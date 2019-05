Von Heide Seele

Heidelberg. Dies ist ein besonderer Anlass zum Feiern, denn es dürfte selten vorkommen, dass eine Galerie ein so imponierendes Jubiläum begeht. Ein Grund zur Freude, zumal es sich um Heidelbergs bisher einzige städtische Einrichtung dieser Art handelt. So hat es einst begonnen: Sechs Heidelberger Künstler formierten sich 1978 zur Gruppe und beteiligten sich aktionsfreudig an einem Architekturwettbewerb im Prinz-Carl-Palais.

Die einfallsreichen Personen waren Werner Schaub, bis heute Kopf und Herz des damals gegründeten Kunstforums, Rainer Selg, Fritz Jarchov, Manfred Zentsch, Karl-Ludwig Diehl und Bodo Bremer. Ihre Aktionsfreude war groß, und sie erfüllten die Szene mit frischem Wind, zumal es damals neben dem Kurpfälzischen Museum, das dank Klaus Mugdans Engagement auch die Künstler der Gegenwart berücksichtigte, kaum Galerien in Heidelberg gab.

Die Beteiligung am Architekturwettbewerb im Prinz-Carl-Palais war eines der ersten Projekte der Künstlergruppe. Es folgten weitere wie die von Schaub organisierte Ausstellung "Drei Generationen Heidelberger Künstler", die im Bruch-saler Damianstor stattfand, da es in Heidelberg keine geeigneten Räumlichkeiten gab, und auf die Schau "Zeitkritik" in Speyer folgten dann die "Selbstporträts" im Heidelberger Rathaus. So ging es mit viel Elan weiter, und die anfänglich nur sechs Personen zählende Gruppe wuchs auf über vierzig Kunstschaffende an. Man traf sich im "Sole d’Oro" und entschied sich anno 1979 bei der Suche nach einem Namen für "Heidelberger Künstlergruppe 79".

Der Verein erhielt die Nummer 1081 im Vereinsregister, wurde als gemeinnützig anerkannt und Schaub zum ersten Vorsitzenden gewählt. Damit ging es bergauf, und Hans Gercke, damals Direktor des Heidelberger Kunstvereins, erlaubte der Gruppe, die unter der Bezeichnung "Forum für Kunst" firmierte, die dortigen Räume zu nutzen.

Der Ideenreichtum, mit dem das Kunstforum aufwartete, war groß. Es gab Vorträge und soziale Projekte, für deren Förderung der Erlös von Kunst-Auktionen eingesetzt wurde. Man unterstützte Rentner und Kinder armer Eltern, damit sie mal in Urlaub fahren konnten oder half Künstlern aus Danzig mit einer Kunstauktion. Von diesen Einnahmen wurden dann die nötigen Malutensilien gekauft.

Auf ähnliche Weise verhalf man der Partnerstadt Simferopol zum Bau eines Waisenhauses, die dafür den Erlös der Aktion "Helft Russland" erhielt. Originell war das vom Kunstforum organisierte Event, bei dem über 200 Künstler aus ganz Deutschland Regenschirme gestalteten - eine Idee von Bürgermeister Karl Korz. Und amüsante Geschichten waren verbunden mit den "happenings", die einen besonderen Esprit hatten.

Zu erwähnen sind noch die Schülerwettbewerbe, und erfolgreich ist nach wie vor die Aktion "Lauter Minis" mit signierten Originalen der Künstler. Die Zahl der vom Kunstforum veranstalteten Ausstellungen kann sich also sehen lassen, denn 350 Mal wurde in den letzten 40 Jahren zur Vernissage eingeladen.

Dieses runde Jubiläum wird am Dienstag ab 20 Uhr im Forum für Kunst in der Heiliggeiststraße mit einer Plakatausstellung und Musik der Gruppe "Rädelchen" gefeiert.