Von Matthias Roth

Edingen-Neckarhausen. Der langjährige Kulturkritiker dieser Zeitung, Gerd Kowa, ist tot. Er starb nach langer Krankheit kurz nach seinem 80. Geburtstag in einem Pflegeheim in Edingen-Neckarhausen.

Seit 1975 war der in Speyer geborene Germanist, Anglist und Musiker für Zeitungen in Ludwigshafen und Heidelberg als freier Mitarbeiter tätig. Für das RNZ-Feuilleton schrieb er bis vor wenigen Jahren hauptsächlich Musikkritiken, aber auch Ausstellungsberichte oder über Theater- und Kabarettaufführungen.

Kowa, der unter anderem bei dem Mediävisten Peter Wapnewski in Heidelberg studierte und später in Mannheim wohnte, war in der Metropolregion überaus bekannt und geschätzt. Sein fantasievoller, origineller Schreibstil hatte, wie er selbst, viele Freunde. In seinem Hauptberuf als Lehrer an einem Speyerer Gymnasium führte er mit seinen Schülern Theaterstücke auf, etwa die "Dreigroschenoper", die er selbst am Flügel begleitete.

Künstler nahm er ohne Unterschied ernst, von Sol Gabetta bis Mary Roos, von Wolfgang Rihm bis David Garrett. Auch wenn er sie bisweilen humorvoll kritisierte, war ihm die Kunst eine Herzenssache. Die Urnenbeisetzung findet am 13. März, 11 Uhr, im Friedwald Dudenhofen statt.