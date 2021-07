Von Arndt Krödel

Es sind Bilder, die berühren. Ob es an ihrer oft geheimnisvollen Aura liegt, an dem ihnen innewohnenden Kindhaften oder der ausstrahlenden Farbgebung, muss nicht entschieden werden. Der 1950 in Heidelberg geborene Bernd Gehrig entzieht sich in seinen Werken eindeutigen Zuordnungen und Interpretationen und schafft eine Komplexität, für die man sich Zeit nehmen muss.

Unter dem Titel "Wildwuchs – Unkraut – Widerstand" zeigt das Museum Haus Cajeth in der Heidelberger Haspelgasse Arbeiten des seit 1986 malenden Künstlers, der sich selbst auf dem schmalen Weg zwischen Art brut, der "rohen Kunst", und Museums-Galerienkunst sieht.

Dass er sich früher im Umfeld der 68er-Bewegung engagierte und als ökologischer Gärtner Produkte anbaute, blieb nicht ohne Einfluss auf seine Kunst. Gehrig, der unter anderem Pädagogik studierte, arbeitete in der Kinderbetreuung im "Collegium Academicum" und im Kinderhaus Neuenheim. Als er mit den Kindern malte, beobachtete er, mit welch faszinierender Unbefangenheit und kreativer Freiheit die Kinder zu Werke gingen. Das öffnete ihm den Zugang zum eigenen inneren Kind – gleichsam der Vorgang einer Wiedergeburt, denn schon als kleiner Junge hatte er gerne gezeichnet und gemalt, was allerdings von der Schule nicht gefördert wurde, weil es nicht in die vorgegebenen Muster passte.

Anders, als man sich das vielleicht vorstellt, hat auch seine Zeit als Biobauer Eingang in seine Werke gefunden: Nicht in der Darstellung botanischer Motive, sondern in einer vielsagenden Analogie: "Meine Bilder sollen wie nützliches Unkraut sein – wild und ungezähmt", hat er einmal gesagt. Und hinzugefügt, dass er, wenn er eine Pflanze sein könnte, am liebsten Löwenzahn wäre. Ursprünglichkeit und Spontaneität stehen hinter seinen Bildern, die, mal zart, mal kraftvoll, sich Konventionen und Konzepten verweigern. Gehrig malt in kleinen und großen Formaten, überwiegend in Pastell-Ölkreide, trägt häufig mehrere Farbschichten auf, die verrieben und verkratzt werden. Teilweise hat er zum Verreiben Sonnenblumenöl verwendet, das vom Papier aufgesogen wurde. Daneben arbeitet er auch mit Tusche oder mit Mischtechniken und schafft Collagen. Nicht selten finden sich Bilder, die der Künstler im Abstand von mehreren Jahren überarbeitet hat.

Beim Einrahmen der über 70 Exponate traf Kuratorin Karin Liane Mysz manchmal auf mehr oder weniger aufschlussreiche Texte, die der Maler auf die Rückseite geschrieben hatte. Gehrig setzt sich mit der Welt auseinander, spiegelt seine eigene, keineswegs immer leichte Existenz wider und überschreitet Grenzen hin zu anderen Dimensionen: So in der Collage "Das Lichtkreuz", die eine klare Kreuzstruktur in einzelnen Quadraten wiedergibt, deren Mitte den Blick in kosmische Welten freizugeben scheint. Viele Motive muten archaisch an, umgeben von einer geheimnisvollen Atmosphäre. In seiner Arbeit "Der Ahnentopf" treten Gestalten mit leuchtenden Augen aus dem Dunkel heraus, finden Gesichter, Köpfe und Körper zu einem dichten, wilden Konglomerat zusammen, dessen Dynamik man sich nicht entziehen kann.

Prägend ist die Diskrepanz zwischen dem Dunklen, bisweilen Düsteren und dem Hellen, Freundlichen. Fabelartige Wesen in Himmelsblau und Kirschrot begegnen uns in der fast heiter-beschwingten Komposition "Der Wiesentreid". Gehrig arbeitet gerne in Serien, die Historisches, Persönliches und Anekdotisches aufnehmen, etwa in "Glücksritter der Angst" oder "Der Mausebär", einem Fabelwesen, das die Unterdrückten schützt und rächt. Die uns auferlegten Ketten zu sprengen, Masken loszuwerden und zu unserem inneren Kern zu kommen, ist ein Wunsch, der den Künstler immer wieder antreibt.

Info: Museum Haus Cajeth, Haspelgasse 12, 69117 Heidelberg. Mo. bis Fr. 11-17 Uhr, Sa. 12-15 Uhr. Bis 30. Oktober.