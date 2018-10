Heidelberg. (MR) Der Komponist Bernd Alois Zimmermann, vor 100 Jahren geboren und 1970 durch eigene Hand gestorben, hatte - im Gegensatz zu vielen Kollegen - eine sehr positive Einstellung zum Jazz. Davon zeugen viele Werke und auch sein Hauptwerk, die Oper "Die Soldaten", in der die Kneipenszenen von zwölftönigem Bebop begleitet werden.

Jetzt kommt seine Tochter Bettina Zimmermann nach Heidelberg, Autorin einer neuen, umfangreichen Dokumentation zu Person und Musik ihres Vaters, und berichtet in einer Veranstaltung von Enjoy Jazz in Kooperation mit dem Klangforum Heidelberg in der Reihe "Musik im Kontext" im Betriebswerk über ihren Vater.

Ihr umfangreiches Buch (464 S., Wolke Verlag, 34 Euro) legt nicht nur private Dokumente und Fotos offen, Bettina Zimmermann sprach auch mit vielen Zeitzeugen. Kollegen, Musiker oder Freunde äußern sich zur Kompositionsweise oder tragen biografische Details bei. Etwa auch die Jazzer Manfred Schoof (Trompete) und Alexander von Schlippenbach (Klavier), die mit Zimmermann oft zusammenarbeiteten und mehrere Werke von ihm aufführten.

Info: Musik im Kontext: Bettina Zimmermann über ihren Vater Bernd Alois Zimmermann. Freitag, 20 Uhr, Betriebswerk Heidelberg (Nähe TankTurm).