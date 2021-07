Von Andreas Hanel und Martin Bernhard

Buchen. Ein "Plädoyer für die bedingungslose Freiheit der Kunst" – das ist eine der Botschaften, die das Buchener Duo Café del Mundo mit seiner virtuosen Gitarren-Musik transportieren will. "Letztendlich geht es uns um Autarkie, damit wir unsere Ideen kreativ optimal umsetzen können", sind sich Jan Pascal und sein kongenialer Partner an der Gitarre, Alexander Kilian, einig. Also: keine Abhängigkeit von Produzenten, von Verlagen oder von Streaming-Diensten.

Um dies zu erreichen, sind die beiden mit einer großen Portion Mut und Unternehmergeist während Corona in die Offensive gegangen, denn "Musik wird aus Mut gemacht". Das Ergebnis: eine eigene Streaming-App, die sie zum Großteil selbst programmiert haben.

"Wir haben 102 Euro für 125.000 Streams bei Spotify im letzten halben Jahr bekommen", rechnet Jan Pascal vor. Gemessen an der Zeit und dem Herzblut, die die beiden in ihre bis auf die letzten Nuancen und Färbungen ausgefeilten Produktionen stecken, ein geradezu aberwitziges Honorar. Hinzu kommt, dass der Verlag 80 Prozent der Einnahmen für sich beansprucht – als Entgelt für eine Gegenleistung, die die beiden Musiker nicht so wirklich benennen können.

"Spotify bietet uns keine Perspektive. Deshalb mussten wir eben eine Alternative finden." Also hat Kilian, der am PC ein ähnliches Talent und eine ähnliche Fingerfertigkeit wie an der Gitarre beweist, die "Mundo"-App programmiert. Über diese gibt es für einen Euro im Monat unendlichen Musikgenuss mit und von Café del Mundo.

Die Kehrseite der Unabhängigkeitsmedaille: "Wir müssen uns selbst vermarkten. Wir sind quasi Direktvermarkter, bei uns gibt es Musik direkt vom Erzeuger", so Pascal. Doch eigentlich kennt sich das Duo in Sachen Selbstvermarktung gut aus, denn seit 2017 sammeln die beiden Vollblutmusiker gute Erfahrungen damit.

Neu hinzu kommt nun, dass sie mit ihrer "Mundo"-App auch ihre eigenen Verleger und damit unabhängig von den großen Streaming-Diensten sind – passend zu ihrem Motto "auf keiner gängigen Plattform". Diese Unabhängigkeit bedeutet auch (künstlerische) Freiheit: So kann das Duo flexibel und schnell auf kreative Eingebungen reagieren. Wie etwa bei ihrem neuen Podcast, den sie in der Corona-Zeit starteten.

"Wenn du weitergehen willst, musst du eben auch Leute, die dich glauben machen, dass es ohne sie nicht geht, hinter dir lassen", ist Kilian überzeugt. Das Nonkonforme im Umgang mit Produzenten, Verlegern und Co., die "die kreativen Köpfe aussaugen", gilt auch für die Musik von Café del Mundo. "Wir stoßen in unserer Konsens-Kultur an, weil wir uns nicht in Formate pressen lassen", sagt Pascal.

Doch gerade weil die beiden Künstler sich immer treu bleiben und ihre Authentizität sowie ihre Identität in ihre Musik transportieren, erreichen sie bei ihren Zuhörern ihr Ziel. Nämlich, "dass Emotionen aufkommen, sich Kanäle öffnen, und die Musik als Kraftquelle wirkt". Doch auch sie selbst schöpfen aus der Musik Energie, weshalb sie immer mehr zur Erkenntnis gelangen: "Wir sind selbst stark genug, wir brauchen niemanden. In den Melodien, Harmonien und Rhythmen steckt die Urkraft. Und wir selbst sind dafür die Keimzelle."

Hintergrund Steckbrief Name: Café del Mundo Besetzung: Jan Pascal und Alexander Kilian Instrumente: Ricardo Sanchis Carpio, Lester DeVoe [+] Lesen Sie mehr Steckbrief Name: Café del Mundo Besetzung: Jan Pascal und Alexander Kilian Instrumente: Ricardo Sanchis Carpio, Lester DeVoe (Flamenco-Gitarren) Musikstil: Guitar Crossover, Instrumental Pop Alben: "Nuevo Cuarteto", "Café del Mundo", "La Perla", "In Passion – live at Theaterhaus Stuttgart", "Dance of Joy", "Beloved Europa", "Famous Tracks", "Winterhauch", "Guitar Super Nova" Livekonzerte: Samstag, 28. August, Heimatsound-Open-Air in Buchen; Freitag, 1. Oktober, Capitol in Mannheim Musik im Internet: www.cafedelmundo.de/mundo-player; "Mundo"-App (erhältlich im Apple App Store und im Google Play Store) Kontakt: info@cafedelmundo.de Homepage: www.cafedelmundo.de

Diese Urkraft steckt auch in ihrem neuen – natürlich selbst produzierten – Album "Guitar Super Nova", hinter dem eine galaktische Idee steckt. Den Pfad der Flamenco-Musik ihrer früheren Alben haben die Meister der spanischen Gitarrenmusik dabei weitgehend verlassen. Der traditionelle andalusische Tanz schwingt allenfalls im ersten Stück "Prologue" stärker mit. In den anderen Titeln präsentieren die beiden Künstler einen Mix aus verschiedenen Stilrichtungen – von Pop über Folk, Jazz, ein wenig Techno bis hin zur Weltmusik.

Die Musik kommt frisch, melodisch, flott und zuweilen auch lyrisch daher, wie die Interpretation von Michael Jacksons "Earth Song". Diese beginnt mit Vogelgezwitscher, das Jan Pascal in den Wäldern des Odenwalds selbst aufgenommen hat. Damit symbolisiert der Song die wiedererwachende Erde. Denn mit dem Album erzählen die Musiker eine Geschichte: Ein Ufo landet auf der verwüsteten Erde. Ihm entsteigen die beiden Gitarristen und bringen mit ihrer Musik die Erde wieder zum Blühen.

Die zwölf Titel der CD, davon neun Eigenkompositionen, haben die Musiker in klanghellen Tonarten gesetzt. Man merkt ihnen an, mit welcher Lust und Lebendigkeit sie geschrieben und gespielt wurden. Damit ist die Musik ein schöner Begleiter durch den Sommer und darüber hinaus. Und sie will Hoffnung machen nach der corona-bedingten langen Zeit ohne Live-Kulturerlebnis.