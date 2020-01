Von Volker Oesterreich

Mannheim. Im Kulturbüro der Metropolregion Rhein-Neckar werden seit 2011 gleich mehrere Ziele vorangetrieben: die Vernetzung einzelner Kultureinrichtung untereinander, der Stärkung der regionalen Szene und die Strahlkraft weit über die Region hinaus. Nun ist ein Wechsel an der Spitze geplant: Thomas Kraus (58), von Beginn an Chef der Einrichtung, übergibt die Verantwortung Ende des Monats an Robert Montoto (57), der seit der Gründung des Kulturbüros zum Mitarbeiterstab gehört.

Thomas Kraus verlässt Kulturbüro.

Unter der Leitung von Kraus entstanden zahlreiche Projekte, darunter das "Kulturmagazin Rhein-Neckar", das von den bedeutendsten kulturellen Akteuren der Region finanziert wird. Mit drei Ausgaben pro Jahr und einer jährlichen Auflage von 450.000 Exemplaren wird es bundesweit vertrieben.

Zum wichtigen Forum für Kulturmanager, Veranstalter, Wissenschaftler, Marketingspezialisten und Journalisten hat sich das vom Kulturbüro initiierte, jährlich an wechselnden Orten veranstaltete "Denkfest" entwickelt. Zahlreiche Impulse gingen ferner von den 2016 verabschiedeten "Kulturvision Rhein-Neckar" aus. Sie führte u. a. zu der Reihe "Matchbox", die internationale Künstlerinnen und Künstler in den ländlichen Raum einlädt, wo sie Projekte mit den Bürgern vor Ort zu entwickeln. Weit über 100 Kommunen und Partner haben mittlerweile an "Matchbox"-Projekten mitgewirkt. Flankiert wird die Reihe vom Nachwuchsjournalistenprogramm des Kulturbüros.

"Nach fast zehn Jahren Kulturarbeit an Rhein und Neckar zieht es mich wieder in internationale Gewässer", sagte Thomas Kraus der RNZ. "Ich bin dankbar für das, was wir hier erreicht haben." Sein Nachfolger Robert Montoto will die Formate und Projekte des Kulturbüros weiterentwickeln: "Dazu gehört auch, das ,Denkfest’ für andere gesellschaftliche Bereiche und Gruppen zu öffnen. Zudem arbeiten wir an ,Denkfest’-Satelliten, um tagesaktuelle Themen, Ideen, Herausforderungen und Projekte vorzustellen."

Montoto arbeitete in verschiedenen Funktionen an den Städtischen Bühnen Frankfurt/Main, im Kleist-Theater Frankfurt/Oder und im Theater Dortmund. Er war Gründungsgeschäftsführer des Besucherrings am Nationaltheater Mannheim sowie Vorstandsmitglied des Besucherrings Deutschland. 2011 stieß er zum Team des Kulturbüros, das seinen Sitz in Mannheim hat.