben, wenn er zuvor das behördlicherseits vergebene "rosa Billett" beantragt hat. So weit, so schlecht.

Schauspieler Rocco Brück gibt auf phantastische Weise den Konstrukteur D-503 als jungenhaften Schlaks mit Brille, der an den frühen Bill Gates erinnert. Und mindestens so gut funktioniert wie seine Rakete, während er die Propagandasprüche der dunklen Macht mitschwadroniert. Aber dabei bleibt D-503 hinter seiner Brille stets ein aufmerksamer Beobachter. Und ihm entgeht auch nicht die mysteriöse Frau I 330, "schlank und scharfkurvig", zudem mit "bleckendem Lächeln" (Sarah Zastrau). Es kommt, wie es kommen muss: Der Erbauer des Raumschiffs gerät aus seiner systemkonformen Umlaufbahn und lernt die große Einfach-so-Liebe kennen, jenseits aller Zweckmäßigkeit und Berechnung. Bereits das ist ein potenzieller Sprengsatz für das durchplante Leben, aber erst recht die Begegnung mit der Revolution - da wird der große Wohltäter dann zum widerlichen Killer.

Diese gefährliche Ambivalenz des entrückten Staatenlenkers gewinnt bizarre Gestalt, wenn Sarah Zastrau als bedrohlicher Hybrid aus zutraulichem Clown und getaktetem Roboter auftritt. Überhaupt wird an diesem Abend eine so packende wie sinnliche Geschichte erzählt, mit Zügen eines finsteren Märchens. Ganz anders als dies heutzutage im dekonstruierenden Regietheater zumeist der Fall ist. Zwar gibt es hier eine lineare Handlung, die der Zuschauer teils amüsiert, teils gespannt verfolgt, aber am Ende kommt doch ein böses Erwachen.

Samjatins Aktualität liegt auf der Hand: Seine totalitäre Romanvision entstand nur drei Jahre nach der russischen Oktoberrevolution, an der er aktiv teilgenommen hatte. Und heute flackern weltweit nationalistische sowie demokratiefeindliche Brandherde auf. - Starker Applaus.

Info: Nächste Termine: 4., 8., 16. Juni und 10., 11. Juli.